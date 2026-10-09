İngiltere, Rusya bağlantılı 3 kripto platformuna yaptırım uyguladı

İngiltere, Rusya’nın finansal yaptırımları aşmasına yardımcı olduklarından şüphelenilen ağlara yönelik yeni adımlar kapsamında üç kripto para platformu ile çeşitli ödeme hizmetlerini yaptırım listesine aldı. Dışişleri Bakanlığı, toplam 38 yeni yaptırım kararının açıklandığını, bunların Rusya’nın finans ve tedarik ağlarını hedeflediğini bildirdi.

Kripto ve ödeme şirketleri listede yer aldı

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında Cryptomus, Heleket ve Certa Payments platformlarının arkasındaki Kanada kayıtlı Xeltox Enterprises ile Kırgızistan merkezli TokenSpot bulunuyor. İngiliz makamları ayrıca VexPay’i işleten Processing KG, Tsunami Payments ve Processing KG yöneticisi Ulan Bukabaev’i de listeye ekledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hedef alınan iki işletmenin Kremlin destekli A7 ağıyla bağlantılı işlemleri yürüttüğünü ya da kolaylaştırdığını açıkladı.

Açıklamaya göre yaptırım kapsamındaki iki şirket, rubleye endeksli A7A5 stabilcoinini işleten A7 ağıyla bağlantılı transferlerde rol oynadı. İngiliz hükümeti, bu ağın Rusya’nın finans sektörüne yönelik kısıtlamaları aşmak için kullanıldığını öne sürdü. Stabilcoin, değeri belirli bir varlığa ya da para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlık türü olarak biliniyor.

Mini sözlük: A7A5, rubleye endeksli olduğu belirtilen bir stabilcoindir. Stabilcoinler, fiyat oynaklığını azaltmak amacıyla genellikle bir resmi para birimine veya benzer bir dayanak varlığa sabitlenir.

A7 ağı önceki yaptırımlarda da hedef alınmıştı

İngiliz hükümeti, A7 ağının geçen yıl 90 milyar doların üzerinde transfer gerçekleştirdiğini savundu. Ancak blokzincir verileri üzerinde çalışan bazı şirketler, A7A5 üzerindeki gerçek işlem hacmine ilişkin iddialara itiraz etti. Bu nedenle ağın fiili kullanım düzeyi konusunda farklı değerlendirmeler bulunuyor.

İngiltere daha önce de A7A5 ile bağlantılı görülen Grinex ve Garantex’e yaptırım uygulamıştı. ABD makamları da daha sonra tokenin arkasındaki şirketler ile ilgili yöneticileri ve bağlantılı borsaları hedef alan adımlar attı. Son kararla birlikte İngiltere’nin incelemesi, yalnızca doğrudan ağla anılan platformların ötesine genişlemiş oldu.

Yeni kararlar kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların İngiltere’deki varlıkları dondurulacak, İngiliz finans kuruluşları da bu şirketlere, bu şirketlerden veya bu şirketler üzerinden ödeme işleyemeyecek.

Daha geniş yaptırım paketinin parçası

Yeni yaptırımlar yalnızca kripto ve ödeme altyapısıyla sınırlı kalmadı. Paket içinde Rus petrol üreticileri Zaribezjmeft ve INK Capita, 12 gölge filo tankeri ile makine, elektronik ve diğer mal tedarikçileri de yer aldı. İngiltere, bu ürünlerin Rusya’nın füze ve insansız hava aracı üretiminde kullanıldığını ifade etti.

Avrupa Birliği de temmuz ayında Rusya’ya karşı 21. yaptırım paketini devreye almış, 14 kripto şirketi ile A7 sınır ötesi ağıyla bağlantılı dört unsuru hedef almıştı. Son İngiltere kararı, Batılı ülkelerin Rusya bağlantılı dijital finans ağlarına yönelik baskısını sürdürdüğünü gösteriyor.