ABD Hazine Bakanlığı kripto cüzdan ve mikser kurallarını geri çekti

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı FinCEN, yıllardır gündemde kalan iki kripto düzenleme teklifini geri çekti. Karar, kullanıcıların kendi kontrolündeki cüzdanlara yapılan yüksek tutarlı transferler ile kripto mikser işlemlerine yönelik ek bildirim yükümlülüklerini kapsıyor. Her iki teklif de bugüne kadar yürürlüğe girmemişti.

Kendi saklama cüzdanlarına yönelik teklif rafa kaldırıldı

FinCEN’in geri çektiği ilk düzenleme teklifi, Aralık 2020’de hazırlanmıştı. Buna göre bankalar ile kripto borsaları gibi para hizmeti veren kuruluşların, müşterilerin kendi kontrol ettiği cüzdanlara yaptığı ya da bu cüzdanlardan aldığı 10.000 doların üzerindeki kripto transferlerini bildirmesi gerekecekti. Teklif, 24 saat içinde toplamı eşiği aşan işlemleri de kapsıyordu.

Düzenleme ayrıca şirketlere, transferi yapan müşteri ile işlemin karşı tarafındaki cüzdan hakkında ek bilgi toplama zorunluluğu getiriyordu. Söz konusu cüzdanlar, özel anahtarların doğrudan kullanıcı tarafından tutulduğu ve varlıkların bir borsa ya da banka yerine kişinin kendi kontrolünde bulunduğu yapılar olarak tanımlanıyor.

FinCEN, geri çekme kararlarının Trump yönetiminin düzenlemeleri azaltma yaklaşımıyla ve dijital varlıklar için amaca uygun kurallar oluşturma hedefiyle uyumlu olduğunu açıkladı.

Bu teklif kamuoyundan binlerce görüş aldı ancak yaklaşık altı yıl boyunca sonuçlandırılmadı. Son kararla birlikte, uzun süredir belirsizlik yaratan başlıklardan biri kapanmış oldu.

Kripto mikser işlemlerine ilişkin plan da iptal edildi

FinCEN, 2023 tarihli ikinci teklifi de geri çekti. Bu düzenleme, kripto mikser işlemlerini kara para aklama açısından birincil endişe alanı olarak sınıflandırmayı öngörüyordu. Böyle bir adım atılması halinde, bu işlemleri işleyen finansal kuruluşlar için ilave raporlama yükümlülükleri devreye girebilecekti.

FinCEN, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve finansal suçlarla mücadele için veri toplayan kurum olarak biliniyor. Kurumun son adımı, dijital varlıklara yönelik yaklaşımda daha dar kapsamlı ve hedefe uygun düzenlemelerin tercih edileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Kripto mikser, dijital varlık transferlerinin izini zorlaştırmak için farklı kullanıcıların işlemlerini bir araya getiren araçları ifade eder. Kendi saklama cüzdanı ise özel anahtarın kullanıcıda bulunduğu ve varlığın doğrudan kişi tarafından yönetildiği cüzdan türüdür.

Düzenleme yaklaşımında yön değişikliği öne çıktı

Kurum, iki teklifin de geri çekilmesini Trump yönetiminin düzenlemeleri azaltma gündeminin bir parçası olarak sundu. Aynı açıklamada, dijital varlık piyasası için amaca uygun bir kural çerçevesi oluşturma hedefi vurgulandı.

Geri çekilen iki teklif de hiçbir aşamada yürürlüğe girmedi ve finansal kuruluşlar üzerinde bağlayıcı bir yükümlülük oluşturmadı.

Karar, özellikle kendi saklama çözümleri ile gizlilik odaklı işlem araçlarına ilişkin federal yaklaşımın nasıl şekilleneceğine dair tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. FinCEN’in attığı adım, daha önce masada kalan kapsamlı raporlama yükümlülüklerinin şimdilik ilerlemeyeceğini gösteriyor.