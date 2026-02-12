Tayland’dan Kripto Varlıklar İçin Regüle Türev Piyasalarına Önemli Adım

Tayland hükümeti, dijital varlıkların ve kripto paraların ülkenin regüle edilmiş finansal piyasalarında kullanılmasının önünü açan yeni bir teklifi onayladı. Bu adımla birlikte dijital varlıklar, ülkenin başta türev ürünler olmak üzere sermaye piyasalarındaki yerini giderek güçlendirme fırsatı buluyor.

Sermaye Piyasalarında Dijital Varlıklar

Tayland sermaye piyasalarının denetiminden sorumlu olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Dijital Varlıklar Ticareti Yasası’nda yapılacak değişikliklerle kripto paraların ve token’ların türev sözleşmelerine dayanak varlık olarak kabul edilmesini amaçlıyor. Bu değişiklik hayata geçtiğinde, ülkede lisanslı firmalar kripto paralara dayalı vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi ürünler sunabilecek.

Yeni Düzenlemelerin Detayları ve Gerekçeleri

Binance Tayland’ın CEO’su Nirun Fuwattananukul, atılan adımın ülkenin dijital ekonomide lider olma vizyonu açısından son derece belirleyici olduğunu ifade etti. SEC Genel Sekreteri Pornanong Budsaratragoon ise, düzenlemenin kripto varlıkların alternatif bir varlık sınıfı olarak daha geniş kabul görmesini sağlayacağını ve yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi ile risk yönetimi imkânı sunduğunu belirtti.

Düzenleyici kurum, mevcut yasayı güncelleyip türev piyasalarında uygulanacak özel ilke ve çerçeveyi hazırlama sürecine başladı. Bu çerçeve, kripto tabanlı türev ürünleri sunan aracı kurumlar, borsalar ve takas kuruluşları için özel lisans şartlarını ve gözetim kurallarını kapsayacak. Tayland Vadeli İşlemler Borsası (TFEX) ile de iş birliği yapılarak dijital varlıkların risk ve piyasa ihtiyaçlarına uygun yeni vadeli sözleşme türleri geliştiriliyor.

Yapılacak düzenlemeler yalnızca kripto varlıkları değil, aynı zamanda karbon kredilerini de “mal” kategorisine alıyor. Böylece karbon kredisi vadeli işlemlerinde fiziki teslimatı da mümkün kılan piyasalar oluşturulacak. Bu adım, Tayland’ın iklim değişikliği ile mücadele ve karbon nötrlük hedeflerine yönelik ikincil bir fayda sunuyor.

Tayland’ın Bitcoin ETF Hamlesi

Tayland sermaye piyasası kurulu, ülkede Bitcoin’in ve diğer kripto varlıkların borsa yatırım fonları (ETF) ile yatırımcıya ulaşmasını sağlayan kapsamlı bir düzenleyici yapı geliştirdi. Yapılan yeni mevzuat ile kriptoya dayalı ETF’ler, vadeli işlemler ve tokenizasyon tabanlı yatırım ürünleri için yasal zemin hazırlanmış oldu.

SEC, kripto ETF’lerinin temel prensiplerini onaylarken saklama, likidite yönetimi ve varlık yöneticileriyle lisanslı borsalar arasındaki iş birliği gibi alanlarda da operasyonel kurallar oluşturmaya başladı.

Yatırımcıların portföylerinin yüzde 4 ile 5 aralığında kısmını dijital varlıklara tahsis edebilmesine olanak tanıyan bu yeni dönemde, yerel ETF’lerin Tayland Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmesi ve doğrudan kripto alımı yerine borsa üzerinden güvenli erişim sağlanması hedefleniyor. 2024’te ilk doğrudan Bitcoin ETF’inin onaylandığı ülkede, ether ve sepet ürünlerle çeşitliliğin artırılması da planlanıyor.