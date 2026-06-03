Kayıt Banner
Kripto Para

Trezor, Safe 7 cihazındaki çip açığını açıkladı, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bildirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trezor, Safe 7 cihazında kullanılan çipte bir güvenlik açığı bulunduğunu açıkladı.
  • 🔐 Şirket, açığın kullanıcı fonlarına, özel anahtarlara ve $BTC gibi varlıklara erişim sağlamadığını bildirdi.
  • 🧪 Saldırı için cihazın fiziksel olarak ele geçirilmesi, laboratuvar ekipmanı ve ileri uzmanlık gerekiyor.
  • 📌 Trezor, açığın gerçek dünyada kullanıldığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını aktardı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para cüzdanı üreticisi Trezor, yeni Safe 7 cihazında kullanılan bir güvenlik çipinde zafiyet tespit edildiğini duyurdu. Şirket, buna karşın müşterilerin kripto varlıklarının güvende olduğunu, özel anahtarlar ile yedeklerin risk altında bulunmadığını ve kullanıcıların şu aşamada herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını açıkladı.

İçindekiler
1 Açığın kaynağı ve tespit süreci
2 Kullanıcı fonları için doğrudan risk görülmedi
3 Sektörde şeffaf açıklama vurgusu

Açığın kaynağı ve tespit süreci

Açığın, Trezor ile aynı grup içinde yer alan Tropic Square tarafından geliştirilen TROPIC01 adlı güvenlik çipini etkilediği belirtildi. Şirkete göre bulgu, Ledger’ın güvenlik araştırma ekibi Donjon tarafından yürütülen bağımsız inceleme sırasında ortaya çıkarıldı. Araştırma ekibinin, özel laboratuvar ekipmanları kullanarak çipin bazı koruma katmanlarını aşabildiği aktarıldı.

Mini sözlük: Donjon, Ledger bünyesinde çalışan bir donanım güvenliği araştırma ekibidir. Bu ekip, özellikle cüzdanlarda kullanılan çipler ve fiziksel saldırı senaryoları üzerinde testler yapmasıyla biliniyor.

Daha sonra Tropic Square, aynı çiple bağlantılı ikinci bir zayıflık daha saptadı. Bu zafiyetin, çip üzerinde tutulan ek bazı bilgilerin açığa çıkmasına yol açabileceği ifade edildi. Ancak Trezor, Safe 7 modelinin güvenliğinin tek bir bileşene dayanmadığını, birden fazla koruma katmanıyla tasarlandığını vurguladı.

Kullanıcı fonları için doğrudan risk görülmedi

Şirketin açıklamasına göre söz konusu açık, saldırganlara kullanıcıların kripto varlıklarına, özel anahtarlarına veya cüzdan yedeklerine doğrudan erişim sağlamıyor. Trezor, bu nedenle müşterilerin fonlarının güvende kaldığını ve mevcut durumda kullanıcı tarafında ek önlem gerektiren bir gelişme bulunmadığını bildirdi.

Trezor, tespit edilen zafiyetin kullanıcıların kripto varlıklarına, özel anahtarlarına ya da cüzdan yedeklerine erişim sağlamadığını, Safe 7’nin birden fazla güvenlik katmanıyla korunduğunu açıkladı.

Şirkete göre böyle bir saldırı girişiminin mümkün olabilmesi için saldırganın önce cihaza fiziksel olarak erişmesi, ardından pahalı laboratuvar ekipmanları kullanması ve ileri düzey teknik uzmanlığa sahip olması gerekiyor. Açığın gerçek dünyada kötüye kullanıldığına dair herhangi bir bulguya ise şu ana kadar rastlanmadı.

Sektörde şeffaf açıklama vurgusu

Trezor Üst Yöneticisi Matej Zak, güvenlik açığının bulunması, incelenmesi ve kamuoyuna açıklanmasında izlenen açık sürecin sektör için örnek oluşturması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşım, donanım cüzdanı üreticileri arasında bağımsız güvenlik denetimlerinin ve sorumlu açıklama süreçlerinin önemini bir kez daha öne çıkardı.

Matej Zak, güvenlik açığının tespit edilmesi, analiz edilmesi ve kamuoyuyla paylaşılmasında izlenen açık yöntemin, sektörün benimsemesi gereken model olduğunu belirtti.

Trezor, açıklamayla birlikte olayın kapsamını sınırlı bir çerçevede tanımlarken, kullanıcı fonlarının korunmaya devam ettiğini yineledi. Şirketin verdiği bilgilere göre mevcut risk, belirli koşullar altında ve yüksek teknik imkan gerektiren fiziksel saldırı senaryolarıyla sınırlı görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!

Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi

Bitcoin’de 1,7 milyar dolarlık tasfiye dalgası büyüdü! Piyasada sırada ne var?

2026 halka arz takviminde dev dalga büyüyor! Kripto piyasası neden bu gelişmeye kilitlendi?

Kripto para piyasasının değeri 24 saatte %5,4 gerileyerek 2,37 trilyon dolara indi

Bitcoin’in 30 günlük oynaklık göstergesi BVIV, BTC 66.000 dolara gerilerken bir günde yaklaşık %20 yükseldi

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük kripto para borsası Nobitex’e ve üç platforma yaptırım uyguladı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı ETH 1.750 dolar eşiğine yaklaştı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?
Bir Sonraki Yazı XRP’nin 14. yılı tartışma çıkardı! Topluluk hangi tarihi konuşuyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü
BITCOIN (BTC)
Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
BINANCE
Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?