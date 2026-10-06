Ethereum geliştiricileri Sepolia testinden önce Prysm güncellemesi yayımladı

Ethereum geliştiricileri, Glamsterdam güncellemesinin Sepolia test ağı üzerindeki denemesinden saatler önce Prysm istemcisi için son dakika yazılım güncellemesi yayımladı. Güncelleme, doğrulayıcıların test sırasında blokları otomatik olarak 200 milyon gas sınırıyla üretmesini amaçlıyor.

Sepolia testinde kapasite üç kattan fazla artırılıyor

Sepolia, Ethereum geliştiricilerinin ana ağa taşınacak değişiklikleri gerçek değeri olmayan tokenlerle sınadığı test ağlarından biri olarak kullanılıyor. Salı günkü Glamsterdam denemesinde ağın blok başına taşıyabileceği işlem yükü yaklaşık 60 milyon gas seviyesinden 200 milyon gas düzeyine çıkarılacak.

Ethereum ağında gas, bir bloğa ne kadar hesaplama işi sığdırılabileceğini ölçen birim olarak kullanılıyor. Limitin yükselmesi, aynı anda daha fazla işlem ve daha karmaşık etkinliğin işlenmesine alan açarken, ağı çalıştıran doğrulayıcıların kullandığı sistemlerden de daha yüksek performans talep ediyor.

Prysm’in 7.2.1 sürümü, Sepolia testinde gerekli 200 milyon gas ayarını yerleşik olarak içeriyor. Bu güncelleme olmadan bazı doğrulayıcılar eski 60 milyon gas sınırında blok üretmeyi sürdürebilirdi.

Güncelleme yapılmasaydı testin sonucu zayıflayabilirdi

Prysm, Ethereum doğrulayıcıları arasında yaygın kullanılan istemcilerden biri olarak öne çıkıyor. Yazılımın önceki sürümü, Sepolia yapılandırmasına 200 milyon gas ayarı eklenmeden önce tamamlandığı için, bu sürümü kullanan doğrulayıcıların elle değişiklik yapmadığı sürece eski sınırda kalması bekleniyordu.

Geliştiriciler bu nedenle pazartesi gecesi Prysm 7.2.1 sürümünü yayımladı. Güncel sürümü kullanan doğrulayıcılar, Glamsterdam Sepolia’da 6 Ekim saat 13:53:36 UTC’de etkinleştiğinde 200 milyon gas kapasiteli blokları otomatik olarak önermeye başlayacak.

Eski limitte oluşturulacak bloklar, testin temel amacını zayıflatabilirdi. Çünkü bu deneme, doğrulayıcıların önceki varsayılan kapasitenin üç katından daha büyük blokları istikrarlı biçimde işleyip işleyemediğini görmek için düzenleniyor.

Daha yüksek blok kapasitesinin sınırları ölçülüyor

Ethereum geliştiricileri son dönemde blok kapasitesini kademeli biçimde artırarak ağın ne noktaya kadar genişletilebileceğini ölçüyor. Bu süreçte amaç, doğrulayıcı çalıştırmanın fazla maliyetli ya da teknik olarak ağır hale gelmediği eşiği belirlemek.

Daha fazla blok alanı, uzun vadede daha çok işlem, stabilcoin transferi ve farklı uygulama etkinliği için yer açabilir. Ancak kullanıcılar için daha fazla kapasite sağlanmadan önce, doğrulayıcıların bu yükü sürekli ve güvenilir şekilde taşıyıp taşıyamadığı görülmek isteniyor.

200 milyon gas ayarı yalnızca Sepolia için geçerli olacak. Glamsterdam güncellemesi henüz Ethereum ana ağında etkinleşmiş değil.

Bu testin sonuçları, Ethereum geliştiricilerinin ana ağ için uygun kapasite seviyesini belirlemesinde etkili olacak. Sepolia’daki deneme, daha büyük blokların pratikte nasıl işlendiğine dair doğrudan veri sağlayacak.