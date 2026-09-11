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Ethereum (ETH)

BlackRock’un Ethereum ETF’i 20 işlem gününde 251,4 milyon dolar çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock’un Ethereum ETF’i 20 işlem gününde 251,4 milyon dolar çekti.
  • 📈 ETHA son işlem gününde 13,9 milyon dolarlık ETH alımı yaptı.
  • 💼 Piyasa düzeltmesi sürerken $ETHA’ya girişler devam etti, bazı rakip fonlar çıkış gördü.
  • 📊 Aynı 20 günlük dönemde ETHA’dan hiç para çıkışı yaşanmadı.
Onur Atam
Onur Atam

BlackRock, Bitcoin ve Ethereum ETF pazarında sermaye çekmeye devam etti. Son haftalarda Ethereum fiyatı yatay bir seyir izlerken, Arkham Intelligence verileri BlackRock’un Ethereum ETF’sine son bir ayda kayda değer giriş yaşandığını gösterdi.

İçindekiler
1 ETHA’da 20 günlük giriş serisi sürdü
2 Diğer fonlarda çıkışlar görüldü
3 Kurumsal talep ayrıştı

ETHA’da 20 günlük giriş serisi sürdü

Verilere göre BlackRock’un Ethereum ETF’si ETHA, son işlem gününde yaklaşık 13,9 milyon dolarlık ETH alımı yaptı. Böylece fonun son 20 işlem günündeki toplam Ethereum alımı 251,4 milyon dolara ulaştı.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin spot kripto ETF ürünleri, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara düzenlenmiş piyasa araçları üzerinden erişim sağlamasında önemli bir kanal olarak izleniyor.

BlackRock’un Ethereum ETF’si ETHA, son 20 işlem gününün tamamında net giriş kaydetti ve bu dönemde fondan herhangi bir çıkış görülmedi.

Ethereum ETF pazarının genelinde ise tablo daha zayıf kaldı. Piyasadaki belirsizlik ve kripto varlıklardaki aşağı yönlü baskı sürerken, birçok Ethereum fonunda aynı dönemde çıkışlar yaşandı. Buna karşın ETHA, istikrarlı kurumsal talebi koruyan az sayıdaki ürün arasında öne çıktı.

Diğer fonlarda çıkışlar görüldü

Veriler, BlackRock dışındaki bazı büyük Ethereum ETF’lerinde kayda değer para çıkışları olduğunu ortaya koydu. Fidelity’nin FETH fonu da bu grupta yer aldı. Piyasadaki düzeltme sürecinde bazı fonlardan para çekilirken, ETHA’ya yeni girişlerin sürmesi kurumsal tercihin bu ürün üzerinde yoğunlaştığına işaret etti.

Ethereum fiyatındaki dalgalı ve yönsüz görünüm, ETF pazarının tamamında aynı ölçüde ilgi yaratmadı. Buna rağmen BlackRock’un ürünü, benzer fonlara kıyasla daha dirençli bir performans sergiledi. Bu ayrışma, yatırımcıların fon sağlayıcısı tercihini daha belirgin hale getirmiş görünüyor.

Piyasadaki oynaklığa rağmen ETHA’nın çıkış vermemesi, yatırımcı ilgisinin BlackRock’un ürününde yoğunlaştığını gösteren en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

Kurumsal talep ayrıştı

Son 20 işlem gününde hiç çıkış yaşamayan ETHA, Ethereum ETF ekosisteminde rakiplerinden farklı bir görünüm sundu. Geniş piyasada temkinli hava korunurken, BlackRock’un fonuna düzenli girişlerin devam etmesi kurumsal yatırımcıların bu ürüne daha fazla güven duyduğunu düşündürdü.

Mevcut veriler, Ethereum ETF pazarında toplam ivmenin sınırlı kaldığını, ancak BlackRock’un bu zayıf zeminde dahi sermaye çekmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle son işlem günündeki 13,9 milyon dolarlık alım, 20 günlük güçlü akışın son halkası olarak kayda geçti.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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