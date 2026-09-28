XRP Ledger’da günlük ödeme sayısı 1,1 milyona yükseldi

XRP Ledger’da günlük ödeme sayısı yeniden 1 milyon eşiğinin üzerine çıktı. XRPSCAN verileri, ağda yaklaşık 1,1 milyon ödemenin işlendiğini gösterirken 27 Eylül tarihinde bu sayı 1.143.754 olarak kayda geçti. Son 30 günlük ortalama ise yaklaşık 887.600 seviyesinde bulunuyor. Artış, XRP fiyatının eylüldeki toparlanmasını korumaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Ağ kullanımında geniş tabanlı artış öne çıktı

Veriler, yükselişin tek seferlik bir hareketten ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Eylül boyunca XRP Ledger genelinde ödeme sayısında birden fazla kez 1 milyonun üzerinde sıçrama görüldü. Aynı dönemde toplam işlem sayısı yaklaşık 2,7 milyon, aktif hesap sayısı 17.800 ve ödeme hacmi de yaklaşık 400 milyon dolar düzeyinde seyretti.

XRP Ledger’daki ödeme sayısının 1,1 milyona çıkması, eylül boyunca görülen daha geniş ölçekli kullanım artışıyla uyumlu bir tablo çiziyor.

Buradaki ödeme verisi, 1 milyon kişinin doğrudan XRP gönderdiği anlamına gelmiyor. XRPL üzerindeki ödeme işlem türü yalnızca XRP için değil, stabilcoinler ve diğer tokenler gibi ihraç edilmiş varlıkların transferinde de kullanılıyor. Bu nedenle otomatik servisler, borsa altyapıları ve farklı uygulamalar kısa sürede yüksek sayıda bireysel ödeme üretebiliyor.

Mini sözlük: AMM havuzu, alım satım işlemlerinin emir defteri yerine likidite havuzları üzerinden gerçekleşmesini sağlayan otomatik piyasa yapıcı yapıdır. XRPSCAN ise XRP Ledger üzerindeki işlem, hesap ve ağ verilerini izlemeye yarayan blokzincir gezginidir.

Likidite altyapısındaki büyüme dikkat çekti

Ağdaki hareketliliği destekleyen unsurlardan biri de likidite altyapısındaki genişleme olabilir. XRPSCAN verilerine göre ağda yaklaşık 31.200 AMM havuzu bulunuyor ve bu sayı artmayı sürdürüyor. Ödeme grafiği tek başına son sıçramanın tam kaynağını göstermese de zincir üzerindeki likidite ve varlık hareketindeki artışın ekosistem genelinde daha fazla işlem üretebildiği görülüyor.

Gösterge Seviye Dönem Günlük ödeme sayısı 1.143.754 27 Eylül 30 günlük ortalama ödeme 887.600 Son 30 gün AMM havuzu sayısı 31.200 Güncel

Fiyatta kritik bölge 1,45 ile 1,50 dolar aralığı oldu

Ağ büyümesi fiyat açısından destekleyici bir zemin oluştursa da kısa vadeli teknik görünüm netleşmiş değil. XRP, eylül ayındaki düşüş direncini aştıktan sonra yaklaşık 1,28 dolardan 1,60 doların üzerine çıktı. Ardından fiyat 1,49 dolar civarına çekildi ve art arda görülen kırmızı mumlar kısa vadeli ivmenin zayıfladığına işaret etti.

1,45 ile 1,50 dolar aralığının korunması, son kırılmanın geçerliliğini sürdürmesi açısından belirleyici görülüyor.

Kısa vadede 1,45 ile 1,50 dolar bandı öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması halinde 1,55 ile 1,60 dolar aralığı yeniden gündemde kalabilir. Fiyatın 1,60 doların üzerine toparlanması durumunda son dönemde görülen 1,65 dolarlık zirve yeniden izlenebilir. Buna karşılık 1,45 dolar desteğinin kırılması halinde 1,40 dolar seviyesi, ardından da 1,35 ile 1,37 dolar bandındaki daha güçlü hareketli ortalama desteği takip edilecek.