Ekonomi

Küresel piyasalar sert satıştan döndü: Gözler ABD enflasyon verisinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Asya borsaları yüzde 1 yükselirken Avrupa ve ABD vadeli işlemleri pozitif açılışa işaret etti.
  • 🏦 ABD’nin 30 yıllık tahvil getirisi salı günü yüzde 5,56’ya çıktı; 10 yıllık getiri çarşamba günü yüzde 5,23 civarında dengelendi.
  • 🛢️ Brent petrol 103,19 dolara yükselirken Orta Doğu’dan petrol akışı savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor.
  • 🤖 OpenAI’ın yeni fon arayışına ilişkin haberlerle SoftBank hisseleri yüzde 6’dan fazla yükseldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel hisse senetleri, sert satışların ardından yükselişe geçerken tahvil piyasasında hareketlilik yatıştı. Yatırımcılar, bugünkü faizlerin seyrine ilişkin ipuçları verecek ABD enflasyon verisini bekliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle ek faiz artırımı beklentilerinin güçlendiği bir ortamda dolar, hazirandan bu yana en güçlü aylık performansına ilerliyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli tahvil getirileri 2002’den bu yana zirvede
2 Petrol yükselirken Asya’da şirket haberleri öne çıktı

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1 yükselerek son üç haftanın en büyük günlük artışına yöneldi. Endeksteki 11 sektör grubunun 10’unda yükseliş görülürken Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri de açılışların pozitif olacağına işaret etti.

Ancak günlük toparlanmaya rağmen hisse senetleri aylık bazda kayıplarını koruyor. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi bu ay yüzde 1 gerilerken Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,4 düştü. Asya endeksi böylece son dört ayda üçüncü aylık kaybına hazırlanıyor.

Uzun vadeli tahvil getirileri 2002’den bu yana zirvede

Tahvil piyasası, salı günü uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerinin 2002’den bu yana en yüksek seviyelere çıkmasının ardından yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Yükselen petrol fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) ilave faiz artırımları beklemesine yol açarak bu haftaki getiri artışını destekledi.

ABD tahvil getirileri çarşamba günü tüm vadelerde dengelenirken 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,23 civarında seyretti. Salı günü üst üste altıncı işlem gününde yükselen 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,56’ya ulaştı.

Kalıcı enflasyon endişeleri, artan kamu harcamaları ve yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için yükselen şirket borçlanmaları, yatırımcıların uzun vadeli tahvilleri tutmak karşılığında daha yüksek getiri talep etmesine neden oluyor. Beklenen ABD enflasyon verisi, bu ortamda faiz görünümünün değerlendirilmesi açısından yakından izleniyor.

Petrol yükselirken Asya’da şirket haberleri öne çıktı

Brent petrol, salı günkü kayıplarının bir bölümünü telafi ederek yüzde 0,6 artışla varil başına 103,19 dolara çıktı. JPMorgan ve Goldman Sachs’ın ayrı tahminlerine göre Orta Doğu’dan petrol akışı, deniz taşımacılığındaki riskler sürmesine rağmen savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor.

Asya borsalarında ise sektör ve şirket bazında farklı hareketler görüldü. Pekin’in açıkladığı konut kredisi sübvansiyon programının analistlerin beklentilerini karşılamaması, Çinli gayrimenkul şirketlerinin hisselerinde sert düşüşe yol açtı.

Teknoloji tarafında SoftBank Group hisseleri yüzde 6’dan fazla yükseldi. Yükselişte, OpenAI’ın 1,4 trilyon dolarlık değerleme üzerinden en az 30 milyar dolar kaynak toplamayı hedeflediğine ilişkin haberler etkili oldu.

Piyasalardaki toparlanmaya karşın yüksek tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki artış, faiz beklentilerini şekillendirmeyi sürdürüyor. Yatırımcıların dikkati şimdi bugün TSI 15:30’da ABD’den gelecek enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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