Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendiren analist, BTC adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
12:45
5 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası da yeniden yükselişe geçti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki bu yükseliş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki güncel durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in kritik seviyeleri aşmasının ardından da sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’in üzerinde bir yükseliş kaydederek 1900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin de etkisiyle ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu yükseliş devam ederken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi.

Analist, BTC Adına Kritik Fiyat Seviyelerine Dikkat Çekti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin (BTC) adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine dikkat çekti. BTC adına yakın vadede 27.900 dolarlık kritik destek seviyesinin korunmasının oldukça önemli olduğunu belirten analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in yakın vadede bir süre daha mevcut fiyat seviyelerinde konsolide olmaya devam edebileceğini ve ardından 30.000 dolar seviyelerine varan yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceğini öne sürdü.

Analist, Bitcoin’de ilerleyen zaman dilimleri içerisinde 30.000 dolar seviyelerinin aşılması durumunda kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in yüksek oranlı değer artışları kaydetmeye ve kritik direnç seviyelerini aşmaya başlayabileceğini ifade etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemleri kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Bitcoin’de 2020 Değerlerini Doğru Bilen Analist Noktayı Koydu: Ayılar Bu Noktada Tükenecek!
Bitcoin’de 2020 Değerlerini Doğru Bilen Analist Noktayı Koydu: Ayılar Bu Noktada Tükenecek!
Bomba Haber! Yılların Kripto Yatırımcısı BTC ve ETH Müjdesini Verdi! Artık Tamam!
Bomba Haber! Yılların Kripto Yatırımcısı BTC ve ETH Müjdesini Verdi! Artık Tamam!
Son Dakika! MicroStrategy Yine Bitcoin (BTC) Aldı! Ne Kadarlık, Kaç Dolardan? Tüm Detaylar!
Son Dakika! MicroStrategy Yine Bitcoin (BTC) Aldı! Ne Kadarlık, Kaç Dolardan? Tüm Detaylar!
Daha Bunlar Ne ki? Ünlü Kripto Boğası Tarihi Ölçekte Patlamadan Bahsediyor!
Daha Bunlar Ne ki? Ünlü Kripto Boğası Tarihi Ölçekte Patlamadan Bahsediyor!
Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: İşte Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasa Güne Yükseliş ile Başladı: İşte Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
JPMorgan CEO’sundan Kripto Paralar Neden Artıyor Sorusuna Cevap!
JPMorgan CEO’sundan Kripto Paralar Neden Artıyor Sorusuna Cevap!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Glassnode Son Noktayı Koydu: Bitcoin’de Ölçümler Nisan’da Yükseliş Diyor! İşte Gerekçesi!
Glassnode Son Noktayı Koydu: Bitcoin’de Ölçümler Nisan’da Yükseliş Diyor! İşte Gerekçesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kaçırmayın! Kripto Dünyasının Yıldız İsmi, BTC, SOL ve 2 Altcoin İçin Büyük Fırsatı Açıklıyor!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023