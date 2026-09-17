Ekonomi

Fed sonrası piyasalarda toparlanma: Ekim ayında bir faiz artışı daha gelecek mi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Fed’in 2023’ten bu yana ilk faiz artışının ardından ABD vadeli endeksleri yükselirken Goldman Sachs, ekimde yeni bir artış beklediğini açıkladı.
  • 🪙 Bitcoin 76 bin dolar civarında tutunurken, altın üç günlük düşüşün ardından toparlandı.
  • 🛢️ Orta Doğu’daki arz kesintilerinin hafifleyebileceği beklentisiyle Brent petrol üzerindeki baskı sürdü.
  • 🌐 Trump’ın Kanada ürünlerini kamu alımlarından dışlama kararı, ticaret gerilimini yeniden artırdı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırmasının ardından küresel piyasalarda toparlanma görüldü. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonu kontrol altına alma kararlılığı yatırımcılara bir ölçüde güven verirken ABD vadeli endeksleri yükseldi, tahvil piyasasında kayıplar azaldı. Ancak Fed’in mesajları, ekim ayında yeni bir faiz artışı beklentisini de güçlendirdi.

İçindekiler
1 Goldman Sachs ekim ayı tahminini değiştirdi
2 Tahviller toparlanırken Bitcoin 76 bin dolar civarında kaldı
3 Petrol arz beklentileriyle baskı altında, altın yükseldi
4 ABD-Kanada ticaret gerilimine Avrupa boyutu eklendi

Fed, bir önceki gün tamamlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 aralığına çıkardı. Kararın ardından S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,6, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 yükseldi. S&P 500 endeksi önceki seansta temmuzdan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Goldman Sachs ekim ayı tahminini değiştirdi

Goldman Sachs, Fed’in eylül ayındaki artışın ardından faizleri sabit tutacağı yönündeki tahmininden vazgeçti. Banka artık ekimde 25 baz puanlık ek artış bekliyor.

Bu değişiklik, Fed’in daha fazla sıkılaşmaya işaret eden mesajlarının ardından geldi. Merkez bankasının yayımladığı faiz projeksiyonlarında yetkililerin çoğunluğu, yıl bitmeden en az bir artış daha öngördü. Warsh da basın toplantısında enflasyonun hâlâ “çok yüksek” olduğunu belirterek son kararı, para politikasındaki destekleyici tutumun bir kısmının geri çekilmesi olarak tanımladı.

Piyasa fiyatlamaları da aynı yönde değişti. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, ekimde 25 baz puanlık yeni bir faiz artışına yüzde 50’nin üzerinde olasılık veriyor.

Tahviller toparlanırken Bitcoin 76 bin dolar civarında kaldı

ABD tahvilleri kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Önceki seansta 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gören iki yıllık tahvil getirisi, 2 baz puan düşerek yüzde 4,71’e geriledi. On ve otuz yıllık tahvil getirileri de yaklaşık 2 baz puan düşerken Asya tahvilleri erken saatlerdeki kayıplarını geri aldı.

Bitcoin’de ise sınırlı bir hareket görüldü. Haber hazırlanırken 76.500 dolardan işlem gören Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,0 yükselişle 76 bin dolar çevresindeki seyrini korudu.

Asya borsaları yüzde 0,3 değer kazanırken Avrupa borsalarının da güne yükselişle başlaması bekleniyor. Yatırımcıların odağında sıradaki merkez bankası kararları bulunuyor. İngiltere Merkez Bankası’nın bugün faizleri sabit tutması, Japonya Merkez Bankası’nın ise cuma günü faiz artırması bekleniyor.

Petrol arz beklentileriyle baskı altında, altın yükseldi

Orta Doğu’daki son arz kesintilerinin hafifleyebileceğine ilişkin işaretler petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürdü. Çarşamba günü yüzde 5’e varan düşüş yaşayan Brent petrolün varili, yaklaşık 105,75 dolardan işlem gördü.

Suudi Arabistan, insansız hava aracı saldırılarının ardından Doğu-Batı petrol boru hattının kapasitesinin yaklaşık yarısını yeniden devreye almaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşının “çok yakında” sona ereceğini söylemesi de arz risklerinin azalabileceği beklentisini destekledi.

Altın ise art arda üç seanslık kaybın ardından toparlanarak ons başına yaklaşık 4.290 dolara yükseldi.

ABD-Kanada ticaret gerilimine Avrupa boyutu eklendi

Para politikası ve enerji piyasalarındaki gelişmelerin yanında ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi de gündemde kaldı. Bloomberg’in 16 Eylül tarihli haberine göre Trump, Kanada üretimi ürünlerin ABD kamu alım sözleşmelerinden dışlanmasını öngören bir başkanlık memorandumu imzaladı.

Beyaz Saray, kararın gerekçesi olarak Kanada’nın “Kanada Malı Al” politikasını gösterdi. Yönetim, bu politikanın Amerikan şirketlerinin Kanada’daki kamu alımlarına erişimini zorlaştırdığını savundu. Trump, ayın başında da Amerikalı çiftçiler ve işletmeler için tam ve adil karşılıklılık sağlanmazsa Kanada ürünlerini kamu alımlarından çıkaracağı uyarısında bulunmuştu.

Ağustosta ticaret ateşkesi görüşmelerinin son anda sonuçsuz kalmasının ardından iki ülke karşılıklı gümrük vergisi adımları atmıştı. Son kamu alımı kısıtlaması bu gerilime yeni bir başlık ekledi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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