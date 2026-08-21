BlackRock bağlantılı cüzdanlarda 122 milyon dolarlık Ethereum alımı görüldü

Arkham, BlackRock bağlantılı cüzdanlarla ilişkilendirilen müşterilerin 122 milyon dolar değerinde Ethereum aldığını bildirdi. Zincir üstü verilere dayanan bu işlem, son yedi ayın en büyük Ethereum alımı olarak öne çıktı.

Alımın kapsamı ve sınırlı kesinlik

İşlemin dikkat çekici yanı, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a erişiminin düzenlenmiş yatırım ürünleri üzerinden giderek genişlediği bir dönemde gerçekleşmesi oldu. Bu nedenle söz konusu hareket, günlük fiyat dalgalanmalarının ötesinde talep yönünü izlemek isteyen yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Arkham, 15 Ocak’ta da BlackRock bağlantılı müşterilerin 149 milyon dolarlık Ethereum alımı yaptığını kaydetti. Bu veri, ocak ayındaki işlemin daha büyük olduğunu gösterirken, son alımın yine de son aylardaki güçlü kurumsal ilgi işaretlerinden biri olarak değerlendirildi.

Arkham’ın paylaştığı zincir üstü veriler, BlackRock’ın doğrudan kendi hesabına alım yaptığını değil, BlackRock bağlantılı müşterilere ait faaliyetleri işaret ediyor.

Buradaki ayrım önem taşıyor. Zincir üstü hareketin BlackRock’ın kendi bilançosuna yazılmış doğrudan bir alım olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Veriler daha çok, BlackRock ile ilişkili yapılardan geçen müşteri işlemlerine işaret ediyor. Bu da işlemi, kurumsal talebin yönünü gösteren bir sinyal haline getirirken, alımın amacı ve zamanlaması konusunda kesin bir çerçeve sunmuyor.

Ethereum ETF kanalı öne çıkıyor

Bu gelişme, Ethereum’a kurumsal erişimin artık daha yerleşik bir altyapıya kavuştuğu bir döneme denk geldi. BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ETF ürünü ETHA, 10 Ağustos itibarıyla yaklaşık 5,65 milyar dolar net varlık büyüklüğüne ulaştı. Böylece yatırımcılar, geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden ether fiyatına erişebiliyor.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın fiyatını takip eden ve borsada işlem gören yatırım fonudur. ETHA ise BlackRock’ın spot Ethereum’a fiyat bazlı erişim sunan yatırım ürünüdür.

Bu yapı, büyük yatırımcıların cüzdan yönetimi ve doğrudan saklama süreçleriyle uğraşmadan Ethereum’a pozisyon alabilmesine imkan veriyor. BlackRock ayrıca Şubat 2026’da iShares Staked ETH Trust ETF olan ETHB’yi de devreye aldı. Böylece yatırımcılara yalnızca fiyat hareketine değil, stake kaynaklı getirilere bağlı ek bir erişim kanalı daha sunuldu.

Tek işlem eğilim oluşturmayabilir

ETF piyasasının önemi de burada ortaya çıkıyor. Tek bir zincir üstü işlem, kurumsal talebin tamamını göstermiyor. Ethereum’a yönelik sermaye akışı; ETF’ler, doğrudan varlık tutma ve diğer kurumsal kanallar üzerinden farklı biçimlerde gerçekleşebiliyor.

Bu nedenle ETHA’nın 5,65 milyar dolarlık büyüklüğü, Arkham’ın tespit ettiği 122 milyon dolarlık işlemle aynı çerçevede okunmamalı. Biri düzenlenmiş yatırım ürünü içindeki toplam varlıkları, diğeri ise zincir üstünde görülen ayrı bir hareketi temsil ediyor.

Asıl izlenecek konu, 122 milyon dolarlık alımın tek seferlik bir işlem mi olduğu, yoksa daha geniş çaplı kurumsal birikimin parçası mı haline geleceği olarak öne çıkıyor.

Piyasanın bundan sonraki dönemde ETH ETF girişlerini, ek kurumsal pozisyonları ve benzer büyüklükte yeni zincir üstü işlemleri izlemesi bekleniyor. Bu göstergeler aynı yönde güçlenirse, son alım tek başına öne çıkan bir işlem olmanın ötesine geçerek daha geniş bir kurumsal talep eğiliminin parçası olarak değerlendirilebilir.