Avalanche (AVAX)

Avalanche, 7,20 dolar desteğini korursa 15,17 dolar hedefi izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AVAX, kısa vadeli kırılım sonrası 7,20 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor.
  • 📈 AVAX spot ETF'lerine 1,57 milyon dolarlık günlük net giriş kaydedildi.
  • 🌍 Avalanche, UAE PASS entegrasyonuyla kamu destekli dijital kimlik alanında öne çıktı.
  • 🎯 Analistler, $AVAX için 15,17 dolar hedefi öncesinde 8 ile 10 dolar bandını izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avalanche ağının yerel tokeni AVAX, kısa süreliğine 7,61 dolara çıktıktan sonra 7,33 dolar civarına çekildi. Bu geri çekilme, son günlerde izlenen kısa vadeli düşüş trendi kırılımını ilk kez ciddi biçimde sınamaya başladı. Piyasada odak noktası, 7,20 dolar desteğinin korunup korunamayacağına çevrildi.

İçindekiler
1 Kısa vadeli kırılım yeniden test ediliyor
2 ETF girişleri yeniden artıya döndü
3 Gerçek kullanım alanları öne çıkıyor
4 Analistler 15,17 doları izliyor

Kısa vadeli kırılım yeniden test ediliyor

AVAX, birkaç işlem seansını aşağı yönlü trend çizgisinin altında geçirdikten sonra bu yapının üzerine çıktı. Fiyatın 7,25 ile 7,40 dolar aralığında yerel bir taban oluşturmasının ardından 7,60 dolara doğru toparlanması, teknik görünümde kısa vadeli bir iyileşmeye işaret etti.

Trader Symba, 7,60 dolar civarında aşılmış görünen trend çizgisinin, AVAX için kısa vadeli ivmede yön değişimi denemesi anlamına geldiğini vurguluyor.

Buna karşın son geri çekilme, kırılımın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Alıcıların fiyatı yeniden 7,60 ile 7,70 dolar bandına taşıması halinde yukarı yönlü senaryo güç kazanabilir. Tersi durumda son dip seviyelere doğru zayıflama, teknik kırılımın etkisini azaltabilir.

ETF girişleri yeniden artıya döndü

Kurumsal tarafta da sınırlı da olsa toparlanma sinyali görüldü. AVAX spot ETF’lerinde günlük net giriş yaklaşık 1,57 milyon dolar olarak kaydedildi. Toplam net varlık büyüklüğü 40,27 milyon dolara ulaşırken, son işlem değeri yaklaşık 155 bin 800 dolar seviyesinde bulundu.

Bu rakamlar, daha büyük kripto ETF pazarlarıyla kıyaslandığında mütevazı kalsa da, pozitif akışların yeniden başlaması dikkat çekti. Girişlerin sürmesi halinde, teknik görünümdeki iyileşmenin talep tarafında da destek bulduğu düşünülebilir.

Gerçek kullanım alanları öne çıkıyor

Avalanche yalnızca fiyat hareketleriyle değil, pratik kullanım alanlarıyla da gündemde. Son dönemde ağın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ulusal dijital kimlik sistemi UAE PASS ile entegre edildiği bildirildi. Avalanche, kamu kurumları ve şirketler için ölçeklenebilir blokzincir çözümleri geliştiren bir ağ olarak biliniyor.

Mini sözlük: UAE PASS, Birleşik Arap Emirlikleri’nde vatandaşlar ve oturum sahipleri için kullanılan resmi dijital kimlik sistemidir. Bu tür entegrasyonlar, blokzincir ağlarının finans dışındaki kamu hizmetlerinde de kullanılabilmesine imkan tanıyabilir.

11 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren bu sistemle bağlantı kurulması, Avalanche teknolojisinin daha geniş bir dijital hizmet ekosistemine taşınabileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, ağın yalnızca merkeziyetsiz finans uygulamalarına değil, kamu destekli altyapılara da uyum sağlayabildiği yönündeki görüşleri destekliyor.

Analistler 15,17 doları izliyor

Daha geniş zaman diliminde bakıldığında AVAX, aylar süren düşüşün ardından 6 ile 8 dolar bölgesinde taban oluşturmaya çalışıyor. Analist Sheldon Diedericks, fiyatın uzun vadeli düşüş yapısından çıkma girişimi sergilediğini ve bir sonraki büyük hedefin 15,17 dolar civarında bulunduğunu öngörüyor.

Sheldon Diedericks, 8 ile 10 dolar bandı aşılmadan 15,17 dolar hedefinin güç kazanamayacağını, bu nedenle mevcut yükseliş denemesinin önce yakın dirençleri geçmesi gerektiğini belirtiyor.

Kısa vadede 7,20 doların altına inilmesi, toparlanma beklentisini zayıflatabilir ve 7 dolar bölgesini yeniden gündeme getirebilir. Yukarı yönlü yapının güçlenmesi için ise önce 7,60 doların, ardından 7,80 ile 8,00 dolar aralığının destek konumuna dönmesi gerekiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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