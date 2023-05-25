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Ethereum ve Bitcoin Son Durum! Fiyat Tahminleri ve Yorum!

Özet

  • Stake edilen ETH sayısı ATH seviyesine ulaştı.
  • Bitcoin aktif adresleri 988 milyona ulaştı.
22:18
25 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralardaki olumsuz hava devam ediyor ve altcoinler bugün de düştü. Peki son durum ne? Yatırımcıları bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Kripto sadece fiyattan ibaret değil ve on-chain sinyaller geleceğe dair önemli sinyaller veriyor. Fiyat düşüyor olsa da bazı pozitif gelişmeler yakında işleri tersine çevirebilir.

Ethereum Yorum

ETH yakın zamanda Shapella güncellemesiyle stake edilen varlıkların çekilmesine izin verdi. Bu kısa süre içinde devasa ETH çekimlerini tetiklese de işler tersine döndü. Stake edilen ETH miktarı Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yazı hazırlandığı sırada 22,2 milyonun üzerinde ETH kilitlenmişti.

Ayrıca, stake edilen toplam değerdeki artış, aktif olarak stake edilen ETH yüzdesinde de buna karşılık gelen bir artışa neden oldu. Bu yazı itibariyle, stake edilen ETH, Ethereum arzının %17’sinden fazlasını oluşturarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişme borsalardaki arzın düştüğü ve artık satışa hazır daha az ETH olduğunu söylüyor.

Bitcoin Yorumları

CryptoQuant tarafından sağlanan verilere göre Bitcoin, bir önceki yılın önceki altı ayının aksine, yılın başından bu yana aktif adreslerde bir artışa tanık oldu. Grafik, son aylarda 1 milyonun üzerinde ya da bu rakama yakın aktif adreslerde ciddi artış olduğunu söylüyor. Yazı hazırlandığı sırada aktif adresler 988 milyonu geçmişti.

Ayrıca, aktif adreslerdeki bu artış Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar’daki (NUPL) düşüşle aynı döneme denk gelmektedir. NUPL grafiği, yatırımcıların ortalama olarak hala gerçekleşmemiş kârların yaklaşık %25’ini ellerinde tuttuklarını gösteriyor.

Bitcoin ve Ethereum Fiyat Tahmini

BTC yazı hazırlandığı sırada 26.400 dolardan alıcı buluyor. 5 Mayıs tarihinde hızlanan satışlar onun 2 kez 26.000 doların altına düşmesine neden oldu. Fiyat 25.900 dolardan tepki almış olsa da beklenen ölçüde yükselemedi. Kısa vadede 26.580 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Fiyat eğer 27.000 doları koruyabilirse 27.700 dolar direncinin ardından 28.000 ve 29.000 dolar arasında yeni zirve yapabilir.

22:11 itibariyle yazı hazırlanırken fiyat 26.586 dolara ulaşmıştı.

Ethereum için kritik seviye 1.843 dolar eğer bu bölgeyi aşabilirse yeniden 1.885 ve 2.000 doları hedefleyebilir.

Bitcoin performansı ETH fiyatı için belirleyici olacak.

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