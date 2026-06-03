🚨 Ethereum son 24 saatte %6,62 düşerek 1.859 dolara geriledi.

Ethereum, son satış dalgasının ardından yeniden baskı altına girdi. ETH fiyatı son 24 saatte %6,62 gerileyerek yaklaşık 1.859 dolara indi. İşlem hacmindeki belirgin artış da düşüşün zayıf likidite kaynaklı geçici bir hareketten çok, satış ağırlıklı bir görünümle gerçekleştiğine işaret etti.

Kısa vadede 1.850 dolar bölgesi öne çıktı

Gün içi grafikler, Ethereum’un 1.900 doların üzerindeki seviyelerden kademeli biçimde güç kaybettiğini ve 1.850 ile 1.860 dolar aralığına çekildiğini gösterdi. Daha önce psikolojik eşik olarak izlenen 2.000 doların altına inilmesi, kısa vadeli görünümde temkinli beklentileri öne çıkardı. Piyasada şimdi alıcıların 1.850 dolar çevresinde denge kurup kuramayacağı izleniyor.

Ethereum için mevcut bölgede belirleyici başlık, 1.850 dolar çevresinde taban oluşup oluşmayacağı; aksi halde fiyatın daha düşük likidite alanlarına yönelme riski bulunduğu aktarılıyor.

Kısa vadede zayıf seyir sürse de bazı teknik göstergeler aşırı satış bölgesine işaret ediyor. Günlük göreli güç endeksi olan RSI’ın 22,53 seviyesine kadar gerilemesi, satış baskısının yorulmaya başlamış olabileceği yönünde yorumlandı.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30’un altı aşırı satış, 70’in üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Aşırı satış sinyali tepki yükselişi ihtimalini artırdı

Piyasada bu görünüm henüz tam bir trend dönüşümünü doğrulamasa da kısa süreli bir tepki yükselişi olasılığını artırdı. Analist Jesse Peralta’nın paylaştığı grafikte, Ethereum’un son aylardaki en zayıf RSI okumalarından birine yaklaştığı belirtildi. Alıcıların devreye girmesi halinde ilk toparlanma denemesinin 1.950 ile 2.000 dolar bandını hedefleyebileceği değerlendiriliyor.

Jesse Peralta’nın paylaştığı analizde, Ethereum’un son düşüş bandının alt sınırına yakın işlem gördüğü ve RSI verisinin aylardır görülen en düşük seviyelerden birine indiği belirtildi.

Buna karşılık düşüş senaryosu da gündemde kalmayı sürdürüyor. Piyasada öne çıkan değerlendirmelere göre ETH, mevcut aşağı yönlü trend boyunca tekrarlayan düşüş formasyonları oluşturdu ve önceki benzer yapılar yeni satış dalgalarıyla sonuçlandı. Crypto Rover, Ethereum’un aynı kırılım dizisini yeniden üretebileceği uyarısında bulundu.

1.700 ve 1.400 dolar seviyeleri izleniyor

Satış baskısının korunması ve 1.750 dolar bölgesinin kaybedilmesi halinde ilk önemli destek alanının 1.700 dolar civarında oluşabileceği belirtiliyor. Daha derin bir çözülme durumunda ise bazı analistler 1.400 doları sonraki ana hedef olarak öne çıkarıyor. Bu senaryo, geniş zaman dilimindeki düşüş eğiliminin sürdüğüne dair daha güçlü bir sinyal verebilir.

Seviye Önemi 1.850 dolar Kısa vadeli denge ve ilk savunma bölgesi 1.950 ile 2.000 dolar Olası tepki yükselişinde ilk hedef aralığı 1.700 dolar Düşüşte izlenen sonraki destek alanı 1.400 dolar Düşüş formasyonunda öne çıkan derin hedef

Öte yandan tüm grafikler tam bir çöküşe işaret etmiyor. The Great Mattsby tarafından paylaşılan daha geniş zaman dilimli görünümde, Ethereum’un uzun süredir korunan yükselen destek çizgisine yakın seyrettiği aktarıldı. Bu çizginin bulunduğu 1.700 ile 1.850 dolar aralığında güçlü bir tepki görülmesi halinde, daha büyük yapının henüz tamamen bozulmadığı savunulabilir.

Bazı kısa vadeli senaryolarda ise önce 1.950 ile 2.000 dolara doğru bir rahatlama yükselişi, ardından yeniden dip seviyelerin test edilmesi olasılığı öne çıkıyor. Bu nedenle piyasanın sonraki yönü açısından 1.750 ile 1.850 dolar bandındaki fiyat davranışı belirleyici kabul ediliyor.