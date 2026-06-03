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Solana (SOL)

Solana 75 ila 77 dolar desteğinin altına indi, 53 ve 35 dolar öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 75 ila 77 dolar destek bandının altına indi.
  • 📉 Zincir üstü veriler, $SOL için 77 doların altında talebin zayıf kaldığını gösterdi.
  • 📊 Öne çıkan sonraki destek alanları 53,10 dolar, 35,40 dolar ve 23,60 dolar oldu.
  • 🧭 Haftalık grafikte kırılan destek geri alınamazsa 27 ila 28 dolar bölgesi izlenebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, zincir üstü verilerin 75 ila 77 dolar bandının altında talebin zayıf kaldığını göstermesinin ardından bu kritik destek bölgesinin altına geriledi. Analistler, bu kırılmanın ardından daha aşağıdaki fiyat alanlarının yeniden gündeme geldiğini belirtti.

İçindekiler
1 Zincir üstü veriler destek yoğunluğunu işaret etti
2 Haftalık grafikte 75 doların altı zayıflama sinyali verdi

Zincir üstü veriler destek yoğunluğunu işaret etti

Ali Charts tarafından paylaşılan Glassnode verilerine göre Solana’da yatırımcı birikiminin önemli bölümü 77 ila 83 dolar aralığında toplanıyor. Bu tablo, söz konusu bandın fiyat grafiğinde en dikkatle izlenen destek alanlarından biri haline geldiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: URPD, mevcut coinlerin zincir üzerinde en son hangi fiyat bölgelerinde el değiştirdiğini gösteren bir dağılım modelidir. Analistler bu veriyi, yatırımcı maliyetlerinin kümelendiği alanları ve olası destek ile direnç seviyelerini saptamak için kullanır.

Verilerde 82,60 dolar ve 85,55 dolar seviyelerinde belirgin arz kümeleri görülüyor. Bu durum, çok sayıda SOL yatırımcısının alımını bu seviyelere yakın bölgelerde yaptığını ortaya koyuyor. 79,65 dolar çevresindeki ek yoğunlaşma da 77 ila 80 dolar aralığının daha geniş bir destek bölgesi olarak öne çıktığını gösteriyor.

Ali Charts’ın değerlendirmesine göre 77 dolar seviyesi Solana için kritik önem taşıyor; fiyat bu alanın üzerinde kaldığı sürece en büyük yatırımcı grubunun zararda olmadığı görülüyor.

Buna karşılık, 77 doların altındaki bölgelerde gerçekleşmiş arz yoğunluğunun sınırlı olması dikkat çekiyor. Bu görünüm, mevcut fiyatın hemen altında güçlü ara desteklerin daha seyrek olabileceğine işaret ediyor. Veride öne çıkan sonraki destek alanları 53,10 dolar, 35,40 dolar ve 23,60 dolar seviyelerinde bulunuyor.

SeviyeÖne çıkan anlamı
77 ila 83 dolarBaşlıca yatırımcı birikim bölgesi
53,10 dolarBir sonraki önemli tarihsel alım alanı
35,40 dolarAlt destek bölgesi
23,60 dolarDaha derindeki tarihsel destek alanı

Haftalık grafikte 75 doların altı zayıflama sinyali verdi

Haftalık grafikte SOL fiyatı 73,77 dolar civarına kadar indi ve daha önce destek olarak izlenen 75 ila 77 dolar bandının altına sarktı. EllioTrades tarafından paylaşılan grafikte, kırılan desteğin yeniden kazanılamaması halinde aşağı yönlü riskin 27 ila 28 dolar bölgesine kadar sürebileceği değerlendirildi.

Aynı grafikte yakın direnç alanı 83 ila 95 dolar aralığında yer alıyor. Kırılan destek bölgesi ise 75,33 ila 75,36 dolar bandında gösterildi. Fiyatın bu seviyenin altında kalması, kısa vadeli teknik görünümün zayıfladığına işaret ediyor.

EllioTrades’ın paylaştığı haftalık grafik, Solana’nın kırdığı desteği geri alamaması durumunda bir sonraki büyük aşağı bölgenin 27,29 ila 27,62 dolar aralığında izlenebileceğini ortaya koyuyor.

Grafikte işaretlenen geniş aşağı bölge, Solana’nın önceki döngülerinde uzun vadeli destek olarak izlenen alanla örtüşüyor. Analistlere göre düşüş senaryosunun zayıflaması için önce 75 ila 77 dolar bandının geri alınması, ardından da fiyatın 83 ila 95 dolar aralığına yönelmesi gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar aşağı yönlü risklerin gündemde kalabileceği belirtiliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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