Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı başladı: Canlı anlatım 🔴

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı başladı. Basın toplantısının en önemli anlarını aşağıda aktarıyoruz.
🔴CANLI Anlatım🔴
Fed’den Warsh: Bu karar, ekonominin güçleniyor gibi göründüğü bir dönemde alındı.
Enflasyon yüksek seviyelerde seyrediyor.
Kredi akışları güçlü seyretmiştir.
Son aylarda temel göstergeler iyileşmiştir.
FOMC, para politikasındaki destekleyici duruşu bir miktar azalttı.
İşsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor. Açık iş pozisyonları ve çalışma saatleri artıyor.
Ekonomi dayanıklılığını koruyor.
Finansal koşulları kısıtlayıcı olarak nitelendirmekte zorlanıyorum. Koşulların kısıtlayıcı olmadığı görüşü, FOMC üyeleri tarafından geniş ölçüde paylaşıldı.