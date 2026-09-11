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WORLDCOIN (WLD)

WLD’de 0,39 dolar desteği kısa vadeli yön için öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 WLD’de 0,39 dolar çevresindeki destek bölgesi kısa vadeli yön için öne çıktı.
  • 📉 Analistler, $WLD’de 0,35 dolar yakınında daha yüksek dip oluşursa toparlanmanın güç kazanabileceğini belirtiyor.
  • 📊 0,42 ile 0,45 dolar bandı direnç olarak izlenirken 0,293 dolar altı daha zayıf senaryoya işaret ediyor.
  • 🧭 Ocak ayında görülen 0,66 dolar zirvesi şimdilik yakın hedef değil, daha uzun vadeli teknik referans olarak değerlendiriliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Worldcoin’in tokeni WLD, 12 Eylül itibarıyla 0,40 dolar civarında işlem gördü. Varlık, son günlerde 0,35 dolar bölgesinden toparlanma işareti verse de eylül ayı başındaki yükselişin ardından yeniden geri çekildi. CoinGecko verilerine göre WLD, 9 Eylül gününü 0,4153 dolardan kapattı. Piyasa değeri ise 10 Eylül’de yaklaşık 1,53 milyar dolar seviyesindeydi.

İçindekiler
1 Kısa vadede iki senaryo izleniyor
2 Talep bölgesi ve göstergeler karışık sinyal veriyor
3 0,39 dolar bölgesi kritik eşik olarak izleniyor
4 0,66 dolar hedefi teknik referans olarak kalıyor

Kısa vadede iki senaryo izleniyor

Analist Kitsune, 11 Eylül tarihli dört saatlik WLDUSDT Binance grafiğinde iki olası senaryoya dikkat çekiyor. İlk senaryoda WLD’nin 0,35 dolar çevresinde daha yüksek bir dip oluşturması ve ardından yeniden yukarı yönlü deneme yapması öngörülüyor. Diğer senaryoda ise daha derin bir ABC düzeltmesiyle fiyatın 0,293 dolar civarındaki önceki salınım dibinin altına sarkması ihtimali bulunuyor.

Kitsune, WLD için mevcut seviyelere yakın bir daha yüksek dip oluşumunun yeni bir yükseliş denemesine zemin hazırlayabileceğini, 0,293 dolar altına inecek bir ABC düzeltmesinin ise yapıyı belirgin biçimde zayıflatacağını değerlendiriyor.

Her iki senaryoda da yukarı yönlü teknik referans olarak ocak ayında görülen 0,66 dolar zirvesi izleniyor. Ancak bu seviyeye giden yol, desteğin korunup korunmamasına göre önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle kısa vadeli yön açısından destek bölgesine verilecek tepki belirleyici kabul ediliyor.

WLD’nin daha geniş fiyat yapısı da dalgalı seyrini koruyor. Token, mayıstaki düşüş sırasında 0,27 dolar civarına kadar gerilemiş, haziranda ise 0,45 doların üzerine toparlanmıştı. Son dönemde 0,29 ile 0,45 dolar arasında geniş bir bantta hareket etmesi, piyasada net bir yükseliş trendinden çok sıkışma dönemine işaret ediyor.

Talep bölgesi ve göstergeler karışık sinyal veriyor

TradingView’de değerlendirme yapan TheSignalyst, WLD’nin genel yapısının halen olumlu kaldığını ancak son yükseliş hamlesinin ardından düzeltme sürecine girdiğini belirtiyor. Analize göre alçalan trend çizgisi ile yeşil talep bölgesinin kesiştiği alan, alıcıların yeni bir taban oluşturmaya çalışabileceği kritik bölge olarak öne çıkıyor.

TheSignalyst, trendin genel olarak yukarı yönlü kaldığını, son düzeltmenin ise fiyatı yeniden ilgi bölgesine taşıdığını vurguluyor.

Günlük göstergeler ise daha dengeli bir tablo sunuyor. RSI yaklaşık 51 seviyesinde bulunuyor ve bu görünüm ne aşırı alım ne de aşırı satım koşullarına işaret ediyor. MACD tarafında sınırlı da olsa pozitif görünüm korunurken, yaklaşık 29 seviyesindeki ADX trend gücünde artış sinyali veriyor. Buna karşılık Ichimoku yapısı daha temkinli kalıyor ve uzun vadeli görünüm için ek teyit ihtiyacı sürüyor.

Mini sözlük: Ichimoku, destek, direnç, trend ve momentum unsurlarını tek grafikte göstermeyi amaçlayan teknik analiz aracıdır. ADX ise bir fiyat hareketinin yönünü değil, trendin ne kadar güçlü olduğunu ölçer.

0,39 dolar bölgesi kritik eşik olarak izleniyor

Kısa vadeli teknik görünümde 0,38 doların üstü ile 0,40 doların altı arasındaki bölge, WLD için en önemli alanlardan biri durumunda. Destek seviyeleri 0,3935, 0,3838 ve 0,3683 dolar olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyelerin üzerinde kalması, daha yüksek dip yapısının korunmasına yardımcı olabilir ve 0,42 ile 0,45 dolar aralığındaki direnç bölgesine yeni bir hareketin önünü açabilir.

Buna karşılık 0,36 ile 0,37 dolar bandına doğru derinleşecek bir geri çekilme, toparlanma senaryosunu tamamen geçersiz kılmasa da görünümü zorlaştırabilir. Özellikle 0,293 dolar altına sarkılması, dört saatlik grafikte izlenen yapıyı belirgin biçimde bozabilir. Yukarıda ise önce 0,42 ile 0,43 dolar bandının geri alınması, ardından 0,45 doların aşılması gerekiyor.

0,66 dolar hedefi teknik referans olarak kalıyor

Ocak ayındaki 0,66 dolar zirvesi, kesin bir fiyat tahmini değil, teknik hedef bölgesi olarak değerlendiriliyor. WLD’nin bu seviyeye yaklaşabilmesi için mevcut toparlanma yapısını koruması, daha yüksek dip oluşturması ve direnç bölgelerini kademeli biçimde aşması gerekecek. Yaklaşık 0,40 dolar seviyesinden 0,66 dolara olası bir hareket, yüzde 65 civarında yükseliş anlamına geliyor.

Worldcoin, çevrim içi ortamda bir kişinin benzersiz bir insan olduğunu doğrulamayı amaçlayan World ID altyapısıyla biliniyor; WLD ise ağın yerel dijital varlığı olarak konumlanıyor. Projenin resmi verilerine göre World ID uygulaması 18 milyonu aşkın doğrulanmış kullanıcıya ve 450 milyondan fazla kimlik bilgisi kullanımına ulaştı. Buna rağmen benimsenme verileri kısa vadeli fiyatı tek başına belirlemiyor; likidite, piyasa duyarlılığı ve genel kripto koşulları etkisini sürdürüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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