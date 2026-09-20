Şimdi Alınabilecek En İyi Kripto Para: MemeToro, Yapay Zekâ Launchpad Kodunu Paylaştı, 7. Aşamada 139 Bin Doları Aştı

MemeToro, BNB Chain üzerinde geliştirdiği yapay zekâ destekli memecoin lansman platformunda çalışmalarını sürdürürken ön satışının 7. aşamasında 139 bin doları geride bıraktı. $MT şu anda 0,00430 dolardan sunuluyor. Proje ayrıca 17 dosyaya yayılan toplam 1.373 satırlık Solidity kodunu kamuoyuyla paylaştı.

Bu gelişme, MemeToro’yu yalnızca hedeflenen bir listeleme fiyatıyla öne çıkan ön satış projelerinin ötesine taşıyor. Proje; değiştirilemeyen tur ayarları, proje içindeki kişilere token tahsisini engelleyen kurallar ve iade mekanizması gibi unsurları içeren adil lansman modelinin sözleşme yapısını yayımlıyor. Şirketin iddiasına göre şimdi alınabilecek en iyi kripto parayı arayanlar için $MT, hâlâ erken aşamadaki spekülatif bir token niteliğinde.

Bununla birlikte, herkese açık kodları, adı açıklanan denetim sağlayıcıları ve kullanım alanlarına ilişkin planları, kalan kilometre taşlarının tamamlanması koşuluyla projenin daha işlevsel bir memecoin ekosistemine dönüşmesi için somut bir yol haritası sunuyor.

MemeToro’nun 7. Aşama Ön Satışı ve Platform Vizyonu

MemeToro, yapay zekâ destekli memecoin lansmanları için BNB Chain üzerinde bir ekosistem geliştiriyor. Planlanan platform; kullanıcıların trendleri araştırmasını, token önerilerini incelemesini, lansmanlara fon sağlamasını, memecoin alıp satmasını, $MT stake etmesini ve ileride tahmin piyasaları ile haber araçlarına erişmesini amaçlıyor.

Daha şeffaf bir lansman süreci isteyen alıcılar açısından bu, olumlu bir unsur. Proje, adil işleyişi bir pazarlama vaadi olmaktan çıkarıp incelenebilir kodlarla güvence altına almaya çalışıyor.

MemeToro, denetim veya inceleme hizmeti sağlayan kuruluşlar arasında Coinsult, BlockSAFU ve SOLIDProof’u da listeliyor. Bu incelemeler yatırım riskini ortadan kaldırmasa da kullanıcıların değerlendirebileceği daha fazla kamuya açık bilgi sunuyor.

7. aşamada yapılacak 500 dolarlık bir alım, ücretler hariç yaklaşık 116.279 $MT sağlıyor. Projenin belirttiği 0,05186 dolarlık hedef fiyata ulaşılması hâlinde, bu tokenların kâğıt üzerindeki teorik değeri yaklaşık 6.028 dolar olacak. Ama gelir garantisi verilmediğini unutmamak gerekiyor.

Gelecekteki sonuç, MemeToro’nun platformunu tamamlayıp aktif kullanıcı çekebilmesine bağlı. Temel risk burada yatıyor; ancak olası değer artışının kaynağını da bu oluşturuyor.

MemeToro’nun yapay zekâ ajanı, piyasa verilerinden, sosyal medya hareketlerinden ve haber akışlarından kamuya açık bulgular toplamak üzere tasarlanıyor. Ardından token arzını, fon toplama üst sınırını, sabit fiyatı, yararlanılan kaynakları ve önerilen kuralları gösterebilen bir lansman manifestosu hazırlıyor.

Bu manifesto, fon toplama başlamadan önce kullanıcıların önerilen lansmanı incelemesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, adı ve sosyal medya hesabı dışında çok az bilgiyle piyasaya çıkan memecoinlerden ayrılıyor.

$MT tokenın erişim, fonlama, staking, ödüller, gelecekteki alım satım işlemleri, tahmin piyasaları ve haber portalında kullanılması planlanıyor. Bu kullanım alanlarının hayata geçmesi, platformun tamamlanmasına bağlı.

Projenin 7. aşamadaki 0,00430 dolarlık fiyatı, ön satışa katılmak isteyenler için net bir giriş seviyesi sunuyor. Toplanan fonun 139 bin doları aşması ilerlemeye işaret etse de başarılı bir lansmanı veya gelecekteki piyasa talebini garanti etmiyor.

Yayımlanan Kodlar, Adil Lansman Kurallarının Nasıl İşlediğini Gösteriyor

MemeToro’nun yayımladığı dosyalar arasında FairLaunchEscrow.sol, ILaunchExecutor.sol ve IERC20Minimal.sol ile birlikte testler, mimari notlar ve katkıda bulunanlara yönelik kurallar yer alıyor.

Emanet sözleşmesi, tek bir lansman turunda toplanan fonları tutmak üzere tasarlanmış durumda. Fon toplama üst sınırı, son tarih, eşik değer ve tahsis yapısı gibi temel ayarlar, sözleşme oluşturulduğunda sabitleniyor.

