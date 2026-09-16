Ekonomi

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı başladı: Canlı anlatım 🔴

Bilmeniz Gerekenler

  • Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı başladı. Canlı anlatım haberimizde..
COINTURK
COINTURK

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı başladı. Basın toplantısının en önemli anlarını aşağıda aktarıyoruz.

🔴CANLI Anlatım🔴

Fed’den Warsh: Bu karar, ekonominin güçleniyor gibi göründüğü bir dönemde alındı.

Enflasyon yüksek seviyelerde seyrediyor.

Kredi akışları güçlü seyretmiştir.

Son aylarda temel göstergeler iyileşmiştir.

FOMC, para politikasındaki destekleyici duruşu bir miktar azalttı.

İşsizlik oranı düşük kalmaya devam ediyor. Açık iş pozisyonları ve çalışma saatleri artıyor.

Ekonomi dayanıklılığını koruyor.

Finansal koşulları kısıtlayıcı olarak nitelendirmekte zorlanıyorum. Koşulların kısıtlayıcı olmadığı görüşü, FOMC üyeleri tarafından geniş ölçüde paylaşıldı.

Temmuz ayında, harekete geçmeye ortaklaşa hazır olduğumuzu ifade ettik.

Hem 6 hem de 12 aylık bazda yüzde 3’ün üzerinde fiyat artışı kaydedilen çok fazla kategori var.

Yaz aylarına ait veriler, enflasyonda durumun iyileştiğini göstermiyor.

Temel enflasyonun makul bir süre içinde yüzde 2’ye doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. FOMC, bu koşulun henüz karşılanmadığına karar verdi.

Enflasyona ilişkin riskler yukarı yönlü, iş gücü piyasasına ilişkin riskler ise dengeli.

Noktasal grafiğe faiz tahmini sunmadım.

Fiyat değişimlerinin genele yayılmamasını sağlayacağız.

Yatırımcılar, yıl sonuna kadar Fed’in iki kez daha faiz artıracağına yönelik beklentilerini güçlendiriyor.

Enflasyona ilişkin riskler yukarı yönlü, iş gücü piyasasına ilişkin riskler ise dengeli.

Son toplantımızdan bu yana geçen yedi haftada açıklanan veriler, ekonominin güçlendiğini gösterdi.

Ekonominin temelde güçlü olması sayesinde fiyat istikrarına odaklanabilecek durumdayız.

Başkan ile bir görüşmeye ilişkin paylaşabileceğim bir bilgi yok.

Genel olarak tam istihdama oldukça yakın bir seviyedeyiz.

Brent petrol vadeli işlemleri, 2,92 dolar ve yüzde 2,69 düşüşle varil başına 105,83 dolardan kapandı.

Önemli olan eğilimlerdir; tek tek veriler yanıltıcı dalgalanmalar içerebilir.

TÜFE dahil herhangi bir veriyi nefesimi tutarak beklemiyordum.

Nötr faiz oranıyla akademik açıdan her zaman ilgilendim ancak bugün alınan kararlar üzerinde uygulamada bir etkisi olduğunu düşünmüyorum.

Meslektaşlarım finansal koşulları kısıtlayıcı olarak nitelendirmekte zorlanıyor. Bu nedenle para politikasındaki destekleyici duruşu bir miktar azaltmaya karar verdik.

Enflasyon eğilimleri aradığımız koşulları karşılamıyordu ve bu değerlendirmeyi değiştirecek pek az gelişme gördüm.

Yapay zekâ alanındaki gelişmelere büyük önem veriyoruz.

Tahvil getirilerindeki yükselişin üç nedeni olduğunu düşünüyorum: İlki ekonominin güçlü olması, ikincisi sermaye için rekabetin artması. Sermaye harcamalarında somut bir sıçrama var. Üçüncü neden ise jeopolitik gelişmeler.

21:58 — Çalışma grubunun yıl sonuna kadar yapay zekâ konusunda bize rapor sunması bekleniyor.

21:59 — Hedefimize ulaşmak için iş gücü piyasasına zarar vermemiz gerektiğine inanmıyorum.

Fed Başkanı Warsh’ın basın toplantısı sona erdi.

Piyasa, Fed’in ekim ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor.
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