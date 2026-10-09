🚨 Kripto piyasasında 24 saatte 1,09 milyar dolarlık tasfiye yaşandı.

Kripto para piyasasında son 24 saatte 1,09 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. CoinGlass verilerine göre 181 bin 77 yatırımcının pozisyonu kapandı. En büyük tekil işlem Hyperliquid üzerinde açılan ve 19,98 milyon dolar büyüklüğündeki Ethereum pozisyonu oldu.

En büyük kayıp uzun pozisyonlarda görüldü

Toplam tasfiyenin 930,54 milyon doları uzun pozisyonlardan, 161,85 milyon doları ise kısa pozisyonlardan geldi. Böylece son 24 saatteki toplam kaybın yaklaşık yüzde 85’i yükseliş yönünde işlem açan yatırımcılarda toplandı. Veriler, hareketin kısa pozisyon sıkışmasından çok kaldıraçlı alımların çözülmesiyle şekillendiğini gösterdi.

CoinGlass verileri, son 24 saatteki tasfiyelerin büyük bölümünün uzun pozisyonlarda yoğunlaştığını ve piyasanın ilk aşamada sert bir aşağı yönlü temizlenme yaşadığını ortaya koyuyor.

Günlük grafikte son barın 1,2 milyar doların üzerine çıktığı ve bunun büyük kısmını uzun pozisyonların oluşturduğu görüldü. Bu seviye, 20 Ağustos’ta yaklaşık 3 milyar dolara yaklaşan sıçramadan bu yana en yüksek günlük okuma olarak öne çıktı. 22 Eylül’deki önceki artış ise yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde kalmıştı.

Bitcoin 82 bin dolar çevresine geriledi

Bitcoin fiyatı yaklaşık 86 bin dolardan 82 bin dolar civarına indi. Satış dalgasının ardından son saatlerde tablo kısmen değişti. Son 12 saatte kısa pozisyonlarda 46,29 milyon dolar, uzun pozisyonlarda ise 11,08 milyon dolar tasfiye gerçekleşti.

Son 4 saatlik bölümde toplam 16,64 milyon dolarlık tasfiyenin 13,39 milyon doları kısa pozisyonlardan kaynaklandı. Hyperliquid tarafında bu oran yüzde 99,96 seviyesine ulaştı. Hyperliquid, zincir üstü sürekli vadeli işlem platformu olarak biliniyor ve yüksek kaldıraçlı işlemler nedeniyle sert fiyat hareketlerinde öne çıkabiliyor.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı bir pozisyonun teminat yetersizliği nedeniyle borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Kısa pozisyon sıkışması ise fiyat yükselirken düşüş yönünde işlem açan yatırımcıların peş peşe pozisyon kapatmak zorunda kalmasıdır.

Son saatlerde sınırlı toparlanma izlendi

Anlık veriler, çok sayıda ZEC kısa pozisyonunun 1.234 dolar civarında kapandığını gösterdi. Bu görünüm, fiyatın dip bölgesinden toparlanmaya başladığına ve bazı kısa pozisyonların sıkıştığına işaret etti. Buna rağmen mevcut hareketin güçlü bir trend dönüşümünü doğruladığı söylenmiyor.

İlk aşamada uzun pozisyonlar sert biçimde tasfiye edildi, ardından piyasadaki tepki yükselişiyle daha sınırlı bir kısa pozisyon sıkışması başladı.

Saatlik toplam tasfiye tutarının son 1 saatte 5,60 milyon dolara gerilemesi, piyasanın şimdilik sakinleştiğine işaret etti. Büyük tasfiye günleri zaman zaman kısa vadeli yön değişimlerinin zeminini hazırlasa da bundan sonraki seyirde Bitcoin’in 80 bin dolar ile 82 bin dolar aralığı belirleyici olabilir. Bu bölgenin korunması ve kısa pozisyon tasfiyelerinin sürmesi halinde 86 bin dolara doğru bir toparlanma ihtimali gündemde kalabilir. Aşağı yönlü kırılma halinde ise uzun pozisyonlarda yeni bir tasfiye dalgası oluşabilir.