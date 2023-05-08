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Günün ilk saatlerinde düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ten fazla değer kaybetti ve 28.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle yeni haftaya düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine gerilerken Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarıyla beraber 1860 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 28.000 doların altına geriledi ve yazının yazıldığı an itibarıyla 27.955 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesinin ardından yeni haftaya düşüş ile başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum, Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesiyle beraber kripto para piyasası da yeni haftaya düşüş ile başladı. Geçen hafta içinde 2000 doları test eden Ethereum (ETH), piyasadaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle son günlerde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %3’e yakın değer kaybederek 1900 dolar seviyelerinin de altına geriledi ve 1860 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bu değer kayıplarının etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saat içerisinde yaklaşık 30 milyon dolar değerinde ETH pozisyonu tasfiye oldu.