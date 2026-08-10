12 yıldır sessiz kalan Bitcoin cüzdanı 26,96 BTC’yi yeni adrese taşıdı

Kripto para piyasasında haftanın ilk gününde dikkat çeken işlemlerden biri, 12 yıldan uzun süredir hareketsiz kalan bir Bitcoin cüzdanından geldi. Yatırımcı, elindeki 26,96 BTC’nin tamamını yeni bir cüzdana aktardı. İşlem, zincir üstü verileri izleyen Galaxy Research tarafından 07.03 UTC’de, 961845 numaralı blokta tespit edildi.

İşlemin boyutu ve getirisi

Söz konusu cüzdan, 14vMECU9ta5sUrBhbUUnPmDjtx8Vqm6Eum adresinde tutuluyordu ve uzun yıllar boyunca hiçbir hareket görülmedi. Kayıtlara göre bu Bitcoin’ler Ocak 2014’te, kaynağı bilinmeyen çeşitli cüzdanlardan geçen karmaşık işlemler sonrasında bu adrese ulaştı. O tarihten sonra varlıklar hiç taşınmadı.

Ocak 2014’te Bitcoin başına yaklaşık 803 dolar seviyesinden alınan 26,96 BTC, Ağustos 2026 itibarıyla taşındığı anda 1,76 milyon dolar değerine ulaştı. Buna göre yatırımcının kağıt üzerindeki getirisi yaklaşık 1,73 milyon dolar oldu. Toplam artış oranı ise %7.975 olarak hesaplandı.

Galaxy Research, 12 yılı aşkın süredir hareketsiz kalan 26,96 BTC’nin tek işlemle yeni bir cüzdana taşındığını kayda geçirdi.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı da işlem maliyeti oldu. Milyonlarca dolar değerindeki transfer için yalnızca 0,00000176 BTC ücret ödendi. Bu da yaklaşık 0,11 dolarlık ağ masrafına işaret etti.

Güvenlik endişesi ve adres değişimi

Cüzdanın aniden hareketlenmesi, yaz aylarının en büyük güvenlik krizlerinden biriyle aynı döneme denk geldi. Yatırımcının bu adımı, Coldcard donanım cüzdanıyla ilgili son güvenlik ihlaliyle bağlantılı olabilir. Söz konusu olayda saldırganların bir açıktan yararlanarak binlerce adresten toplam 116 milyon doların üzerinde varlığı boşalttığı öne sürüldü.

Coldcard, Bitcoin odaklı bir donanım cüzdanı üreticisi olarak biliniyor. Donanım cüzdanları, özel anahtarları çevrim dışı tuttuğu için genellikle daha güvenli kabul ediliyor; buna karşın yazılım, tedarik zinciri veya kullanıcı kaynaklı açıklar yine de risk yaratabiliyor.

Piyasadaki güvenlik kaygıları, uzun süredir varlıklarını tutan bazı Bitcoin sahiplerini cüzdanlarını hızla yeniden düzenlemeye yöneltti. Son dört seansta spot Bitcoin ETF’lerine 80 milyon dolarlık giriş kaydedilmesi de bu eğilimin yansımalarından biri olarak öne çıktı.

Satış yerine teknik geçiş ihtimali

Adres biçimleri, bu hareketin satış hazırlığından çok depolama standardı değişikliğine işaret etti. Yatırımcı, sektörün ilk yıllarında yaygın kullanılan ve “1” ile başlayan eski Legacy adresinden, “3” ile başlayan daha güncel Nested SegWit cüzdan formatına geçiş yaptı.

Bu format, işlem verisini daha verimli sıkıştırdığı için sonraki transferlerde ücretleri %20 ile %40 arasında azaltabiliyor.

26,96 BTC’nin tamamı 3B5sQNx7xoXpZGhU2DizZSXH6HWtjrh1wp adresine gönderildi ve varlıklar burada tutulmaya devam ediyor. Zincir üstü analistler, benzer “uyanışları” yakından izliyor. Bu tür fonların ileride alım satım platformlarına gönderilmesi halinde, Bitcoin fiyatında kısa vadeli ve sınırlı bir etki oluşabilir.