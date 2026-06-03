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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de 699,3 milyarlık hareket dikkat çekti! Piyasada hangi senaryo öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB’de 2 Haziran’da borsalara 699,3 milyar token girişi gerçekleşti.
  • 📉 Bu hareket, marttan beri korunan desteğin kırılmasının hemen ardından geldi ve $SHIB’de baskıyı artırdı.
  • 📊 Borsa rezervlerinin 80,5 trilyon SHIB’ye yönelmesi, satış tarafındaki riski canlı tuttu.
  • 🔍 Momentum göstergeleri zayıflasa da kısa vadeli tepki ihtimali tamamen ortadan kalkmadı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Shiba Inu tarafında 2 Haziran’da borsalara taşınan token miktarı yaklaşık 699,3 milyara ulaştı. Zincir üstü veriler, bunun son 30 gündeki en yüksek tek günlük giriş olduğunu gösterdi. Uzun süredir baskı altında kalan SHIB için bu hareket, satış yönlü risklere dair tartışmaları yeniden öne çıkardı.

İçindekiler
1 Borsalara girişte son 30 günün zirvesi
2 Fiyat grafiğinde kırılan destek öne çıktı
3 Rezervlerde artış, baskı ihtimalini güçlendirdi
4 Piyasa için kritik soru

Borsalara girişte son 30 günün zirvesi

Verilere göre söz konusu sıçrama, mayıs boyunca görülen ortalama günlük girişlerin belirgin biçimde üzerine çıktı. Yüksek borsa girişi çoğu zaman yatırımcıların satışa hazırlanabileceğine işaret etse de, tek başına kesin bir yön sinyali vermiyor. Artan işlem iştahı, pozisyon değişimi ya da oynaklık beklentisiyle yapılan hazırlıklar da benzer bir tablo oluşturabiliyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir meme coin olarak biliniyor ve özellikle yüksek topluluk ilgisiyle öne çıkıyor. Bu nedenle zincir üstü hareketlerdeki ani artışlar, yalnızca fiyat yönü açısından değil, piyasa katılımının seviyesi bakımından da yakından izleniyor.

Borsalara yönelen yaklaşık 699,3 milyar SHIB, son 30 günün en yüksek tek günlük girişine işaret ederken, piyasada satış baskısının sürüp sürmeyeceği sorusunu da gündeme taşıdı.

Fiyat grafiğinde kırılan destek öne çıktı

Zamanlama da dikkat çekici bulundu. SHIB, mart ayından bu yana fiyatı taşıyan çok aylı yükselen destek çizgisinin altına indi. Bu kırılmanın ardından yeni satış dalgasıyla token fiyatı 0,0000052 ile 0,0000053 dolar aralığına yaklaştı. Böylece varlık, yerel dip seviyelere yakın seyretmeyi sürdürdü.

Teknik görünümde SHIB halen önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. 50 günlük ve 100 günlük ortalamalar dinamik direnç olarak çalışırken, 200 günlük ortalama mevcut fiyatın belirgin biçimde üzerinde kalıyor.

Mini sözlük: Hareketli ortalama, bir varlığın belirli dönem içindeki ortalama fiyatını gösteren teknik göstergedir. Yatırımcılar bu seviyeleri çoğu zaman destek veya direnç alanı olarak izler.

Rezervlerde artış, baskı ihtimalini güçlendirdi

Daha geniş borsa verileri de satıcıların ağırlıkta olduğu bir görünüme işaret etti. Toplam borsa girişleri 631 milyar SHIB’nin üzerine çıkarken, borsalardaki rezervler 80,5 trilyon SHIB seviyesine doğru yükseldi. Rezervlerin artması, anlık işlem için daha fazla tokenın hazır bulunduğu anlamına geliyor; bu da kıtlığı azaltarak satış yönlü baskıyı artırabiliyor.

Buna karşın momentum göstergelerinin aşırı satım bölgesine yaklaşması, kısa süreli bir tepki yükselişi ihtimalini tamamen dışlamıyor. Yine de genel eğilim şu aşamada aşağı yönlü görünümünü koruyor.

Piyasa için kritik soru

Önümüzdeki dönemde izlenecek temel başlık, bu güçlü girişin teslimiyet işareti mi yoksa yeni bir dağıtım dalgasının hazırlığı mı olduğu olacak. Alıcılar piyasaya gelen arzı karşılayabilirse SHIB fiyatında dengelenme ve sınırlı toparlanma görülebilir. Tersi durumda son giriş, ayıların kontrolü sürdürdüğüne dair ek bir sinyal olarak değerlendirilebilir ve önümüzdeki haftalarda yeni geri çekilmeler gündeme gelebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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