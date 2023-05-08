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Pepe (PEPE), kesinlikle bu yıla damga vuran meme coin sezonunu başlatan kripto paralardan birisi olmaya aday. Kısa sürede inanması çok güç ve daha önceki boğa sezonlarında görülemeyecek kadar şiddetli bir artış elde eden PEPE, bu ivmesini ise kaybetmeye başladı. Son 24 saat içerisindeki hareketlilik ise PEPE için kötü haberlerin habercisi gibi gözüküyor.

PEPE’de Kayıplar Can Yakıyor

Sadece geçtiğimiz aydan bu yana kripto para piyasasını kasıp kavuran ve 1 aydan kısa sürede %1.000 artış elde eden PEPE, yatırımcılara cazip gelse de ciddi bir volatilite ile uyarıları hak ediyor. Bitcoin (BTC) fiyatı 28.000 dolara kadar gerilerken, son 24 saat içerisinde de 144 milyon dolardan fazla likidasyonun yaşandığı görülüyor. Coinglass tarafından aktarılan habere göre ise 24 saatteki likidasyonların 7,23 milyon doları, PEPE yatırımcılarına ait. Likidasyonlara bakıldığında Bitcoin ve Ethereum sonrasında en yüksek hacme ulaşan üçüncü kripto paranın da PEPE olduğu görülüyor. 30 milyon dolarlık BTC likidasyonlarını 27 milyon dolarlık ETH likidasyonları izlerken PEPE’yi ise 100PEPE takip etti.

Lookonchain sayfası tarafından paylaşılan gönderide de bir balinanın geçen cumadan beri 2,94 milyon dolar değerinde PEPE alımı yaptığı vurgulandı. Basın saati itibarıyla ise balinanın ciddi bir fon kaybı yaşadığı söylenebilir. Balinanın sadece 3 gün içerisinde 700.000 dolardan fazla PEPE bazlı zarar yaşadığı tahmin ediliyor.

PEPE’de Destek Seviyesi

Piyasada yaşanan geniş çaplı likidasyonlar ve ortak düşüş, PEPE’nin cuma günü tüm zamanların rekoru olan 0,000004497 dolar seviyesinin %50 gerisine düşmesine yol açtı. PEPE için sıradaki destek ise 0,00000192478 dolar seviyesi olarak gözüküyor. Bu seviye direkt olarak 10 günlük EMA noktasına denk geliyor. Meme coin buranın da altına inerse durum yatırımcılar için korku verici olabilir.

Santiment tarafından yayınlanan bir açıklamada ise ETH ağındaki para yatırmaların 2021 yılının Kasım ayından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğu vurgulandı. Bu da aslında uzun vadede geri dönüş sinyali olarak görülebilir. Yatırımcıların ise PEPE’den elde ettikleri kazancı başka meme coinlere veya direkt ETH’ye geçiriyor olmaları da ihtimaller arasında yer alıyor.

PEPE, bütün bunlar ışığında oldukça riskli duruyor.