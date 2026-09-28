Petrol fiyatları sıçradı: Bitcoin için savaş baskısı artıyor

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin tıkanması ve Donald Trump’ın çatışmayı sona erdirerek Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı öngören İran teklifini reddetmesi, petrol fiyatlarını yüzde 2’nin üzerinde yükseltti. Trump, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı sürerken ABD’nin dizel ihracatını sınırlandırmayı “çok ciddi biçimde” değerlendirdiğini açıkladı.

Petrol Piyasasında Arz Baskısı ve İhracat Tartışması

ABD ile İran’ın bu hafta görüşmelere devam etmesi bekleniyor. Ancak Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri artırıyor. Bölgeden petrol ihracatı toparlanmasına rağmen arzın hâlâ talebin gerisinde kaldığı yönündeki piyasa değerlendirmesi de fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Trump, akaryakıt fiyatlarındaki son baskının başlıca nedenlerinden biri olarak Rusya’daki rafinerilere düzenlenen saldırıları gösterdi. Dizel ihracatına kısıtlama seçeneğini değerlendirdiğini belirten Trump’ın bu açıklaması, söz konusu adımın benzin fiyatlarını yükseltebileceğine ilişkin endişelerin ortasında geldi.

Yönetim içinde ise ihracatın nasıl sınırlandırılacağı konusunda farklı yaklaşımlar bulunuyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright’ın doğrudan bir yasak yerine sektörün ihracatı gönüllü olarak azaltmasını tercih ettiği belirtiliyor. Senatör Ted Cruz da Beyaz Saray’ın daha önce rafineri sektörüne dizel ihracatına genel bir yasak getirilmeyeceği yönünde güvence verdiğini söyledi.

Bitcoin ve kripto paralar baskı altında

Savaş gerilimi ve yükselen petrol fiyatları, risk iştahını zayıflatarak Bitcoin ve kripto para piyasası üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon endişelerini güçlendirmesi ve faiz indirimlerine ilişkin beklentileri sınırlaması, yatırımcıların riskli varlıklara daha temkinli yaklaşmasına yol açıyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %2 nin üzerinde üşerek $82.500 dolara kadar geriledi.

Trump’ın Yapay Zekâ Gündeminde Amodei ile Görüşme Var

Trump’ın bir diğer gündem başlığı ise yapay zekânın gelişim hızı ve güvenliği oldu. Trump, pazar günü Anthropic CEO’su Dario Amodei ile Beyaz Saray’da özel bir akşam yemeğinde buluşacağını açıkladı. Bunun, ikili arasındaki ilk baş başa görüşme olması bekleniyor.

Amodei, son dönemde yapay zekâ geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Yapay zekâ yeteneklerinin, insanların bu sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitesini aşacak hızda ilerleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Trump ise gelişimin yavaşlatılmasının ABD’yi teknoloji yarışında Çin’in gerisine düşürebileceğini belirterek bu yaklaşıma karşı çıkıyor. Bununla birlikte Amodei’nin yapay zekânın risklerine ilişkin kaygılarını da kabul ediyor.