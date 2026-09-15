MemeToro ön satışında 133 bin dolar aşıldı: $MT için sırada ne var?

Birçok kripto ön satış projesi, yapay zekâ ürününün nasıl çalıştığını göstermeden yalnızca özelliklerini anlatıyor. MemeToro ise geliştirme deposunu ve memecoin öneri sisteminin arkasındaki kuralları yayımlayarak farklı bir yol izliyor. Projenin topladığı fon 133.000 doları aşarken $MT, ön satışın 7. aşamasında 0,00430 dolardan alınabiliyor.

MemeToro’nun Yapay Zekâ Ajanının Görevi Net

MemeToro’nun yapay zekâ ajanı, yalnızca bir sohbet botu veya çevrim içi karakter olarak sunulmuyor. Ajan, bir memecoin piyasaya sürülmeden önce belirli bir iş akışını tamamlamak üzere tasarlanıyor.

Ajan, trend verilerini toplayan bir bağlantı modülü aracılığıyla haberleri, piyasa hareketlerini ve sosyal medyadaki eğilimleri derliyor. Ardından isim, sembol, açıklama ve destekleyici kanıtlar içeren bir token konsepti hazırlıyor.

Bu öneri; arzı, fonlama kurallarını, cüzdan limitlerini ve dağıtım ayrıntılarını içeren yapılandırılmış bir lansman dosyasına dönüştürülüyor. Kullanıcılar, lansmanı destekleyip desteklemeyeceklerine karar vermeden önce bu bilgileri inceleyebiliyor.

Sabit kurallarla çalışan doğrulama kodu, yapay zekânın ürettiği çıktıyı denetliyor. Sistem; veri toplama aşamasında elde edilmemiş kanıt bağlantılarını, toplamı %100’e ulaşmayan dağılımları, proje içindekilere sıfırın üzerinde pay ayrılmasını ve birbiriyle uyuşmayan fonlama tutarlarını reddediyor.

Bu reddetme işlevi önemli bir rol oynuyor. Mevcut kanıtlar veya önerilen yapı kuralları karşılamadığında MemeToro, herhangi bir lansman başlatmamayı seçebiliyor.

$MT’ye Yapılan 1.000 Dolarlık Yatırımın Değeri Ne Olabilir?

7. aşamadaki 0,00430 dolarlık fiyattan yapılacak 1.000 dolarlık yatırım, işlem ücretleri hariç yaklaşık 232.558 $MT sağlıyor.

$MT, projenin açıkladığı 0,05186 dolarlık hedef lansman fiyatına ulaşırsa bu tokenların teorik değeri yaklaşık 12.060 dolar olur. Bu da başlangıçtaki yatırımın yaklaşık 12,06 katına karşılık geliyor.

Tam seyreltilmiş değerlemenin 1 milyar dolara ulaşması ise token başına yaklaşık 0,8333 dolarlık bir fiyat anlamına geliyor. Bu seviyede aynı 232.558 $MT’nin değeri yaklaşık 193.798 dolara, yani başlangıç tutarının neredeyse 194 katına ulaşabilir. Bu hesaplama yeterli likiditenin bulunduğunu varsayıyor; işlem ücretlerini, fiyat kaymasını, vergileri ve arz değişikliklerini kapsamıyor.

Kamuya Açık Kod, Ön Satışın Vaatlerini Destekliyor

Github’da Son MemeToro güncellemesinde, 17 dosyaya toplam 1.373 satır kod eklendi. Güncelleme, projenin Solidity ile yazılmış ilk adil lansman sözleşmesi taslağını ve Foundry tabanlı test paketini içeriyor.

Ana sözleşme olan FairLaunchEscrow.sol, sabit fiyatlı bir fonlama turunda katılımcıların yatırdığı fonları tutmak üzere tasarlandı. Sözleşmenin ayarları, oluşturulduğu anda kilitleniyor.

Sözleşmede sahip veya yönetici yetkisi bulunmuyor; sonradan yükseltme yapılmasını sağlayan bir mekanizma da yok. Fonlar yalnızca katılımcılara iade edilebiliyor veya ileride devreye alınacak likidite işlemlerini yürüten bileşene aktarılabiliyor.

