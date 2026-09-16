Avalanche (AVAX)

Hyundai Card, Avalanche üzerinde kurumsal ödemeleri ölçeklemeyi hedefliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyundai Card, Avalanche üzerindeki kurumsal ödeme sistemini büyütmeye odaklandı.
  • 💸 Hyundai Motor America ile Hyundai Motor Mexico arasındaki 20 bin dolarlık transfer USDT ile yapıldı.
  • ⏱️ İşlem ortalama yedi dakikada tamamlandı, geleneksel yöntemlerde süre üç ila dört saate çıkabiliyor.
  • 📌 Hyundai, $USDT kullanılan sistemi grup geneline yaymak için henüz takvim açıklamadı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Hyundai Card, Avalanche ağı üzerinde stabilcoin tabanlı kurumsal ödeme testini tamamlamasının ardından blokzincir stratejisinde daha kapsamlı bir aşamaya hazırlanıyor. Şirketin odağı, sınırlı kapsamlı bir denemenin ötesine geçerek sistemin daha büyük hacimlerde çalışıp çalışamayacağını görmekte yoğunlaştı.

İçindekiler
1 Testten ölçeklenebilir yapıya geçiş
2 Sınır ötesi ödeme denemesi
3 Süre ve maliyet avantajı öne çıktı
4 Henüz grup genelinde yaygınlaşma kararı yok

Testten ölçeklenebilir yapıya geçiş

Hyundai Card Ödemeler ve İş Geliştirme Başkanı Heejung Nam, mevcut aşamada asıl hedefin operasyon modelinin geniş ölçekte işlerliğini kanıtlamak olduğunu söyledi. Nam, sistem daha yüksek hacimlere taşınabilirse ekonomik modelin de anlam kazanacağını vurguladı.

Heejung Nam, operasyon modelinin büyük ölçekte de sorunsuz işlemesi gerektiğini, ancak bu durumda ekonomik yapının sürdürülebilir hale gelebileceğini vurguluyor.

Şirket, özellikle Hyundai Motor Group düzeyinde ihtiyaç duyulacak daha yüksek işlem sayısı ile operasyonel karmaşıklığın mevcut altyapı tarafından karşılanıp karşılanamayacağını değerlendiriyor. Bu yaklaşım, deneme niteliğindeki çalışmadan günlük kurumsal kullanım senaryolarına geçiş açısından belirleyici görülüyor.

Sınır ötesi ödeme denemesi

Hyundai Card temmuz ayında, Hyundai Motor America ile Hyundai Motor Mexico arasında gerçek bir sınır ötesi ödemenin yer aldığı kavram kanıtı çalışmasını başarıyla tamamladığını duyurmuştu. İşlem tutarı yaklaşık 20 bin dolar seviyesinde kaldı. Buna rağmen, denemede şirketler arası gerçek fonların kullanılması dikkat çekti.

Süreçte Hyundai Motor America, 20 bin doları önce Tether’in dolara sabitlenmiş stabilcoini USDT’ye çevirdi. Ardından bu varlık Avalanche üzerinden Hyundai Motor’un Meksika operasyonuna aktarıldı ve son aşamada yeniden ABD dolarına dönüştürüldü.

Avalanche tarafı, denemenin yalnızca simülasyon olmadığını, şirketler arasında gerçek mutabakat işlemi içerdiğini aktarıyor.

Mini sözlük: Axiom, blokzincir tabanlı ödeme altyapıları geliştiren bir teknoloji şirketidir. Kurumsal ödemelerde farklı ağlar, cüzdanlar ve mutabakat süreçleri arasında teknik köprü görevi üstlenebilir.

Süre ve maliyet avantajı öne çıktı

Hyundai Card’ın paylaştığı verilere göre işlemin tamamı ortalama yaklaşık yedi dakikada sonuçlandı. Aynı transferin geleneksel bankacılık altyapısıyla genellikle en az üç ila dört saat sürdüğü belirtildi. Bu fark, özellikle zaman hassasiyeti taşıyan şirket içi ödemelerde blokzincir tabanlı sistemlerin neden yakından izlendiğini gösteriyor.

Projede Hyundai Card, Hyundai Motor, Tether, Avalanche ve ödeme altyapısı sağlayıcısı Axiom birlikte çalıştı. Bu yapı, yalnızca tek bir teknoloji denemesi değil, farklı kurumların dahil olduğu gerçek bir ödeme akışının sınanması açısından önem taşıdı.

Henüz grup genelinde yaygınlaşma kararı yok

Büyük şirketler uzun süredir blokzincir temelli kavram kanıtı çalışmaları yürütüyor, ancak bunların önemli bölümü gösterim aşamasının ötesine geçemiyor. Hyundai’nin Avalanche denemesi ise izole bir teknoloji testinden çıkarak düzenli kurumsal hazine işlemlerinde kullanılabilecek bir altyapıya dönüşme potansiyeli taşıyor.

Bununla birlikte Hyundai, grup genelinde devreye alma kararı açıklamadı ve tam ticarileşme için bir takvim paylaşmadı. Şirketin bir sonraki adımı, daha yüksek işlem hacimlerinde performans ve operasyonel uyumu doğrulamak olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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