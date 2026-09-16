Ekonomi

Piyasalarda kritik FED bekleyişi başladı: Karar öncesi piyasalar ayrıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Piyasalarda Fed’in bugün açıklanacak faiz kararında faiz artışına yüzde 90’ın üzerinde olasılık veriliyor.
  • 📈 Asya borsaları yüzde 0,4 yükselerek dört günlük kayıp serisini sonlandırdı.
  • 🛢️ Brent petrol ralli sonrası soğudu, yüzde 0,7 gerileyerek yaklaşık 108 dolara, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,99’a indi.
  • ₿ $BTC ise ABD Senatosundaki kripto yasa tasarısının önünün kesilmesinin ardından 75.800 dolar civarında baskı altında kaldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde temkinli bir toparlanma gösterdi. Piyasalarda bugün faiz artırımı yapılmasına yüzde 90’ın üzerinde olasılık verilirken, Asya borsaları dört günlük kayıp serisini sonlandırdı. Bitcoin ise ABD Senatosunun kripto para piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan önemli bir yasa tasarısının ilerlemesini engellemesinin ardından 75.800 dolar civarında baskı altında kaldı.

İçindekiler
1 Hisse senetleri ve tahviller toparlandı
2 Petrol gerilerken gözler merkez bankalarına çevrildi

Hisse senetleri ve tahviller toparlandı

MSCI’nin Asya hisselerini izleyen bölgesel endeksi yüzde 0,4 yükseldi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yüzde 0,2 değer kazanırken, Avrupa borsalarında açılışın yükselişle gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak yatırımcılar, Fed’in açıklaması öncesinde büyük pozisyon değişikliklerinden kaçındı.

Tahvil piyasalarında da toparlanma görüldü. ABD Hazine tahvilleriyle birlikte Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda devlet tahvilleri değer kazandı. Avrupa tahvil vadeli işlemleri de yükseldi.

Bu hareket, artan enerji fiyatları ve para politikasının daha da sıkılaşacağı beklentilerinin tetiklediği sert küresel tahvil satışlarının ardından geldi. Salı günü yüzde 5,04’e ulaşarak yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesini gören ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, Asya işlemlerinde yüzde 4,99’a geriledi.

Petrol gerilerken gözler merkez bankalarına çevrildi

Brent petrol, ABD’de stokların arttığına ilişkin işaretlerin kâr satışlarını beraberinde getirmesiyle yüzde 0,7 düşerek varil başına yaklaşık 108 dolara indi. Buna karşın petrolün bu ayki yükselişi yaklaşık yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Son dönemdeki petrol rallisi, tahvil faizlerini yukarı taşıyan başlıca etkenlerden biri oldu.

Piyasaların odağındaki Fed’in beklenen faiz artırımını gerçekleştirmesi, 2023’ten bu yana ilk kez faiz yükseltmesi anlamına gelecek. Karar öncesinde genel risk iştahı daha istikrarlı bir görünüm sergilese de Bitcoin üzerindeki baskı sürdü.

Haftanın ilerleyen günlerinde İngiltere ve Japonya’da açıklanacak para politikası kararları da izlenecek. Bu kararlar, 2026’nın geri kalanında küresel para politikasının izleyeceği yola ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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