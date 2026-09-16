Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı başladı: Canlı anlatım 🔴

Genel olarak tam istihdama oldukça yakın bir seviyedeyiz.

Brent petrol vadeli işlemleri, 2,92 dolar ve yüzde 2,69 düşüşle varil başına 105,83 dolardan kapandı.

Önemli olan eğilimlerdir; tek tek veriler yanıltıcı dalgalanmalar içerebilir.

TÜFE dahil herhangi bir veriyi nefesimi tutarak beklemiyordum.

Nötr faiz oranıyla akademik açıdan her zaman ilgilendim ancak bugün alınan kararlar üzerinde uygulamada bir etkisi olduğunu düşünmüyorum.

Meslektaşlarım finansal koşulları kısıtlayıcı olarak nitelendirmekte zorlanıyor. Bu nedenle para politikasındaki destekleyici duruşu bir miktar azaltmaya karar verdik.

Enflasyon eğilimleri aradığımız koşulları karşılamıyordu ve bu değerlendirmeyi değiştirecek pek az gelişme gördüm.