Sözleşmede sahiplik yetkisi, yönetici rolü veya yükseltme mekanizması bulunmuyor. Böylece, alıcılar fon sağladıktan sonra ekibin turun koşullarını değiştirmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sözleşme ayrıca kamuya açık lansman manifestosunun dijital parmak izini saklıyor. Bu özellik, kullanıcıların zincir üzerindeki tur koşullarını ödeme öncesinde gördükleri şartlarla karşılaştırmasına yardımcı oluyor.

Fonlama modeli yalnızca iki sonuca izin verecek şekilde tasarlanıyor: Katılımcılara iade yapılması veya planlanan likidite sürecinin yürütülmesi. Geliştiricilerin ya da proje hazinesinin fonları çekmesine yönelik bir mekanizma öngörülmüyor.

Tahsis hesaplaması, toplam arzın tamamının katılımcılara ve likiditeye ayrılmasını zorunlu kılıyor. Belirtilen sözleşme yapısı kapsamında, proje içindeki kişilere ayrı bir token payı ayrılmasının imkânsız hâle getirilmesi amaçlanıyor.

Testler ve Denetimler, Kamuya Açık Güven Göstergelerini Artırıyor

MemeToro’nun test paketi; fon toplama üst sınırlarını, son tarihleri, eşik değerleri, iadeleri, token teslim alma işlemlerini ve beklenmedik davranışlar sergileyen bağlantılı sözleşmeleri kapsıyor. Rastgele işlem dizileriyle yapılan testler, çok sayıda olası işlem boyunca sistemin iç hesaplarının dengede kalıp kalmadığını kontrol ediyor.

Güncelleme, kodun fonlamanın tamamlanması, lansmanın gerçekleşmesi, tokenların teslim alınması ve iadelerin yapılması durumlarına ulaştığını doğrulayan testler de içeriyor. Bu önemli; çünkü bir test, incelemesi gereken sistem bölümüne hiç ulaşmadan da başarılı sonuç verebilir ve bu durumda pek bir şey kanıtlamaz.

MemeToro, $MT’yi küresel ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırmak için yeni bir merkezi borsa (CEX) listesi üzerinde çalışıyor. Bu isimler, alıcılara cüzdanlarını bağlamaya karar vermeden önce kontrol edebilecekleri ek kaynaklar sunuyor.

Merkezi borsa listelemeleri ve denetimler, token fiyatını garanti etmiyor veya tüm teknik riskleri ortadan kaldırmıyor. Ancak kamuya açık kodlar, testler ve görünür geliştirme güncellemelerinin yanında ek bir değerlendirme katmanı oluşturuyor.

Sistemin nihai olarak kullanıma açılması için son sözleşmelerin bağımsız incelemeden geçmesi ve kalan dağıtım adımlarının tamamlanması gerekiyor.

Sıradaki Kilometre Taşları, $MT’nin Değerini Belirleyebilir

Adil lansman için geliştirilen emanet sözleşmesi, tamamlanmış platformu değil, ilk sözleşme katmanını oluşturuyor. MemeToro’nun gerçek token yürütücüsünü, likidite bağlantısını, manifesto entegrasyonunu, dağıtım betiklerini, tur oluşturma sözleşmesini, BNB Chain test ağını ve ERC-8004 ajan kimliğini henüz tamamlaması gerekiyor.

Bu kilometre taşları önemli; çünkü $MT’nin değeri kullanıma bağlı. Bir tokenın kodları iyi yazılmış olsa bile ürünü kimse kullanmıyorsa proje başarısız olabilir.

Olumlu senaryoda MemeToro’nun platformu; lansman fonlaması, erişim, staking, alım satım, tahmin piyasaları ve ekosistem ödülleri üzerinden $MT için sürekli talep oluşturabilir.

Proje, şeffaf kurallarla çalışan bir yapay zekâ destekli lansman platformunu hayata geçirebilirse birçok memecoin lansmanının hâlâ yalnızca güvene dayandığı bir piyasada öne çıkabilir. Erken aşamadaki alıcıların kod paylaşımlarını yakından izlemesinin nedeni de bu.

Sıkça Sorulan Sorular

MemeToro ne kadar fon topladı?

Paylaşılan proje güncellemesine göre MemeToro, ön satışının 7. aşamasında 139 bin doları aştı.

1.373 satırlık güncelleme neleri içeriyor?

Güncelleme; adil lansman emanet sözleşmesini, yürütücü arayüzünü, token teslim alma işlevlerini, testleri, dokümantasyonu ve katkıda bulunanlara yönelik kuralları içeriyor.

MemeToro’nun lansman platformu kullanıma açıldı mı?

Hayır. Proje, sözleşme altyapısını yayımladı. Yürütücü, likidite bağlantısı, test ağı ve bağımsız inceleme süreçleri ise henüz tamamlanmadı.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi: