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Yeni dijital çağ kripto paralardan ayrılamıyor ve bu alandaki birçok çalışmayı kripto geliştiricileri yapıyor. Web3 için dünyanın dört bir yanından binlerce ekibi birleştirmenin tek yolu kripto paralardı. Farklı teknolojiler üretiyorlar ve blockchain tabanlı ürünler kripto yatırımcıları tarafından fonlanıyor. OpenAI CEO’su da bu alanda varlık gösteriyor.

Wordlcoin Yatırım Aldı

Worldcoin’i oluşturan ekip Tools for Humanity, Blockchain Capital liderliğindeki C Serisi turunda 115 milyon dolar topladı.

Kripto odaklı proje OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından üç parçalı bir misyonla başlatıldı. Küresel bir kimlik, küresel bir para birimi ve geleneksel varlıkların yanı sıra tokenini kullanarak ödeme, satın alma ve transfer sağlayan bir uygulama oluşturmak. Worldcoin, token karşılığında “The Orb” adı verilen bir küre ile bir milyar insanın gözbebeklerinin taranmasını gerektirdiği için gizlilik risklerinden endişe duyanların tepkisini çekmişti.

C Serisi turundaki diğer yatırımcılar arasında a16z, Bain Capital Crypto ve Distributed Global yer alıyor. Mart 2022’de Worldcoin 3 milyar dolar değerleme ile 100 milyon dolar topladı.

Wordlcoin Tehlikeli Mi?

Gizlilik endişeleri Snowden dahil birçok ismi bu projeye karşı çıkmaya itti. Ancak OpenAI CEO’su tarafından başlatılan ve en az ChatGPT kadar başarılı olması için uğraşılan Worldcoin hakkında bazı şeyler yanlış biliniyor olabilir.

Yatırım turuna öncülük eden Blockchain Capital’in genel ortağı Spencer Bogart konuyla ilgili şunları söyledi;

“Biyometri söz konusu olduğunda insanlar haklı olarak endişeleniyor ve hassaslaşıyor. Bununla birlikte, aslında olan şey çok daha farklı. Küre irisin fotoğrafını çekiyor ve cihazın daha sonra irisin rastlantısallığının benzersiz bir kodlamasını (‘iris kodu’) oluşturmasının ardından bu siliniyor. Varsayılan olarak, orijinal biyometrik hemen yok edilir ve saklanan tek şey iris kodudur”.

Zamanla bunun GPT kadar başarılı olup olmadığını göreceğiz ancak küresel ekonominin bu kadar sıkıntıda olduğu bir dönemde 115 milyon dolarlık yatırım toplayabilen bu iddialı fikir gelecekte herkesi şaşırtabilir.