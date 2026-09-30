BITCOIN (BTC)

15 yıldır suskun kalan Bitcoin cüzdanı 20,43 BTC taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 15 yıldır işlem yapmayan bir cüzdan 29 Eylül'de 20,43 BTC taşıdı.
  • 📌 Galaxy Research, bu eski varlıkların toplam değerini yaklaşık 1,7 milyon dolar olarak hesapladı ve $BTC için maliyetin 3 ila 4 dolar aralığında olduğunu belirledi.
  • 📊 Eylül boyunca 2010, 2011 ve 2012 döneminden kalan çok sayıda cüzdan yeniden aktif hale geldi.
  • 🕰️ 5 Eylül'de 16 yıldan uzun süredir bekleyen 600 BTC de yeni adreslere aktarıldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

15 yıldan uzun süredir hareketsiz kalan eski bir Bitcoin cüzdanı yeniden işlem yaptı. Galaxy Research verilerine göre adrese bağlı 20,43 BTC, 29 Eylül’de iki ayrı transferle taşındı. Söz konusu varlıkların güncel değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

İçindekiler
1 Eski cüzdanda milyon dolarlık hareket
2 Eylül ayında eski Bitcoin cüzdanları art arda uyandı
3 Ayın ilk günlerinden itibaren hareket hızlandı

Eski cüzdanda milyon dolarlık hareket

Galaxy Research, ilk 10,33 BTC’lik grubun ortalama maliyetini yaklaşık 4 dolar olarak tahmin etti. Bu bölüm için hesaplanan kazanç yaklaşık 872 bin dolar ve getiri oranı yüzde 2.192.671 düzeyinde oldu. Diğer 10,10 BTC’nin ise coin başına yaklaşık 3 dolarlık bir maliyetle tutulduğu öngörüldü.

İki işlem birlikte değerlendirildiğinde toplam tahmini kazanç 1,724 milyon dolara ulaştı. Galaxy Research, gönderici ya da alıcı tarafın kimliğine ilişkin bir tespit paylaşmadı. Galaxy Research, dijital varlık piyasalarına odaklanan veri ve analiz çalışmalarıyla bilinen bir araştırma kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Galaxy Research, 29 Eylül’de taşınan 20,43 BTC için toplam tahmini kazancı yaklaşık 1,724 milyon dolar olarak hesapladı.

Eylül ayında eski Bitcoin cüzdanları art arda uyandı

Bu hareket, son haftalarda dikkat çeken eski Bitcoin transferlerinin devamı niteliğinde görüldü. Eylül ayı boyunca dört yıldan 16 yılın üzerine uzanan hareketsizlik dönemlerinden sonra birçok cüzdanın yeniden işlem yaptığı kaydedildi.

Ayın en dikkat çekici örneklerinden biri 5 Eylül’de yaşandı. Her birinde 50 BTC bulunan 12 cüzdan, 16 yılı aşkın sürenin ardından toplam 600 BTC taşıdı. Bu coin’lerin Mart 2010 tarihli madencilik ödüllerinden geldiği belirtildi. O günkü değerle yaklaşık 48 milyon dolar eden varlıklar, daha yeni ve daha önce tanımlanmamış Bitcoin adreslerine aktarıldı.

Blokzincir araştırmacıları, bu çok eski coin’lerin Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya ait olduğunu gösteren bir kanıt bulmadı.

Blokzincir araştırmacıları, Eylül başında taşınan 600 BTC’nin Satoshi Nakamoto’ya ait olduğunu doğrulayan bir bulguya ulaşmadı.

Ayın ilk günlerinden itibaren hareket hızlandı

Eylül’ün ilk beş gününde uzun süredir işlem görmeyen cüzdanlardan toplam 626,74 BTC ilk kez hareket etti. Bunlar arasında 2013’e uzanan sekiz cüzdan da yer aldı. Bu cüzdanlar yaklaşık 25 saniye içinde 25’er BTC transfer etti.

Galaxy Research, 6 Eylül ile 22 Eylül arasında en az 10 yıldır hareketsiz duran dört cüzdandan toplam 1.971,03 BTC taşındığını izledi. Mart 2011’den bu yana sessiz kalan ve 10,25 BTC tutan daha eski bir cüzdan da yeniden aktif hale geldi.

19 Eylül’de 2011 tarihli başka bir cüzdan yaklaşık 8,09 milyon dolar değerinde 100 BTC gönderdi. Üç gün sonra, Temmuz 2012’den beri hareketsiz olan bir cüzdan da yaklaşık 51,9 milyon dolar değerinde 600 BTC taşıdı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Enflasyon yavaşladı, tahminler değişiyor: Bitcoin’i Ne Bekliyor?

ABD’den gelen enflasyon verisi Bitcoin’i yukarı taşıdı: BTC 85 bin dolara fırladı

Bitcoin’de dolar baskısı artıyor: Saylor büyümenin şartlarını açıkladı

Bitcoin’de ralli güç kaybediyor: Küçük yatırımcı talebi düştü

Bitcoin’de boğa sinyali güçleniyor: Yükseliş sürecek mi?

Peter Brandt Bitcoin hedefini 600 bin dolara çıkardı

Strategy cüzdan hareketi satış endişesi yarattı, Arkham iç transfer dedi

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Tyler Winklevoss, Zcash için 2019 benzeri bir dönem görüyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de ralli güç kaybediyor: Küçük yatırımcı talebi düştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hyperliquid 6 Ekim’de 856 milyon dolarlık HYPE kilidini açacak
HYPERLIQUID (HYPE)
Enflasyon yavaşladı, tahminler değişiyor: Bitcoin’i Ne Bekliyor?
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?