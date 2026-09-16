RIPPLE (XRP)

Senato Clarity Act’i ilerletemedi, Ripple XRP için güvence verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD Senatosu, Clarity Act'in ilerlemesi için gereken 60 oyu bulamadı.
  • 📌 Ripple yöneticisi Stuart Alderoty, 2023 federal mahkeme kararıyla $XRP için hukuki zeminin korunduğunu vurguladı.
  • 💬 Brad Garlinghouse, aylardır süren müzakerelere rağmen sonucun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.
  • 🏛️ Ripple yönetimi, ABD'de sonraki düzenleme adımlarında SEC ve CFTC'nin öne çıkacağını belirtti.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple‘ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, Senato’da kripto sektörünün desteklediği Clarity Act’in ilerleyememesinin ardından XRP topluluğuna güven vermeye çalıştı. Alderoty, 2023 tarihli federal mahkeme kararının XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönünde zemin oluşturduğunu vurguladı.

İçindekiler
1 XRP için hukuki çerçeve vurgusu
2 Garlinghouse’tan hayal kırıklığı mesajı
3 Düzenleme sürecinde gözler SEC ve CFTC’de

XRP için hukuki çerçeve vurgusu

Alderoty, XRP’nin mevcut hukuki konumunun netleştiğini savundu. Ripple yöneticisi, yalnızca mahkeme kararına değil, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından paylaşılan daha yeni düzenleyici yorumlara da işaret etti. Bu çerçevede XRP’nin emtia olarak anıldığına dikkat çekti.

Stuart Alderoty, Ripple ve XRP’nin artık daha sağlam bir zeminde bulunduğunu, 2023 tarihli federal mahkeme kararının XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönünde açık bir dayanak sunduğunu belirtti.

Alderoty’nin açıklamaları, Senato’daki oylamanın hemen ardından geldi. Clarity Act’in görüşülmesine geçilmesi için yapılan usul oylamasında 49 senatör lehte, 50 senatör aleyhte oy kullandı. Sürecin ilerlemesi için gereken 60 oy sağlanamadı ve tasarı eşik değerin 11 oy gerisinde kaldı.

Oylamada Demokrat senatörlerden hiçbiri usul sürecini desteklemedi. Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Josh Hawley ve Jerry Moran da tasarının ilerletilmesine karşı oy verdi. Sonucun, oylama öncesindeki yoğun müzakere trafiğine rağmen değişmemesi Washington’da kripto düzenlemesine dair uzlaşının ne kadar kırılgan olduğunu yeniden gösterdi.

Garlinghouse’tan hayal kırıklığı mesajı

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, sonucun ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Şirketin ve sektörün büyük bölümünün yasa tasarısını son aşamaya taşımak için yoğun çaba harcadığını söyledi. Garlinghouse, aylar süren görüşmelere rağmen sürecin neden başarısız olduğunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Brad Garlinghouse, ekiplerinin Clarity Act’i sonuca ulaştırmak için ellerinden geleni yaptığını, buna rağmen ortaya çıkan sonucun can yakıcı olduğunu kaydetti.

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Düzenleme sürecinde gözler SEC ve CFTC’de

Garlinghouse, Senato’daki yenilgiye rağmen ABD’de kripto varlıklar için tamamen olumsuz bir tablo görmediğini dile getirdi. Bundan sonraki dönemde düzenleme sürecinin büyük ölçüde SEC ve CFTC tarafından yürütüleceğini öngörüyor. Bu yaklaşım, yasama organında boşluk sürse bile düzenleyici kurumların ikincil kurallarla alanı şekillendirmeye devam edebileceğine işaret ediyor.

Ripple yönetimi, şirketin bu kural yapım sürecine aktif biçimde katılmayı sürdüreceğini de belirtti. Böylece Clarity Act Senato engeline takılmış olsa da, XRP ve daha geniş kripto piyasası açısından düzenleyici tartışmaların önümüzdeki dönemde kurumlar üzerinden devam etmesi bekleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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