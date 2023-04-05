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Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası da yeniden yükselişe geçti. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki bu yükseliş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki güncel durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.500 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in kritik seviyeleri aşmasının ardından da sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’in üzerinde bir yükseliş kaydederek 1900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin de etkisiyle ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu yükseliş devam ederken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Bitcoin’deki güncel teknik görünümü değerlendirdi.

Analist, BTC Adına Kritik Fiyat Seviyelerine Dikkat Çekti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin (BTC) adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine dikkat çekti. BTC adına yakın vadede 27.900 dolarlık kritik destek seviyesinin korunmasının oldukça önemli olduğunu belirten analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in yakın vadede bir süre daha mevcut fiyat seviyelerinde konsolide olmaya devam edebileceğini ve ardından 30.000 dolar seviyelerine varan yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceğini öne sürdü.

Analist, Bitcoin’de ilerleyen zaman dilimleri içerisinde 30.000 dolar seviyelerinin aşılması durumunda kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in yüksek oranlı değer artışları kaydetmeye ve kritik direnç seviyelerini aşmaya başlayabileceğini ifade etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemleri kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.