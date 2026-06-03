Bitcoin’in 30 günlük oynaklık göstergesi BVIV, BTC 66.000 dolara gerilerken bir günde yaklaşık %20 yükseldi

Bitcoin piyasasında son satış dalgasına karşı temkinli duruş belirginleşti. Kripto paranın korku göstergesi olarak izlenen BVIV endeksi, salı günü yaşanan sert fiyat düşüşüyle birlikte dikkat çekici bir sıçrama kaydetti.

Satış baskısıyla korku göstergesi yükseldi

30 günlük beklenen oynaklığı ölçen BVIV, salı günü yaklaşık %20 artarak %46,45 seviyesine çıktı. TradingView verilerine göre bu, 5 Şubat’tan bu yana görülen en güçlü günlük artış oldu. Aynı gün Bitcoin’in spot fiyatı %6’dan fazla gerileyerek 66.000 dolara düştü.

Önceki yaklaşık iki aylık dönemde piyasadaki hava daha sakindi. BTC, mayıs ayı başındaki 82.000 dolar zirvesinden geçen hafta 75.000 dolara kadar inse de BVIV bu harekete sınırlı tepki vermiş, yıl içi dip seviyelerine yakın olan %40 civarında kalmıştı. Bu tablo, satışların düzenli gerçekleştiğine ve piyasada geniş çaplı bir panik oluşmadığına işaret ediyordu.

Salı günkü yaklaşık %20’lik yükseliş, düşüşe karşı korunma amaçlı opsiyon alımlarının yeniden hız kazandığını gösterdi.

Ancak salı günkü geri çekilmede tablo değişti. BVIV’deki hızlı yükseliş, yatırımcıların olası ek düşüşlere karşı daha fazla koruma aradığını ortaya koydu. Endeks yükseldiğinde, piyasanın aşağı yönlü riskleri daha ciddi fiyatlamaya başladığı kabul ediliyor.

Mini sözlük: BVIV, Bitcoin için 30 günlük zımni oynaklık beklentisini izleyen bir göstergedir. Zımni oynaklık, opsiyon fiyatlarından türetilir ve yatırımcıların gelecekteki fiyat dalgalanmasına dair beklentisini yansıtır.

Gösterge Önceki dönem Salı günü Bitcoin fiyatı 82.000 dolardan 75.000 dolara geriledi 66.000 dolara düştü BVIV %40 civarında kaldı %46,45’e yükseldi

Şubat ayındaki sıçramanın altında kaldı

Buna rağmen son hareket, şubat ayında görülen sert dalgalanmanın gerisinde kaldı. 5 Şubat’ta BVIV bir günde %50’den fazla yükselmiş ve Bitcoin 60.000 dolara doğru sert çekilirken endeks %90’ın üzerine çıkmıştı. Son artış bu seviyelerin uzağında bulunsa da piyasadaki yön değişimi açısından önem taşıyor.

Haberde aktarılan değerlendirmeye göre yatırımcıların şu aşamada odaklandığı nokta, artışın büyüklüğünden çok korku göstergesinin yeniden yukarı dönmesi. Bu durum, son iki ayın sakin görünümünün zayıflamaya başladığına işaret ediyor olabilir.

Son iki aydaki olağan dışı sakinliğin ardından, Bitcoin piyasasında tedirginlik yeniden güç kazanmaya başladı.

Kurumsal ilgiyle ters yönlü ilişki güçlendi

BVIV, işlevi bakımından Wall Street’teki VIX endeksine benzetiliyor. VIX, S&P 500 için korku göstergesi olarak kabul edilirken, BVIV de Bitcoin’de benzer bir rol üstleniyor. Haberde, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başlamasının ardından kurumsal yatırımcıların piyasaya daha güçlü şekilde girdiği belirtildi.

Bu değişimin etkisiyle BVIV ile Bitcoin spot fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkinin daha istikrarlı hale geldiği ifade ediliyor. Fiyat düştüğünde korku göstergesi yükseliyor, fiyat toparlandığında ise endeks geriliyor. Geleneksel piyasalarda uzun süredir görülen bu dinamik, kripto piyasasında daha yeni belirginleşen bir eğilim olarak öne çıkıyor.

Bundan sonraki süreçte salı günkü yükselişin tek günlük bir tepki olarak mı kalacağı, yoksa daha kalıcı bir oynaklık döneminin başlangıcına mı işaret ettiği piyasadaki fiyat hareketleriyle netleşecek.