Cardano ve XRP kritik eşiğe yaklaşırken SUI gücünü koruyor

Kripto para piyasasında Cardano, XRP, Zcash ve SUI için teknik görünüm farklı yönlerde şekilleniyor. Cardano son ayların en güçlü görünümlerinden birini sergilerken, XRP yükseliş eğilimini koruyan bir sıkışma alanında hareket ediyor. Zcash sert düzeltmeye rağmen ana yapısını henüz kaybetmezken, SUI eylülde elde ettiği kazanımların büyük bölümünü koruyor.

Cardano’da 0,30 bölgesi öne çıkıyor

ADA yaklaşık 0,275 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat, eylül zirvesine yakın 0,265 dolar bölgesinin üzerine çıkarak uzun süredir toparlanmayı sınırlayan direnç alanını aştı. Ayrıca 0,24 dolar civarındaki uzun vadeli hareketli ortalamanın üstünde kalıcılık sağlanması, teknik açıdan dikkat çeken bir gelişme oldu.

Ağustostan bu yana oluşan daha yüksek dipler ve kısa vadeli ortalamalardaki yukarı yönlü eğim, alıcıların üstünlüğünü destekliyor. Son kırılma sırasında hacimde görülen artış da hareketin gücünü artırdı. Yakın vadede 0,28 dolar bölgesi ilk sınav olarak izleniyor. Bu alanın aşılması halinde 0,30 dolar psikolojik eşiği, ardından 0,32 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

ADA’da 0,24 dolar civarındaki uzun vadeli ortalama, daha önce direnç olarak çalıştıktan sonra şimdi ana destek bölgesi haline geldi.

Buna karşılık 0,255 ile 0,260 dolar aralığının altına inilmesi kısa vadeli yapıyı zayıflatabilir. Daha kritik seviye ise 0,24 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kaybedilmesi, son yükselişin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırabilir.

XRP sıkışmayı koruyor, Zcash destek arıyor

XRP 1,52 dolar civarında dengelenirken, yaklaşık iki haftadır 1,60 ile 1,65 dolar aralığının altında yatay seyrediyor. Kısa vadeli ortalamanın 1,45 dolar yakınında yukarı eğimli kalması ve fiyatın 1,35 ile 1,40 dolar bandının belirgin şekilde üstünde bulunması, yapının şimdilik bozulmadığını gösteriyor.

Bununla birlikte 1,60 ile 1,65 dolar aralığında oluşan satış baskısı sürüyor. Yeni bir ivme için günlük kapanışın bu bölgenin üzerine taşınması gerekiyor. Böyle bir senaryoda 1,70 dolar, ardından 1,80 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ilk anlamlı destek 1,45 dolar seviyesinde bulunuyor.

ZEC ise eylül ayında gördüğü yaklaşık 1.700 dolarlık zirvenin ardından 1.330 dolar civarına çekildi. Buna rağmen 1.300 dolar bölgesi korunabildiği sürece daha geniş teknik yapı tamamen bozulmuş sayılmıyor. Son seanslarda 1.280 ile 1.320 dolar aralığı birkaç kez test edilirken alıcılar belirgin bir kırılmayı engelledi.

ZEC için 1.300 dolar seviyesi korunmadığı takdirde düzeltme 1.150 ile 1.200 dolar bandına doğru derinleşebilir.

SUI’de gözler 1,30 doların üzerinde

SUI yaklaşık 1,22 dolarda işlem görüyor ve 0,75 dolar altından başlayan güçlü yükselişin ardından sert bir geri çekilmeden kaçındı. Fiyat son dönemde 1,14 ile 1,28 dolar arasında daha dar bir bantta sıkıştı. 1,15 dolar çevresinde alıcıların yeniden devreye girmesi, üst banda doğru yeni denemeleri destekledi.

1,25 ile 1,30 dolar aralığı yakın direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Günlük kapanışın 1,30 doların üstünde gerçekleşmesi halinde 1,35 ve 1,40 dolar seviyeleri takip edilebilir. Göreceli güç endeksi eylül ayındaki aşırı seviyelerden geri çekilmiş olsa da 60 puanın üstünde kalıyor.

SUI’deki hareketin arkasında tek başına ağa özgü güçlü bir gelişmeden çok, kripto ekosistemindeki likidite akışının alternatif ağlara yönelmesi bulunuyor. DeFi alanındaki canlanma ve zincir üstü finans anlatısının güç kazanması, sermayenin yeniden bu tür ağlara dönmesine katkı sağladı. Sui ağı da bu eğilimden yararlanan geç dönem faydalanıcılardan biri olarak öne çıktı. Sui, yüksek hızlı katman 1 blokzincirleri arasında yer alıyor ve özellikle düşük gecikme ile zincir üstü uygulamalara odaklanıyor.

Mini sözlük: DeFi, aracı kurum olmadan çalışan zincir üstü finans uygulamalarını ifade eder. Likidite rotasyonu ise piyasadaki sermayenin Bitcoin ve Ethereum gibi büyük varlıklardan daha küçük ağ ve tokenlara kaymasını anlatır.