Ripple, XRPL için yeni kurumsal özelliklerin tarihini açıkladı

Ripple ekosisteminde önümüzdeki haftalara yayılan teknik güncellemeler ve tokenizasyon odaklı açıklamalar dikkat çekti. Seul’de 29 Eylül ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Korea Blockchain Week kapsamında konuşan Ripple Başkanı Monica Long, tokenleştirilmiş varlık hacminin ağırlıklı olarak halka açık blokzincirlerde oluşacağını söyledi. Etkinlik, Asya’nın en büyük blokzincir buluşmalarından biri olarak sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Tokenizasyon tartışmasında açık ağ vurgusu

Monica Long, CFTC Başkan Vekili Caroline D. Pham ile katıldığı oturumda, tokenizasyonun bir sonraki aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Long, özel blokzincirlerin sağladığı bazı avantajların da XRP Ledger’a taşınacağını, bunun için gizli transfer özelliği XLS 96 ile yetki devri mekanizması XLS 75 üzerinde çalışıldığını aktardı.

Monica Long, tokenleştirilmiş işlem hacminin büyük bölümünün halka açık blokzincirlerde oluşacağını söylerken, özel ağların bazı avantajlarının da XRP Ledger’a entegre edildiğini vurguladı.

XRP Ledger, Ripple ile yakın ilişki içinde geliştirilen halka açık bir blokzincir ağı olarak ödemeler, tokenizasyon ve kurumsal kullanım senaryolarına odaklanıyor. Açıklanan yol haritası, ağın yalnızca transfer altyapısı olarak değil, daha geniş finansal uygulamalar için de konumlandırıldığını gösteriyor.

XRPL güncellemeleri için takvim netleşti

Ripple çevresindeki teknik geliştirmelerde iki başlık öne çıktı. Permission Delegation özelliğinin 8 Ekim 2026’da, Batch ve buna bağlı düzeltme güncellemesinin ise 9 Ekim’de ana ağda devreye alınması bekleniyor. Bu adımların yürürlüğe girmesi için iki haftalık etkinleştirme penceresi boyunca yüzde 80’in üzerinde destek korunması gerekiyor.

Mini sözlük: Permission Delegation, bir hesabın belirli işlemler için sınırlı yetkiyi başka bir tarafa devretmesine imkan tanıyan yapı olarak öne çıkıyor. Batch ise birden fazla işlemin tek akış içinde, birbirine bağlı ve eş zamanlı şekilde yürütülmesini sağlayarak kurumsal kullanım için daha gelişmiş işlem yönetimi sunuyor.

Bu özelliklerin kurumsal düzeyde hesap yönetimi ve güvene dayanmayan atomik işlem yürütme kapasitesi sağlaması hedefleniyor. Ripple tarafı, bu araçların XRPL üzerindeki kullanım senaryolarını genişletebileceği görüşünde.

Seul etkinliği ve Brezilya adımı öne çıktı

Monica Long, 3 Ekim 2026’da Grand Hyatt Seoul’de düzenlenecek XRP Seoul etkinliğinde de konuşmacı olacak. Etkinlikte Ripple yöneticileri Markus Infanger, RippleX Mühendislik Başkanı J A Akinyele, Ripple Ekosistem Büyüme Kıdemli Direktörü Christina Chan ve Tatsuya Kohrogi’nin de yer alması planlanıyor.

Öte yandan Brezilya’da finansal piyasa altyapısı sağlayıcısı CSD BR, Ripple ile stratejik ortaklığının ilk aşamasını duyurdu. Kayıtlı varlık büyüklüğü 22 trilyon Brezilya realinin üzerinde olan CSD BR, bu girişimle ülkede varlık tokenizasyonu alanında yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.

Ripple Global Partner Success Lead Luke Judges, entegrasyonun XRP Ledger için önemli bir kazanım olduğunu, ilk ihracın da XRPL üzerinde yaklaşık 15 milyar dolarlık temsil edilen piyasa değerini taşımasının beklendiğini kaydetti.

Bu gelişmeler, Ripple’ın bir yandan XRPL üzerinde teknik kapasiteyi artırmaya hazırlanırken diğer yandan tokenizasyonu gerçek finansal altyapılara taşıma çabasını sürdürdüğüne işaret ediyor. Seul’deki mesajlar ile Brezilya’daki ortaklık, şirketin kurumsal kullanım alanlarını genişletme stratejisinin iki ayrı ayağını oluşturuyor.