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Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone kripto paralarla da yakından ilgileniyor. Son piyasa tahminlerinde Bitcoin fiyatının yaşayacağı düşüşten bahsetmişti. Beklediği ölçüde olmasa da BTC’nin SEC eliyle 25.000 dolar seviyelerine itildiğini gördük. Peki hangi altcoin konusunda iyimser?

Bloomberg Analisti Ethereum

Mike McGlone son piyasa değerlendirmesinde Ethereum’a (ETH) yönelik artan talep ve azalan arzın akıllı sözleşme platformu için yükseliş işaretleri olduğunu söylüyor. Ancak makro stratejist, devam eden Federal Rezerv faiz artışlarından ve finansal piyasalar için zayıflayan tekniklerden kaynaklanan rüzgarların ETH fiyat hareketini sınırlayabileceğinin de altını çiziyor.

“Ethereum (ETH) fiyatı için olumlu olan azalan arz karşısında talep ve benimseme düşük ve yükseliyor gibi görünüyor, ancak Haziran ayının başında olumsuz bir Fed ve teknik zemin fiyatları sınırlayabilir.”

Boğa sezonunda Bloomberg analistinin dikkat çektiği husus ETH fiyatı için görülmemiş bir yükseliş dönemini başlatabilir.

ETH Geleceği Uzman Yorumu

McGlone’un grafiği, bakır vadeli işlemleri ve federal fon vadeli işlemleri gibi ekonomik yavaşlamanın yaklaşmakta olabileceğini gösteren ekonomik göstergelere bakıyor. Ayrıca Ethereum‘un Nasdaq 100 Hisse Senedi Endeksi karşısındaki performansına da bakıyor ve Nasdaq’ın son dönemdeki yükselişine rağmen ETH’nin 2.000 doları aşmakta zorlandığını söylüyor.

“Farklı Zayıflık ve Ethereum’un 2.000 Dolarlık Tavanı – Ethereum’un ikinci çeyrekte Nasdaq 100 Hisse Senedi Endeksi’nde 52 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen 2.000 doların üzerinde kalamaması, kripto için bir direnç tavanına işaret edebilir.”

McGlone, Bitcoin’in (BTC) yakın vadede büyük ölçüde yapay zeka (AI) potansiyeli nedeniyle yükselen Nasdaq karşısında da düşüşte olduğunu belirtiyor.

“Bitcoin, Nvidia’nın dördüncü sırada yer aldığı Nasdaq 100 Hisse Senedi Endeksi’ndeki yaklaşık %10’luk sıçramayı çok az destekliyor. Nasdaq yükselirken Bitcoin’in düşmesi nadir görülen bir durumdur.”

Bitcoin fiyatındaki negatiflik daha çok azalan hacimlerden kaynaklanıyor. 30 milyar doların altına gerileyen hacim ilgide önemli ölçüde gerileme olduğunu söylüyor. Son boğa sezonunda sadece DOGE’un hacim rekoru 40 milyar dolardı. Kripto paraların kümülatif hacmi ise Mayıs ayında birçok kez bunun yarısına bile ulaşamadı.