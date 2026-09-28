Ethereum (ETH)

BitMine son bir haftada 46,8 milyon dolarlık Ethereum aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitMine son bir haftada 17.362 ETH alarak Ethereum rezervini büyüttü.
  • 📌 Bu alımın değeri 46,82 milyon dolara ulaştı ve $ETH birikimi 6 milyonun üstüne çıktı.
  • 📉 Ethereum 2.700 doların altına inerken şirket alımlarına ara vermedi.
  • 🏦 BitMine’in rezervi dolaşımdaki arzın yaklaşık %4,9’una karşılık geliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

BitMine Immersion Technologies, son bir haftada 17.362 ETH alımı gerçekleştirdi. Lookonchain verilerine göre bu işlemlerin toplam değeri 46,82 milyon dolar oldu. Şirket böylece Ethereum birikimini, piyasadaki kısa süreli yavaşlamaya rağmen artırmayı sürdürdü.

İçindekiler
1 Ethereum rezervi 6 milyon ETH eşiğini aştı
2 Düşüş sonrası alım dikkat çekti
3 Tom Lee Ethereum savunusunu sürdürüyor

Ethereum rezervi 6 milyon ETH eşiğini aştı

Son alımla birlikte BitMine’in elindeki toplam Ethereum miktarı 6 milyon ETH seviyesini geçti. Bu rezervin güncel piyasa değeri yaklaşık 16 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şirket, bu büyüklükle Ethereum tarafında en yüksek kurumsal varlığa sahip yapılardan biri konumunu koruyor.

BitMine Immersion Technologies, bilançosunda yüksek miktarda Ethereum tutan bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin mevcut rezervi, dolaşımdaki Ethereum arzının yaklaşık %4,9’una karşılık geliyor.

Lookonchain verileri, BitMine’in son yedi günde 17.362 ETH daha topladığını ve şirketin birikim stratejisini piyasa zayıflığı sırasında da sürdürdüğünü gösteriyor.

Düşüş sonrası alım dikkat çekti

Ethereum fiyatı kısa süre önce yaklaşık 2.700 dolar civarındaki seviyelerin altına gerilerken, BitMine’in yeni alımı piyasada dipten toplama hamlesi olarak değerlendirildi. İşlemin, kısa vadeli bir pozisyondan çok uzun vadeli rezerv stratejisinin parçası olduğu yönündeki görüşler öne çıktı.

Piyasadaki kısa süreli zayıflık özellikle bireysel yatırımcılar arasında temkinli bir hava oluştururken, şirketin alımlarını kesmemesi Ethereum’a yönelik kurumsal ilginin sürdüğüne işaret etti. Bu tablo, fiyat baskısına rağmen büyük ölçekli alıcıların geri çekilmeleri fırsat olarak gördüğünü ortaya koydu.

Tom Lee Ethereum savunusunu sürdürüyor

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, şirketin Ethereum odaklı yaklaşımını savunmayı sürdürüyor. Son alım da BitMine’in varlık biriktirme politikasında geri adım atmadığını gösterdi. Şirket, düzenli alımlarla rezervini genişletirken Ethereum üzerindeki kurumsal ağırlığını daha da artırdı.

BitMine’in son hamlesi, fiyatlardaki geri çekilmeye karşın Ethereum birikiminin sürdüğünü ve şirketin uzun vadeli stratejisinde değişiklik olmadığını ortaya koyuyor.

BitMine’in art arda gelen alımları, Ethereum piyasasında kurumsal talebin seyrine ilişkin izlenen başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Son işlem, hem şirket rezervinin büyüklüğü hem de alımın zamanlaması nedeniyle piyasa katılımcılarının yakın takibine girdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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