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Pepe (PEPE), şu an en çok aranan ve en çok konuşulan kripto para konumunda ve popülerliği zaman zaman Bitcoin’i (BTC) bile geçiyor olabilir. Son dönemde yaşadığı inanması güç yükseliş ile birçok kişiyi zengin eden PEPE, buna rağmen yaşadığı güncel düşüş ile de birçok yatırımcıyı mutsuz etmiş olabilir. PEPE yatırımcıları son düşüş ile sarsılsa da ünlü bir isim elindeki PEPE’ler ile ne yapacağını açıklayarak topluluğa yön gösteriyor gibi gözüküyor.

PEPE Coin Son Durum

PEPE, CoinGecko verilerine göre 5 Mayıs tarihinde 0.00000431 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Buradan sert bir düşüş yaşayan PEPE, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %51 geriye düştü. Buna rağmen PEPE’nin 21 gün içerisinde %3.741 yükseliş elde ettiği de unutulmamalı. Böyle bir yükseliş sonrasında düzeltme gelmesi normal olsa da yaşanan PEPE çılgınlığı ile düzeltmenin de çok hızlı ve sert olduğu görülüyor. Peki PEPE için analistler ne diyor?

Yaptığı altcoin analizleri ile tanınan ve sektörde kendine yer edinen isimlerden olan Altcoin Sherpa, PEPE grafiğini yorumladı. Sherpa, PEPE hakkında yaptığı ilk açıklamanın yanlış olduğunu kabul etti. Analist ilk olarak PEPE’nin 50 Fib geri çekilme noktasından sıçrama şansı yakalayabileceğini vurgulamıştı. PEPE’nin bunun altına inmesi analistin kararında etkili olurken ünlü isim şu an için düşükten satış yapmak istemediğinin altını çizdi.

PEPE Coin Grafik

Altcoin Sherpa, scalping yapmak isteyenler hariç yatırımcılara da düşükten satış yapmayı önermeyip, önümüzdeki aylarda fiyatın daha da düşebileceğini vurguladı. Analist buna rağmen önümüzdeki aylarda gelecek olası daha sert düşüşten önce fiyat yeniden yükseliş yaşadığında PEPE coinlerini satmayı planlıyor. Elinde PEPE olduğunu itiraf eden analist, sıradaki yükselişi beklediğini de bizzat ifade etti.

PEPE coin an itibarıyla 0,00000212 dolar seviyesine geriledi ve en büyük 55. kripto para olma statüsünü koruyor. Buna rağmen analistin yayınladığı grafikte düşüşün hız kazanıp çok daha sert bir şekilde devam edebilme ihtimali görülüyor. Yatırımcıların bu tweete verdikleri tepki de gözlerden kaçmıyor. Birçok takipçinin bu olası yükseliş beklentisi ve o zaman kadar satış yapmama kararına tepki gösterdiği görülüyor.