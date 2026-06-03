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BITCOIN (BTC)

Binance Research, Cboe Dispersion Endeksi 42 seviyesine çıktığı dönemde Bitcoin’de sermaye akışının zayıfladığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance Research, Cboe Dispersion Endeksi 42’ye çıkarken $BTC tarafında likiditenin zayıfladığını açıkladı.
  • 📉 Kuruma göre sermaye, son dönemde yapay zeka, yarı iletken, savunma ve enerji hisselerine yöneldi.
  • ⏱️ Veriler, Bitcoin’in benzer yoğunlaşma zirvelerinden sonra 0 ila 20 hafta içinde dip yaptığını gösterdi.
  • 🔎 Raporda, kriptoya özgü yeni bir şok yaşanmazsa toparlanmanın daha hızlı gerçekleşebileceği aktarıldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Binance Research’e göre Bitcoin’de son dönemde görülen zayıf seyir, doğrudan kripto piyasasına özgü bir gelişmeden çok, sermayenin ABD hisse senetlerine yönelmesiyle bağlantılı olabilir. Kurum, özellikle S&P 500 içinde sınırlı sayıdaki öncü sektör ve şirket etrafında yoğunlaşan alımların, Bitcoin gibi geniş risk varlıklarına giden likiditeyi baskıladığını belirtti.

İçindekiler
1 Piyasadaki yoğunlaşma sinyali
2 Tarihsel örnekler ve toparlanma süresi
3 Likidite koşulları izleniyor

Piyasadaki yoğunlaşma sinyali

Araştırmada, Cboe Dispersion Endeksi’nin 42 seviyesine yükseldiği ve bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek üçüncü değer olduğu aktarıldı. Bu gösterge, endeks genelinde dengeli bir yükseliş yerine, piyasa performansının dar bir lider grup tarafından taşındığına işaret ediyor. Binance Research, böyle dönemlerde yatırımcı ilgisinin birkaç güçlü temada toplandığını, bunun da Bitcoin piyasasına giren fonları sınırladığını kaydetti.

Mini sözlük: Cboe Dispersion Endeksi, S&P 500 içindeki hisselerin beklenen hareketlerinin ne kadar ayrıştığını izleyen bir ölçüttür. Endeks yükseldiğinde, piyasa getirilerinin daha dar bir hisse grubunda toplandığı ve liderliğin geniş tabana yayılmadığı anlaşılır.

Binance Research, son zayıflığın nedeninin kripto piyasasının kendi iç dinamiklerinden çok, hisse senetlerinde artan sermaye yoğunlaşması olabileceğini değerlendirdi.

Raporda yapay zeka, yarı iletken, savunma, enerji ve emtia bağlantılı alanlarda görülen güçlü akımların öne çıktığı ifade edildi. Kuruma göre bu alanlara yönelen para, normal şartlarda kripto varlıklara kayabilecek kaynakların önemli bölümünü emiyor. Bu nedenle Bitcoin, büyüme teması, enflasyona karşı korunma arayışı ve jeopolitik çeşitlendirme gibi birden fazla anlatının dışında kalabiliyor.

GöstergeVeri
Cboe Dispersion Endeksi42
Tarihi sıralamaEn yüksek üçüncü seviye
Öne çıkan sektörlerYapay zeka, yarı iletken, savunma, enerji, emtia

Tarihsel örnekler ve toparlanma süresi

Binance Research, benzer sermaye dönüşümlerinin daha önce de görüldüğünü ve 2015, 2016, 2018, 2022, 2025 ve 2026 dönemlerini örnek gösterdi. Bu evrelerde Bitcoin’deki gerilemenin boyutu birbirinden oldukça farklı seyretti. Raporda 2015 için %20, 2016 için %18 ve 2018 için yaklaşık %68 düşüş örnekleri paylaşıldı.

Verilere göre Bitcoin, bu tür yoğunlaşma dönemlerinin zirvesinden sonra genellikle 0 ila 20 hafta içinde dip seviyesini buluyor. Medyan toparlanma süresi ise yaklaşık iki hafta olarak hesaplandı. Araştırma birimi, bu eğilimin özellikle kripto piyasasına özgü ayrı bir sarsıntının yaşanmadığı dönemlerde daha belirgin olduğunu vurguladı.

Raporda, kriptoya özgü ek bir şokun bulunmadığı ortamlarda likiditenin daha hızlı dengelendiği ve hisse piyasasındaki yoğunlaşma zayıfladığında sermayenin yeniden dijital varlıklara dönebildiği belirtildi.

Likidite koşulları izleniyor

Binance Research, mevcut görünümde Bitcoin üzerindeki baskının tek başına fiyat yapısından değil, daha geniş sermaye dağılımından kaynaklandığını değerlendiriyor. Buna göre ABD hisse senedi piyasasında dar liderliğin etkisi azaldıkça, Bitcoin tarafındaki likidite koşullarının da normalleşmesi beklenebilir.

Binance Research, Binance borsasının araştırma birimi olarak makro görünüm, dijital varlık akımları ve piyasa yapısına ilişkin değerlendirmeler yayımlıyor. Son raporda da odağın, kripto piyasası dışındaki sermaye hareketlerinin Bitcoin üzerindeki dolaylı etkisine çevrildiği görüldü.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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