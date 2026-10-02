RIPPLE (XRP)

XRP ETF’leri ekimde giriş gördü, Ethereum ETF’lerinden para çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 1 Ekim'de XRP ETF'leri 4,07 milyon dolar net giriş aldı, Ethereum ETF'lerinden 55,37 milyon dolar çıktı.
  • 📊 Günlük akış farkı 59,44 milyon dolara ulaştı ve $XRP fonları Ethereum'u geride bıraktı.
  • 🏦 Franklin Templeton 4,06 milyon dolar, Bitwise 3,18 milyon dolar giriş çekti.
  • 📉 Ethereum ETF'lerindeki çıkışa rağmen kümülatif net giriş 13,84 milyar dolar oldu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP odaklı borsa yatırım fonları, ekimin ilk işlem gününde yeniden sermaye girişi kaydetti. Ayın son günlerinde zayıflayan performansın ardından fonlara 1 Ekim’de net 4,07 milyon dolar giriş oldu. Aynı gün Ethereum spot ETF’lerinde ise 55,37 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

İçindekiler
1 Gün başlangıcında akışlar ayrıştı
2 Franklin Templeton öne çıktı
3 Ethereum tarafında çıkış sürdü

Gün başlangıcında akışlar ayrıştı

Veriler, iki varlık arasında günlük fon akışları açısından belirgin bir ayrışmaya işaret etti. XRP ETF’leri ile Ethereum ETF’leri arasındaki fark 59,44 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu tablo, ayın ilk gününde yatırımcı tercihlerinin kısa vadede farklı yönlere kaydığını gösterdi.

XRP ETF’lerinde aynı gün toplam işlem hacmi 25,87 milyon dolara ulaştı. Bu seviye, son haftadaki yavaşlamanın ardından varlığa dönük ilginin yeniden canlandığına işaret etti. XRP, Ripple ekosisteminde kullanılan dijital varlık olarak sınır ötesi ödeme alanındaki kullanımıyla öne çıkıyor.

XRP ETF’leri 1 Ekim’de 4,07 milyon dolar net giriş kaydederken, Ethereum ETF’lerinde 55,37 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Franklin Templeton öne çıktı

Fon bazında bakıldığında, Franklin Templeton’ın XRP ETF’i 4,06 milyon dolarlık yeni girişle günün en yüksek katkısını sağladı. Bitwise’ın ürünü de 3,18 milyon dolar net giriş çekti. Buna karşılık Canary’nin XRP ETF’inden 3,18 milyon dolar çıktı ve toplam girişin bir bölümünü dengeledi.

XRP tarafındaki net pozitif tabloya rağmen fonlara giren tutarın sınırlı kaldığı görüldü. Bu nedenle günlük performans güçlü görünse de yatırımcı ilgisinin henüz çok geniş tabanlı bir ivmeye dönüştüğünü söylemek için erken olabilir.

Ethereum tarafında çıkış sürdü

Ethereum spot ETF’leri ise ekime zayıf başladı. Günlük net çıkışın 55,37 milyon dolara ulaşması, yatırımcıların bu ürünlerde riskini azalttığına işaret etti. Bu çıkışa rağmen Ethereum ETF’lerinin kümülatif net girişi 13,84 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Günlük akış verileri tek başına kalıcı eğilimi belirlemese de, 1 Ekim verileri XRP ve Ethereum fonları arasında dikkat çekici bir fark ortaya koydu. Özellikle XRP fonlarında görülen toparlanma, önceki haftadaki durgunluğun ardından piyasada yeniden izlenmeye başladı.

Franklin Templeton 4,06 milyon dolar, Bitwise 3,18 milyon dolar giriş aldı; Canary tarafındaki 3,18 milyon dolarlık çıkış ise toplam net akışı aşağı çekti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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