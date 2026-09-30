Ripple destekli Evernorth, Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem görmeye hazırlanıyor

Ripple destekli Evernorth, hissedarların oylayacağı anlaşmanın kabul edilmesi halinde Nasdaq’ta XRPN koduyla işlem gören halka açık bir şirkete dönüşecek. Bu yapı, borsadaki yatırımcılara şirket bilançosunda tutulan büyük bir kripto varlık pozisyonuna dolaylı erişim sunması nedeniyle Bitcoin odaklı kurumsal hazine modeline benzetiliyor.

Evernorth’un XRP planı öne çıkıyor

Evernorth’un yaklaşımı ise yalnızca XRP tutmakla sınırlı değil. Şirket, sahip olduğu varlığı pasif biçimde elde tutmak yerine XRP ekosisteminde kullanmayı, sermayeyi bu alandaki altyapı ve zincir üstü finans faaliyetlerine yönlendirmeyi planlıyor. Şirketin açıkladığı çerçevede temel hedeflerden biri, zaman içinde hisse başına düşen XRP miktarını artırmak.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan bildiriye göre Evernorth, 2025’in sonlarında tamamlanan 214 milyon dolarlık alımın ardından 473.276.430 XRP satın aldı ya da bu miktar için taahhütte bulundu. Bu seviye, kamuya açıklanmış en büyük kurumsal XRP pozisyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu hazine varlığı, kurulması planlanan halka açık şirket yapısının merkezinde yer alıyor.

Evernorth, XRP varlığını pasif bir bilançoda taşımak yerine XRP ekonomisinin farklı alanlarında değerlendirmeyi ve hisse başına XRP maruziyetini zamanla artırmayı hedefliyor.

Kurumsal hazine modelinde farklı ekonomi

Bu plan, halka açık şirketlerin XRP’yi bilanço varlığı olarak kullanma eğiliminin daha geniş ölçekte bir örneğini oluşturuyor. Ancak Evernorth’un yapısı, benzer modellerden ölçek ve amaç bakımından ayrışıyor. Strategy, kurumsal kripto hazine modelini öz sermaye ve borç piyasalarını kullanarak Bitcoin biriktirme yöntemiyle öne çıkarmıştı. Evernorth ise bu yaklaşımın bazı unsurlarını benimsese de ekonomik mantığını XRP ekosisteminde daha aktif kullanım üzerine kuruyor.

Şirketin hedefi yalnızca elindeki toplam XRP miktarını artırmak değil. Plan, mevcut varlıklardan ek değer üretmeyi ve başarıyı kısmen hisse başına XRP maruziyeti üzerinden ölçmeyi içeriyor. Bu ayrım önem taşıyor çünkü dijital varlık hazinesi taşıyan şirketlerin hisseleri, bilançolarındaki kripto varlıkların net değerinin üzerinde de altında da işlem görebiliyor. Kalıcı iskontolu fiyatlama, yeni hisse ihraç edilerek ek token alımını daha az cazip hale getirebiliyor.

Nasdaq öncesi yapı güncellendi

Evernorth, Nasdaq’ta işlem görme süreci öncesinde anlaşma yapısını da gözden geçirdi. Şirket, hissedarların ekonomik çıkarlarını XRP hazinesinin değeriyle daha yakından ilişkilendirecek düzenlemeler yaptığını duyurdu. Bu adımın, halka açık piyasalarda şirket değerlemesi ile elindeki XRP varlıklarının değeri arasındaki farkı azaltmaya dönük olduğu görülüyor.

Şirket ayrıca SPAC işleminin tamamlanmasının ardından ek sermaye sağlayabilecek 30 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil finansmanı da temin etti. Bu kaynağın, daha fazla XRP alımında kullanılabilmesi gündemde bulunuyor. Ancak finansmanın kullanıma açılması, işlemin kapanmasına bağlı olacak.

Şirket, Nasdaq süreci öncesinde hissedar ekonomisini XRP hazinesinin değeriyle daha yakın hale getiren bir yapı kurdu ve ek sermaye için 30 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil sağladı.

Ortaya çıkan yapı, XRP’ye borsa üzerinden erişmek isteyen yatırımcılar için yeni bir seçenek oluşturabilir. Bununla birlikte modelin başarısı, hem hissedar onayına hem de planlanan işlemin tamamlanmasına bağlı kalmayı sürdürüyor.