Dağıtım hesabı, katılımcılara ve likiditeye ayrılan tokenların toplam arzın tamamını karşılamasını gerektiriyor. Bu eşitlik bozulmadan kurucular için ayrı bir tahsis kategorisi eklenemiyor.

Kamuya açık bu kod, ön satışları değerlendiren analistlere inceleyebilecekleri somut bir yapı sunuyor. Ayrıca onaylanan lansman koşullarını uygulayacak zincir üstü katmanı hazırlayarak yapay zekâ ajanının iş akışıyla bağlantı kuruyor.

Böylece proje, yalnızca pazarlama söylemlerine dayanmak yerine hem öneri oluşturma hem de bu önerileri uygulama bileşenlerini geliştiriyor.

$MT’nin Kullanım Alanları Platformdaki Rolünü Genişletiyor

$MT’nin, MemeToro ekosistemindeki çeşitli faaliyetlerde kullanılması amaçlanıyor. Kullanıcılar; token lansman platformuna erişmek, memecoinleri fonlamak, staking yapmak, tahmin piyasalarına katılmak ve topluluk ödüllerinden yararlanmak için bu tokena ihtiyaç duyabilir.

Platform ayrıca memecoinleri keşfetmeye ve alıp satmaya yönelik bir kontrol paneli planlıyor. Yapay zekâ filtreleri, erken aşamadaki varlıkları düzenlemek ve kullanıcılara ilgili lansman bilgilerini sunmak üzere tasarlanıyor.

Staking ödüllerinin %35’e kadar çıkabileceği belirtilirken token oluşturucularının işlem hacminden %1,2’ye kadar pay alabileceği ifade ediliyor. Bu özelliklerin sağlayacağı gerçek değer, kullanım düzeyine ve sözleşmelerin nihai koşullarına bağlı olacak.

MemeToro, başarılı lansmanları yayımlanan koşullar çerçevesinde PancakeSwap likiditesine yönlendirmeyi planlıyor. Bu yapı, yapay zekânın oluşturduğu önerilerle alım satım faaliyetlerini BNB Chain üzerinde tek bir sistemde bir araya getirebilir.

Bu kullanım alanları, $MT’ye birden fazla olası rol kazandırdığı ve token talebini tek bir ürün işlevine bağlamadığı için projenin ön satış listelerinde öne çıkmasını sağlayabilir.

$MT Nasıl Alınır ve Projenin İlerlemesi Nasıl Takip Edilir?

Kullanıcılar, MemeToro ön satışına projenin resmî internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Ön satış portalı BNB, ETH, belirli stablecoinler ve kartla ödemeyi destekliyor.

Alıcıların işlemi onaylamadan önce alan adını kontrol etmesi, bir ödeme yöntemi seçmesi ve karşılığında alacakları $MT miktarını incelemesi gerekiyor. Token, 7. aşamada 0,00430 dolardan fiyatlandırılıyor.

MemeToro, planlanan lansman fiyatını 0,05186 dolar olarak gösteriyor. Ancak bu hedef, ön satış sözleşmesiyle garanti edilmiyor; listeleme sonrasındaki likiditeye ve talebe bağlı bulunuyor.

Halka açık satışta alınan tokenlar için belirtilmiş bir kademeli hak ediş takvimi bulunmuyor ve bu tokenların lansmanda teslim alınabilir hâle gelmesi amaçlanıyor. Tokenları teslim alma talimatları için resmî kanalların takip edilmesi gerekiyor.

Geliştirme sürecindeki sıradaki hedefler arasında işlemleri yürüten bileşenin tamamlanması, lansman dosyasıyla bağlantının kurulması, PancakeSwap yönlendirmesi, BNB Chain test ağında devreye alma ve bağımsız inceleme yer alıyor. MemeToro’nun ön satıştaki konumu, kullanıcıların bu hedefler tamamlandıkça takip edip değerlendirebileceği kamuya açık geliştirmelerle destekleniyor.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi: