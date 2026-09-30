15 yıldır suskun kalan Bitcoin cüzdanı 20,43 BTC taşıdı

15 yıldan uzun süredir hareketsiz kalan eski bir Bitcoin cüzdanı yeniden işlem yaptı. Galaxy Research verilerine göre adrese bağlı 20,43 BTC, 29 Eylül’de iki ayrı transferle taşındı. Söz konusu varlıkların güncel değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

Eski cüzdanda milyon dolarlık hareket

Galaxy Research, ilk 10,33 BTC’lik grubun ortalama maliyetini yaklaşık 4 dolar olarak tahmin etti. Bu bölüm için hesaplanan kazanç yaklaşık 872 bin dolar ve getiri oranı yüzde 2.192.671 düzeyinde oldu. Diğer 10,10 BTC’nin ise coin başına yaklaşık 3 dolarlık bir maliyetle tutulduğu öngörüldü.

İki işlem birlikte değerlendirildiğinde toplam tahmini kazanç 1,724 milyon dolara ulaştı. Galaxy Research, gönderici ya da alıcı tarafın kimliğine ilişkin bir tespit paylaşmadı. Galaxy Research, dijital varlık piyasalarına odaklanan veri ve analiz çalışmalarıyla bilinen bir araştırma kuruluşu olarak öne çıkıyor.

Galaxy Research, 29 Eylül’de taşınan 20,43 BTC için toplam tahmini kazancı yaklaşık 1,724 milyon dolar olarak hesapladı.

Eylül ayında eski Bitcoin cüzdanları art arda uyandı

Bu hareket, son haftalarda dikkat çeken eski Bitcoin transferlerinin devamı niteliğinde görüldü. Eylül ayı boyunca dört yıldan 16 yılın üzerine uzanan hareketsizlik dönemlerinden sonra birçok cüzdanın yeniden işlem yaptığı kaydedildi.

Ayın en dikkat çekici örneklerinden biri 5 Eylül’de yaşandı. Her birinde 50 BTC bulunan 12 cüzdan, 16 yılı aşkın sürenin ardından toplam 600 BTC taşıdı. Bu coin’lerin Mart 2010 tarihli madencilik ödüllerinden geldiği belirtildi. O günkü değerle yaklaşık 48 milyon dolar eden varlıklar, daha yeni ve daha önce tanımlanmamış Bitcoin adreslerine aktarıldı.

Blokzincir araştırmacıları, bu çok eski coin’lerin Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya ait olduğunu gösteren bir kanıt bulmadı.

Blokzincir araştırmacıları, Eylül başında taşınan 600 BTC’nin Satoshi Nakamoto’ya ait olduğunu doğrulayan bir bulguya ulaşmadı.

Ayın ilk günlerinden itibaren hareket hızlandı

Eylül’ün ilk beş gününde uzun süredir işlem görmeyen cüzdanlardan toplam 626,74 BTC ilk kez hareket etti. Bunlar arasında 2013’e uzanan sekiz cüzdan da yer aldı. Bu cüzdanlar yaklaşık 25 saniye içinde 25’er BTC transfer etti.

Galaxy Research, 6 Eylül ile 22 Eylül arasında en az 10 yıldır hareketsiz duran dört cüzdandan toplam 1.971,03 BTC taşındığını izledi. Mart 2011’den bu yana sessiz kalan ve 10,25 BTC tutan daha eski bir cüzdan da yeniden aktif hale geldi.

19 Eylül’de 2011 tarihli başka bir cüzdan yaklaşık 8,09 milyon dolar değerinde 100 BTC gönderdi. Üç gün sonra, Temmuz 2012’den beri hareketsiz olan bir cüzdan da yaklaşık 51,9 milyon dolar değerinde 600 BTC taşıdı.