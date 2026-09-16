Piyasalarda kritik FED bekleyişi başladı: Karar öncesi piyasalar ayrıştı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde temkinli bir toparlanma gösterdi. Piyasalarda bugün faiz artırımı yapılmasına yüzde 90’ın üzerinde olasılık verilirken, Asya borsaları dört günlük kayıp serisini sonlandırdı. Bitcoin ise ABD Senatosunun kripto para piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan önemli bir yasa tasarısının ilerlemesini engellemesinin ardından 75.800 dolar civarında baskı altında kaldı.

Hisse senetleri ve tahviller toparlandı

MSCI’nin Asya hisselerini izleyen bölgesel endeksi yüzde 0,4 yükseldi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yüzde 0,2 değer kazanırken, Avrupa borsalarında açılışın yükselişle gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak yatırımcılar, Fed’in açıklaması öncesinde büyük pozisyon değişikliklerinden kaçındı.

Tahvil piyasalarında da toparlanma görüldü. ABD Hazine tahvilleriyle birlikte Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda devlet tahvilleri değer kazandı. Avrupa tahvil vadeli işlemleri de yükseldi.

Bu hareket, artan enerji fiyatları ve para politikasının daha da sıkılaşacağı beklentilerinin tetiklediği sert küresel tahvil satışlarının ardından geldi. Salı günü yüzde 5,04’e ulaşarak yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesini gören ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, Asya işlemlerinde yüzde 4,99’a geriledi.

Petrol gerilerken gözler merkez bankalarına çevrildi

Brent petrol, ABD’de stokların arttığına ilişkin işaretlerin kâr satışlarını beraberinde getirmesiyle yüzde 0,7 düşerek varil başına yaklaşık 108 dolara indi. Buna karşın petrolün bu ayki yükselişi yaklaşık yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Son dönemdeki petrol rallisi, tahvil faizlerini yukarı taşıyan başlıca etkenlerden biri oldu.

Piyasaların odağındaki Fed’in beklenen faiz artırımını gerçekleştirmesi, 2023’ten bu yana ilk kez faiz yükseltmesi anlamına gelecek. Karar öncesinde genel risk iştahı daha istikrarlı bir görünüm sergilese de Bitcoin üzerindeki baskı sürdü.

Haftanın ilerleyen günlerinde İngiltere ve Japonya’da açıklanacak para politikası kararları da izlenecek. Bu kararlar, 2026’nın geri kalanında küresel para politikasının izleyeceği yola ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.