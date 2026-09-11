Coinbase mühendisi, meyve sineği beyni simülasyonuyla Bitcoin işlemi açtı

Coinbase yazılım mühendisi Alex Wormuth, meyve sineğinin sinir bağlantılarını temel alan bir dijital simülasyona Bitcoin alım satımı için 100 dolar tahsis etti. Stonkfly adı verilen deney, açıldıktan bir gün sonra 1 dolar kar gösterdi.

Deneyin işleyişi

Sistem, Coinbase üzerindeki BTC USDC piyasa verilerini alıp bunları RGB görsel temsiline dönüştürüyor. Bu görüntü daha sonra böceğin görsel sistemindeki nöronlara karşılık gelen binlerce simüle duyusal girdiye aktarılıyor. İşlem kararları da bu sinirsel faaliyete göre veriliyor.

Wormuth, Coinbase bünyesinde çalışan bir yazılım mühendisi olarak deneyde gerçek bir canlı sinek kullanılmadığını açıkça vurguladı. Kurgu, yetişkin erkek bir meyve sineğinin sinir sistemi haritasını temel alan karmaşık bir model ile piyasa verilerini bir araya getiriyor.

Mini sözlük: Connectome, bir sinir sistemindeki nöronların birbirine nasıl bağlandığını gösteren ayrıntılı bağlantı haritasıdır. MaleCNS v1.0 ise yetişkin erkek meyve sineğinin beyin ve merkezi sinir sistemi bağlantılarını modelleyen bir veri seti olarak kullanılıyor.

Alex Wormuth, deneyin ilk gününde sistemin 1 dolar artıda olduğunu paylaştı; ancak bu sonucun karlı öğrenmenin kanıtı sayılmadığı, rastgele kararlar ile piyasa hareketinin birleşiminden kaynaklanabileceği görülüyor.

Ödül ve ceza sinyalleri

Portföy değer kazandığında Stonkfly, PAM11 olarak tanımlanan 15 dopamin nöronunu uyarıyor. Zarar oluştuğunda ise kaçınma sinyalleriyle ilişkilendirilen iki PPL101 nöronu devreye giriyor. Bu yapı, sistemin piyasa sonuçlarına sinirsel tepki benzeri bir mekanizma vermesini amaçlıyor.

Buna karşın deneyde karlı öğrenmenin gerçekten ortaya konduğu henüz söylenemiyor. İlk gündeki 1 dolarlık artış, modelin başarıyla piyasa örüntüsü çözdüğünü göstermek için yeterli kabul edilmiyor.

Nörobilimde son dönemin dikkat çeken alanı

Bu çalışma, ayın başında duyurulan önemli bir nörobilim gelişmesinin ardından gelen çok sayıdaki sinek beyni deneyinden biri oldu. Google Research ile çeşitli kurumlardan bilim insanları, yapay zeka desteğiyle yetişkin erkek bir meyve sineğinin beyni ve merkezi sinir sistemine ait tam bağlantı haritasını oluşturdu.

Söz konusu harita 166.700 nöron içeriyor ve beynin, optik lobların ve ventral sinir kordonunun bağlantı düzenini kapsıyor. Araştırmacılar yine de bunun yaşayan bir beynin eksiksiz kopyası olmadığını belirtiyor. Nörotransmiterler, kimyasal düzenleme ve gen ifadesi gibi süreçler bu tür simülasyonlarda bütünüyle yeniden üretilemiyor.

Google Research ve ortak kurumların hazırladığı bağlantı haritası, 166.700 nöronu kapsıyor ve yetişkin erkek meyve sineğinin sinir sistemindeki bağlantıları ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.

Benzer projeler de geliştirildi

Wormuth daha önce aynı MaleCNS modelini klasik Doom oyununa bağlayan DOOMFLY projesini de geliştirmişti. Diğer geliştiriciler ise benzer sinek bağlantı haritası simülasyonlarını Beat Saber, Super Mario 64, Minecraft ve Pong gibi oyunlarla eşleştirdi.

Stonkfly deneyi, bu çizginin finans piyasalarına taşınmış son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak mevcut sonuçlar, sistemin Bitcoin işlemlerinde istikrarlı bir üstünlük kurduğunu göstermek için henüz erken bir aşamada bulunuyor.