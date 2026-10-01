Güçlü dolar ve yüksek faiz! Bitcoin için kritik denklemde son durum ne?

Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde toparlanma görülürken, enflasyon ve faiz artışlarına ilişkin belirsizlikler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Micron’un beklentileri aşan finansal öngörüleri ABD hisse vadeli işlemlerini destekledi. Japon yeni ise Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) mesajlarının piyasaların beklediği kadar şahin bulunmaması üzerine dolar karşısında geriledi.

Wall Street’te önceki seansın son bölümünde yaşanan satışların ardından Nasdaq 100 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,6 yükseldi. Asya’da da teknoloji hisseleri kazanımlara öncülük etti. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 1,3 arttı. Micron hisseleri güçlü beklentilerinin ardından yükselirken, Google’ın Gemini 4 Argon yapay zekâ modelini kullanıma sunmaya başlaması Alphabet hisselerini destekledi.

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle ABD tahvilleri kayıplarının bir bölümünü geri aldı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, 2002’den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 5,28 civarında dengelendi. 30 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık yüzde 5,62 oldu. Çarşamba günü ABD tahvillerinde yaşanan kayıpları izleyen Asya seansında tahvillere yönelik satışlar belirginleşmişti.

Dolar güçlenirken altın ons başına 4.175 dolara doğru yükseldi, gümüş yüzde 1,2 değer kazandı. ABD ham petrolü yüzde 1,4 düşüşle yaklaşık 89,20 dolara inerken Brent petrol 97 doların altına geriledi. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi’nin eylülde üç ayın ilk aylık kaybını kaydetmesinin ardından yatırımcıların dikkati cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporuna çevrildi.

Japon Yeni, faiz artışı beklentileri zayıflayınca geriledi

Japon Yeni, seans içinde dolar karşısında yüzde 0,5’e kadar değer kaybederek 158,21 seviyesine geriledi. Böylece G10 para birimleri arasında en zayıf performansı gösterdi.

BOJ’un eylül ayı para politikası toplantısına ilişkin görüş özetinde, enflasyonun hedefin üzerine çıkmasını önlemeye yönelik değerlendirmeler öne çıktı. Bazı üyeler, nötr faiz oranının önceki tahminlerden daha yüksek olabileceğini ve şimdiye kadar yapılan faiz artışlarının şirketler üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını belirtti. Bu üyeler, yeni bir faiz artışının geciktirilmeden yapılmasını uygun buldu.

Buna rağmen açıklamalar, piyasada ekimde art arda faiz artışı beklentisini güçlendirmeye yetmedi. Swap piyasasında 30 Ekim’de faiz artışı yapılmasına ilişkin olasılık, önceki gün bir ara yüzde 30’un üzerine çıkmışken 1 Ekim sabahı yüzde 20’nin altına indi. Aralık ayına kadar ilave bir faiz artışı ise tamamen fiyatlanmış durumda.

Gaitame Araştırma Enstitüsü Analisti Takuya Kanda, özette çok sayıda şahin görüş bulunduğunu ancak bunların art arda faiz artışı beklentisini pekiştirecek kadar güçlü olmadığını vurguluyor. Kanda’ya göre dolar/yen kurunun 158’in üzerine çıkması, döviz piyasasına müdahale endişelerini artırarak doların daha fazla yükselmesini sınırlayabilir.

Fed’in şahin duruşu da yen üzerindeki baskıyı artırıyor. Geçen ay politika faizini oybirliğiyle yükselten Fed, bu yıl bir, gelecek yıl da bir ilave artışa yöneliyor. ABD ile Japonya’nın para politikası görünümü arasındaki fark Japon para birimini zayıflatıyor. Commonwealth Bank of Australia Stratejisti Samara Hammoud, BOJ’un gelecekte izleyeceği politika konusunda daha açık yönlendirme sunmadıkça faiz artışı beklentilerinin tek başına yene güçlü destek vermekte zorlanacağını belirtti.

BOJ’un 1 Ekim’de yayımladığı Tankan anketinde büyük imalatçıların güveni sekiz yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Ancak enflasyon baskılarının yoğunlaştığına ilişkin işaretler sınırlı kaldı. Bloomberg Economics Baş Japonya Ekonomisti Taro Kimura, sonuçların ekimde art arda faiz artışı olasılığını azalttığını değerlendirdi.

Japonya’da tahvil faizleri ağırlıklı olarak uzun vadelerde yükseldi. Hareket, BOJ’un sıkılaşma hızının enflasyonu kontrol altına almakta yetersiz kalabileceği kaygısını yansıttı. Japonya’nın 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan artarak yüzde 4,20’ye çıkarken Avustralya ve Yeni Zelanda tahvilleri de değer kaybetti.

Bitcoin’de toparlanma beklentisine faiz ve dolar baskısı

Bitcoin açısından teknoloji hisselerindeki toparlanma, risk iştahı üzerinden destekleyici olabilir. Ancak doların güçlenmesi, yüksek ABD tahvil faizleri ve Fed’in ilave faiz artışlarına yönelmesi yükselişi sınırlayabilecek unsurlar. Bu nedenle hisse piyasalarındaki iyimserliğin Bitcoin’e ne ölçüde yansıyacağı açısından cuma günkü ABD istihdam verisi önem taşıyor.