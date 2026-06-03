Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum son 24 saatte %6,62 düşerek 1.859 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum son 24 saatte %6,62 düşerek 1.859 dolara geriledi.
  • 📉 Analistler, 1.850 dolar çevresinde tepki gelirse $ETH ’de 1.950 ile 2.000 dolar bandının yeniden görülebileceğini belirtiyor.
  • 🧭 1.750 doların altına kalıcı sarkma olursa 1.700 dolar ve ardından 1.400 dolar riskinin izlendiği aktarılıyor.
  • 📊 RSI’ın 22,53 seviyesine inmesi, sert satış sonrası kısa vadeli tepki ihtimalini gündemde tutuyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, son satış dalgasının ardından yeniden baskı altına girdi. ETH fiyatı son 24 saatte %6,62 gerileyerek yaklaşık 1.859 dolara indi. İşlem hacmindeki belirgin artış da düşüşün zayıf likidite kaynaklı geçici bir hareketten çok, satış ağırlıklı bir görünümle gerçekleştiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Kısa vadede 1.850 dolar bölgesi öne çıktı
2 Aşırı satış sinyali tepki yükselişi ihtimalini artırdı
3 1.700 ve 1.400 dolar seviyeleri izleniyor

Kısa vadede 1.850 dolar bölgesi öne çıktı

Gün içi grafikler, Ethereum’un 1.900 doların üzerindeki seviyelerden kademeli biçimde güç kaybettiğini ve 1.850 ile 1.860 dolar aralığına çekildiğini gösterdi. Daha önce psikolojik eşik olarak izlenen 2.000 doların altına inilmesi, kısa vadeli görünümde temkinli beklentileri öne çıkardı. Piyasada şimdi alıcıların 1.850 dolar çevresinde denge kurup kuramayacağı izleniyor.

Ethereum için mevcut bölgede belirleyici başlık, 1.850 dolar çevresinde taban oluşup oluşmayacağı; aksi halde fiyatın daha düşük likidite alanlarına yönelme riski bulunduğu aktarılıyor.

Kısa vadede zayıf seyir sürse de bazı teknik göstergeler aşırı satış bölgesine işaret ediyor. Günlük göreli güç endeksi olan RSI’ın 22,53 seviyesine kadar gerilemesi, satış baskısının yorulmaya başlamış olabileceği yönünde yorumlandı.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30’un altı aşırı satış, 70’in üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Aşırı satış sinyali tepki yükselişi ihtimalini artırdı

Piyasada bu görünüm henüz tam bir trend dönüşümünü doğrulamasa da kısa süreli bir tepki yükselişi olasılığını artırdı. Analist Jesse Peralta’nın paylaştığı grafikte, Ethereum’un son aylardaki en zayıf RSI okumalarından birine yaklaştığı belirtildi. Alıcıların devreye girmesi halinde ilk toparlanma denemesinin 1.950 ile 2.000 dolar bandını hedefleyebileceği değerlendiriliyor.

Jesse Peralta’nın paylaştığı analizde, Ethereum’un son düşüş bandının alt sınırına yakın işlem gördüğü ve RSI verisinin aylardır görülen en düşük seviyelerden birine indiği belirtildi.

Buna karşılık düşüş senaryosu da gündemde kalmayı sürdürüyor. Piyasada öne çıkan değerlendirmelere göre ETH, mevcut aşağı yönlü trend boyunca tekrarlayan düşüş formasyonları oluşturdu ve önceki benzer yapılar yeni satış dalgalarıyla sonuçlandı. Crypto Rover, Ethereum’un aynı kırılım dizisini yeniden üretebileceği uyarısında bulundu.

1.700 ve 1.400 dolar seviyeleri izleniyor

Satış baskısının korunması ve 1.750 dolar bölgesinin kaybedilmesi halinde ilk önemli destek alanının 1.700 dolar civarında oluşabileceği belirtiliyor. Daha derin bir çözülme durumunda ise bazı analistler 1.400 doları sonraki ana hedef olarak öne çıkarıyor. Bu senaryo, geniş zaman dilimindeki düşüş eğiliminin sürdüğüne dair daha güçlü bir sinyal verebilir.

SeviyeÖnemi
1.850 dolarKısa vadeli denge ve ilk savunma bölgesi
1.950 ile 2.000 dolarOlası tepki yükselişinde ilk hedef aralığı
1.700 dolarDüşüşte izlenen sonraki destek alanı
1.400 dolarDüşüş formasyonunda öne çıkan derin hedef

Öte yandan tüm grafikler tam bir çöküşe işaret etmiyor. The Great Mattsby tarafından paylaşılan daha geniş zaman dilimli görünümde, Ethereum’un uzun süredir korunan yükselen destek çizgisine yakın seyrettiği aktarıldı. Bu çizginin bulunduğu 1.700 ile 1.850 dolar aralığında güçlü bir tepki görülmesi halinde, daha büyük yapının henüz tamamen bozulmadığı savunulabilir.

Bazı kısa vadeli senaryolarda ise önce 1.950 ile 2.000 dolara doğru bir rahatlama yükselişi, ardından yeniden dip seviyelerin test edilmesi olasılığı öne çıkıyor. Bu nedenle piyasanın sonraki yönü açısından 1.750 ile 1.850 dolar bandındaki fiyat davranışı belirleyici kabul ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ETH 1.750 dolar eşiğine yaklaştı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Ethereum’da kritik eşik 2.111 dolar oldu! Zayıflığın arkasında ne var?

Bitmine 52 milyon dolarlık ETH alımı yaptı! Tom Lee hangi sinyale dikkat çekti?

Ethereum 2.000 dolar eşiğinde tutunurken analistler 1.750 ile 2.170 dolar aralığını kritik bölge olarak izliyor

Vitalik Buterin’den DeFi için dikkat çeken öneri! Tasfiye riskinde neler değişebilir?

Bitmine, Ethereum alım hızını %75 düşürdü ve toplam arzın %4,49’una ulaştı

Bitmine 26.497 ETH daha aldı! Ethereum cephesinde hangi eşik yaklaşıyor?

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Kripto para piyasasının değeri 24 saatte %5,4 gerileyerek 2,37 trilyon dolara indi
Bir Sonraki Yazı XRP Ledger 14. yılında, Ripple Washington’daki düzenleyici temaslarını genişletti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SBI başkanı Kitao’ya göre kriptodaki şu anki düşüşün ana sebebi bu!
Kripto Para
Bitcoin 66 bin doların altını gördükten sonra Power Law koridorunun alt bandına geriledi
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin son bir haftada %10’dan fazla gerileyerek 3 Haziran’da 66.989 dolara düştü
BITCOIN (BTC)
Binance NFT platformunu kapatıyor! 3 Temmuz öncesi hangi adımlar atılacak?
BINANCE
Kripto para piyasasında 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?