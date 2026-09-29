Ekonomi

Petrol geriledi, piyasalar nefes aldı: Gözler ABD istihdam verisinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Petrolün gerilemesiyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve tahviller hafif yükseldi.
  • 🛢️ Suudi Arabistan’daki boru hattından akış yeniden başladı; ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.
  • 📊 Yatırımcılar bugün ABD açık iş pozisyonları verisini ve altı Fed yetkilisinin açıklamalarını bekliyor.
  • 🤖 Trump’ın sektör liderleriyle görüşmesi ve Sam Altman’ın yapay zekâ güvenliği açıklamaları izlenecek.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Petrol fiyatlarındaki düşüşle ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve tahvilleri hafif yükseldi. Yatırımcılar, haftanın ilk istihdam verisi ile yapay zekâ sektöründeki etkinlikler öncesinde temkinli hareket ediyor. Önceki seansta aylık kazancını silen S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri yüzde 0,1 arttı.

İçindekiler
1 İstihdam verisi ve Fed açıklamaları bekleniyor
2 Yapay zekâ görüşmeleri de gündemde

Haftaya petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların hisse ve tahvillerde satışa yol açmasıyla başlayan piyasalar, daha sakin bir seyir izliyor. Brent petrol, Suudi Arabistan’daki önemli bir boru hattından akışın yeniden başlaması ile ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının birlikte değerlendirilmesiyle geriledi. Dolar büyük ölçüde yatay kalırken ABD 10 yıllık tahvil faizi, 19 yılın zirvesinin hemen altında seyretti.

İstihdam verisi ve Fed açıklamaları bekleniyor

Yoğun ekonomik veri takvimi, ağustos ayına ilişkin açık iş pozisyonları verisiyle başlayacak. Altı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin açıklamaları da faiz görünümüne dair ipuçları için izlenecek. Piyasalar, önümüzdeki 12 ayda dört adede kadar faiz artışını fiyatlıyor.

Enflasyon ve faiz baskısı diğer piyasalarda da gündemde. Avustralya Merkez Bankası salı günü borçlanma maliyetlerini yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İspanya’da enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin daha da üzerine yükselmesi, Euro Bölgesi’nde faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Yapay zekâ görüşmeleri de gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei ve sektörün diğer liderleriyle yapay zekâ güvenliği risklerini ele almak üzere öğle yemeğinde buluşması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman’ın şirketin yıllık geliştirici konferansında yapay zekâ güvenliği hakkında yapacağı açıklamaları takip edecek. OpenAI’nin, güvenlik önlemlerini güçlendirmek için Astra modelinin bir sürümünü beklettiği bildiriliyor.

Avrupa’da ise İngiltere tahvilleri diğer bölge tahvillerinden daha iyi performans gösterdi. Piyasalar, Başbakan Andy Burnham’ın Liverpool’daki İşçi Partisi konferansında yapacağı konuşmayı bekliyor. Yetkililer, Burnham’ın sosyal bakım hizmetlerinin finansmanına yardımcı olmak amacıyla devlet emeklilik sisteminde reform görüşmelerine başlama niyetini açıklayabileceğini düşünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Petrol fiyatları sıçradı: Bitcoin için savaş baskısı artıyor

ABD verileri piyasayı sarstı: Petrol yükseldi, faiz baskısı arttı, bitcoin ve altın düşüşte

İran’ın ABD teklifi piyasaları hareketlendirdi: Bitcoin yükseldi, petrol geriledi

Bitcoin ETF’lerinde yön değişti: Petrol geriledi, borsalar yükseldi

Fed sonrası piyasalarda toparlanma: Ekim ayında bir faiz artışı daha gelecek mi?

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı başladı: Canlı anlatım 🔴

FED faizi 25 baz puan artırarak %4’e yükseltti

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP Ledger’da artan likidite, XRP talebini büyütebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Ledger’da artan likidite, XRP talebini büyütebilir
RIPPLE (XRP)
Analist, XRP için kısa vadede yüzde 60 artış olasılığı görüyor
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?