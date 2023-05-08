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ChatGPT, son dönemde dünyayı kasıp kavuran gelişmelerin başında geliyor. Direkt olarak yapay zeka tabanlı bir sohbet ve arama uygulaması olan ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI, kripto para sektörüne resmi bir giriş yapmasa da çok fazla sahte proje piyasaya sürüldü. OpenAI’in kendi projesi olan Worldcoin ise sessiz ancak derinden ilerlemeye devam ediyor. OpenAI CEO’su Sam Altman‘ın arkasında olduğu Worldcoin, yeni bir adım attı.

Worldcoin: Bilim Kurgudan Fırlamış Gibi

İlk başta bilim kurgu filmlerinden fırlayan bir gelişme gibi gözüken Worldcoin, her bir kullanıcının retinasını taramayı ve buna yönelik bir proje geliştirmeyi hedefliyor. Sam Altman’ın arkasında olduğu proje, bugün ise kendi emanet hizmetini sunan mobil uygulamasını duyurdu.

World App isimli uygulama, kullanıcılara çevrimiçi olarak tanıttıkları kişiliklerini yönetebilme imkanı veriyor. Buna ek olarak BTC, ETH, DAI ve USD C gibi kripto paralar da bu uygulamada tutulabiliyor. Tabii ki Worldcoin’in kendi kripto para birimi de piyasaya sürüldüğünde bu uygulamada desteklenebilecek. Kullanıcılarım çevrimiçi kimlikleri ise World ID olarak biliniyor. Uygulama, test aşamasında bile 1,5 milyon kullanıcıya ve günlük 60.000 işleme ulaşarak ulaşılması zor bir başarı elde etti. Şirket, kullanıcıların artık banka hesaplarını veya yerel ödeme araçlarını kullanarak telefon numaralarına ve kripto para adreslerine cüzdan üzerinden fon gönderebileceğini açıkladı.

Worldcoin, 3 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı

Tools for Humanity şirketinin yani söz konusu kripto para projesinin arkasındaki şirketin Tasarım ve Mühendislik birimi başkanı Tiago Sada, konu hakkında şunları vurguladı:

“Bu şimdiden dünyada en hızlı büyüyen cüzdan uygulaması oldu. Bugün her 14 saniyede bir yeni bir kişinin uygulamaya kayıt olduğunu görüyoruz.”

World isimli uygulama, sadece 80 ülkede indirilme desteği sunuyor ve oldukça minimal bir tasarıma sahip. Bunlar ise Worldcoin ve Ethereum ekosistemlerinin desteklenmesini sağlıyor. Worldcoin, henüz kendi kripto parasını piyasaya sürmese de a16z gibi dev isimlerin katıldığı son fonlama ile birlikte 3 milyar dolarlık toplam değerlemeye ulaştı. Son fonlama Khosla Ventures tarafından yürütüldü ve 100 milyon dolar toplandı. Şirketin ise yeni bir fonlama arayışında olduğu biliniyor.