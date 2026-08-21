AVAX’ta teknik kırılım sinyali, 10 dolar seviyesi izleniyor

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü yeniden artan piyasa ilgisiyle öne çıktı. Son yükselişin ardından işlem hacmindeki belirgin artış ve teknik görünümde oluşan sinyaller, yatırımcıların dikkatini kısa vadeli yön arayışına çevirdi.

Fiyat ve hacimde güçlü artış

AVAX haberin hazırlandığı sırada 7,20 dolardan işlem gördü. Varlık son 24 saatte %8,99 yükselirken, işlem hacmi %72,32 artışla 452,15 milyon dolara çıktı. Son yedi günlük performans ise %13,02 artışa işaret etti.

Avalanche, akıllı sözleşmeler ve dijital varlık uygulamaları için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son veriler, hem fiyat hareketinde hem de ağ etrafındaki piyasa ilgisinde aynı anda canlanma yaşandığını gösterdi.

Analist Crypto With Gopal, AVAX grafiğinde geniş bir üçgen formasyonu oluştuğunu ve fiyatın 6 ila 7 dolar bandındaki alt sınıra yakın seyrettiğini, 8 ila 10 dolar aralığının ise ana direnç bölgesi olarak öne çıktığını değerlendiriyor.

Teknik görünümde öne çıkan seviyeler

Crypto With Gopal, AVAX’ta büyük bir üçgen formasyonunun şekillendiğini belirtiyor. Analiste göre 6 ila 7 dolar aralığı destek olarak izlenirken, yukarı yönde 8 ila 10 dolar bandı alıcıların aşması gereken temel direnç bölgesi konumunda bulunuyor.

Bu yapıda fiyatın sıkışması, sonraki hareketin daha sert olabileceğine işaret ediyor. Üçgenin üst trend çizgisinin aşılması halinde yeni bir yükseliş dalgasının teyit kazanabileceği, bu durumda ilk aşamada 10 dolar ve üzerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Bir başka analist Lana Valentis de günlük grafikte düşen kama formasyonundan çıkış yaşandığına dikkat çekiyor. Valentis, kırılım sonrası AVAX’ın 6 ila 7 dolar bandının üzerine yerleştiğini, bu bölgenin kısa vadede destek olarak takip edilebileceğini vurguluyor.

Gösterge Seviye Mevcut fiyat 7,20 dolar Destek bölgesi 6 ila 7 dolar Direnç bölgesi 8 ila 10 dolar Valentis’in izlediği hedefler 8,5, 10,5, 15, 24 ve 35 dolar

Lana Valentis, günlük grafikteki düşen kama kırılımının ardından 6 ila 7 dolar bölgesinin destek niteliği taşıdığını, piyasada yukarı yönlü devamın izleneceğini kaydediyor.

Tokenize hazine varlıklarında büyüme dikkat çekti

Avalanche yalnızca fiyat hareketiyle değil, tokenize varlık pazarındaki büyümesiyle de dikkat çekti. Token Terminal verilerine göre ağ, son yedi gün içinde tokenize ABD Hazine tahvili piyasası büyüklüğünde en yüksek artışı kaydetti.

Bu dönemde Avalanche ağına 3,1 milyon dolarlık tokenize ABD Hazine tahvili varlığı eklendi. Veriler, ağın varlık tokenizasyonu alanında artan kullanım ve ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Mini sözlük: Tokenize ABD Hazine tahvili, geleneksel devlet borçlanma araçlarının blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, gerçek dünya varlıklarının zincir üstünde izlenmesini ve belirli platformlarda daha hızlı transfer edilmesini amaçlar.

Mevcut tablo, AVAX’ta teknik görünüm ile ağdaki temel faaliyetin aynı anda izlendiği kritik bir döneme işaret ediyor. Piyasa katılımcıları, yükselişin kalıcı hale gelip gelmeyeceğini anlamak için hem 8 ila 10 dolar bandını hem de işlem hacmindeki seyrin korunup korunmayacağını yakından takip ediyor.