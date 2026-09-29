Petrol geriledi, piyasalar nefes aldı: Gözler ABD istihdam verisinde

Petrol fiyatlarındaki düşüşle ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve tahvilleri hafif yükseldi. Yatırımcılar, haftanın ilk istihdam verisi ile yapay zekâ sektöründeki etkinlikler öncesinde temkinli hareket ediyor. Önceki seansta aylık kazancını silen S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri yüzde 0,1 arttı.

Haftaya petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların hisse ve tahvillerde satışa yol açmasıyla başlayan piyasalar, daha sakin bir seyir izliyor. Brent petrol, Suudi Arabistan’daki önemli bir boru hattından akışın yeniden başlaması ile ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının birlikte değerlendirilmesiyle geriledi. Dolar büyük ölçüde yatay kalırken ABD 10 yıllık tahvil faizi, 19 yılın zirvesinin hemen altında seyretti.

İstihdam verisi ve Fed açıklamaları bekleniyor

Yoğun ekonomik veri takvimi, ağustos ayına ilişkin açık iş pozisyonları verisiyle başlayacak. Altı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin açıklamaları da faiz görünümüne dair ipuçları için izlenecek. Piyasalar, önümüzdeki 12 ayda dört adede kadar faiz artışını fiyatlıyor.

Enflasyon ve faiz baskısı diğer piyasalarda da gündemde. Avustralya Merkez Bankası salı günü borçlanma maliyetlerini yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. İspanya’da enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin daha da üzerine yükselmesi, Euro Bölgesi’nde faiz artışı beklentilerini güçlendirdi.

Yapay zekâ görüşmeleri de gündemde

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei ve sektörün diğer liderleriyle yapay zekâ güvenliği risklerini ele almak üzere öğle yemeğinde buluşması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman’ın şirketin yıllık geliştirici konferansında yapay zekâ güvenliği hakkında yapacağı açıklamaları takip edecek. OpenAI’nin, güvenlik önlemlerini güçlendirmek için Astra modelinin bir sürümünü beklettiği bildiriliyor.

Avrupa’da ise İngiltere tahvilleri diğer bölge tahvillerinden daha iyi performans gösterdi. Piyasalar, Başbakan Andy Burnham’ın Liverpool’daki İşçi Partisi konferansında yapacağı konuşmayı bekliyor. Yetkililer, Burnham’ın sosyal bakım hizmetlerinin finansmanına yardımcı olmak amacıyla devlet emeklilik sisteminde reform görüşmelerine başlama niyetini açıklayabileceğini düşünüyor.