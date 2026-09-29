XRP Ledger’da artan likidite, XRP talebini büyütebilir

XRP’nin, XRP Ledger üzerindeki yerel köprü varlığı rolünün daha da öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Kripto para yorumcusu Stellar Rippler, Ripple’ın işlem hacmindeki büyüme, XRP’nin XRPL içindeki yön bulma mekanizmasındaki önceliği ve kurumsal benimseme ihtimalinin varlığa yönelik talebi artırabilecek başlıca unsurlar arasında yer aldığını savunuyor.

XRP’nin ağ içindeki konumu öne çıkıyor

Stellar Rippler, Ripple ve bünyesine kattığı iştiraklerin halihazırda trilyonlarca dolarlık işlemi yönettiğini ileri sürdü. Bu çerçevede, ödeme akışları, mutabakat süreçleri ve tokenleştirilmiş varlık işlemlerinden doğan daha fazla likiditenin zamanla XRP Ledger’a taşınabileceğini öne sürüyor. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve kurumsal blokzincir altyapısıyla bilinen bir finans teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor.

Stellar Rippler, Ripple ve bağlı şirketlerinin trilyonlarca dolarlık işlemi zaten işlediğini, daha fazla likiditenin de zaman içinde XRPL üzerine gelebileceğini öne sürüyor.

Aynı değerlendirmede, XRP Ledger üzerindeki farklı işlem türleri arasında XRP’nin merkezde yer aldığı iddia edildi. XRP arzının azami seviyesinin sabit olması da bu görüşün temel dayanaklarından biri olarak gösteriliyor. Buna göre, ağ kullanımı genişler ve kurumsal faaliyet artarsa, sınırlı arz ile yükselen talep arasındaki dengesizlik daha görünür hale gelebilir.

Eski Ripple CTO’su köprü varlık işlevini anlattı

İlgili videoda Ripple’ın eski CTO’su, kullanıcıların farklı ihtiyaç ve kullanım senaryolarına sahip olacağını, buna karşın XRP’nin defter üzerinde ayrıcalıklı bir konum taşıdığını ifade ediyor. Eski yöneticiye göre XRPL’nin yön bulma sistemi, likidite ararken önce XRP tarafını dikkate alıyor.

Ayrıca otomatik köprüleme işlemlerinin de XRP likiditesini doğrudan hesaba kattığı, diğer likidite türleri için aynı varsayılan yaklaşımın uygulanmadığı belirtiliyor. Bu yapı nedeniyle XRP’nin, XRP Ledger üzerinde köprü varlık niteliğini koruduğu görüşü öne çıkıyor.

Mini sözlük: Otomatik köprüleme, iki farklı varlık arasında doğrudan yeterli emir bulunmadığında işlemin aradaki bir varlık üzerinden tamamlanmasını sağlayan sistemdir. Yön bulma ise ağın, işlem için en uygun likidite yolunu otomatik olarak taraması anlamına gelir.

Eski Ripple CTO’su, XRPL’nin yön bulma sisteminin önce XRP likiditesine baktığını ve bu nedenle XRP’nin ağda ayrıcalıklı bir köprü rolü taşıdığını vurguluyor.

Stabilcoinler ve kurumsal ilgi tartışmanın merkezinde

Eski CTO, stabilcoin ekosistemindeki büyümenin XRP’nin köprü varlık rolünü ortadan kaldırmayacağını da belirtiyor. Buna göre stabilcoinler, XRP’nin mevcut işlevini zayıflatmaktan çok, XRPL üzerinde yeni kullanım alanlarının oluşmasına katkı sağlayabilir.

Stellar Rippler, olası talep artışını düzenleyici çerçeve ve kurumsal benimseme beklentileriyle de ilişkilendiriyor. Paylaşımda Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un CLARITY Act’e verdiği destek anılırken, sektör genelinde daha geniş kurumsal hareketliliğin hazırlık aşamasında olabileceği görüşü dile getiriliyor.

Öte yandan bu değerlendirmeler, doğrudan doğrulanmış bir kurumsal planı değil, piyasa gözlemcilerinin yorumlarını yansıtıyor. Tartışmalarda, XRP’nin 5 dolara ulaşması için ne ölçüde işlem hacmi gerekebileceği ve emanet hesaplarda tutulan XRP miktarının dolaşımdaki arz hesabını nasıl etkilediği gibi başlıklar da öne çıkıyor.