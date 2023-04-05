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Kripto para dünyası teknolojiyle ilgili hype her alanda olduğu gibi yapay zeka konusunda da ciddi dalgalanmalar yaşıyor. Oracle çözümleri, Bigdata, Metaverse, NFT derken Kasım sonundan bu yana yapay zeka odaklı altcoinlerde talep patlaması yaşanıyor. Birçok altcoin 10 kattan fazla değerlendi ve yatırımcılar halen bu kripto paralara ilgi göstermeye devam ediyor.

Biden Yapay Zeka Açıklaması

ABD Başkanı Biden teknoloji şirketlerini halka açıklanmadan önce güvenli yapay zeka ürünlerine öncelik vermeye çağırarak, toplum, ulusal güvenlik ve ekonomiye yönelik potansiyel risklerin ele alınması gerektiğini vurguladı. Yapay zekanın güvenliğinin halen belirsiz olduğunu vurgulayan Biden, teknoloji şirketlerini çok dikkatli davranmaya çağırıyor. Bilim ve teknoloji danışmanlarıyla bir araya gelen Biden, yapay zekanın hastalık ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadelede faydalı olabileceğini kabul etti. Ancak, topluma, ulusal güvenliğe ve ekonomiye yönelik olası risklerin ele alınmasının önemini vurguladı.

Başkan’ın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) ile yapılan bir toplantının başında, kendisine yöneltilen “yapay zekanın potansiyel tehlikeleri” sorusuna “henüz belirlenmiş değil ancak olasılık var” cevabını verdi.

“Güvenlik önlemlerinin eksikliğini gençlerimizde ruh sağlığı, umutsuzluk üzerindeki etkileriyle görüyoruz.”

Kongre’ye teknoloji firmaları tarafından toplanan kişisel verileri sınırlayan, çocuk hedefli reklamları yasaklayan ve ürün geliştirmede sağlık ve güvenliğe öncelik veren partizan olmayan gizlilik yasalarını onaylama çağrısını tekrarladı.

Yapay Zeka Altcoinleri Ne Olacak?

İtalya yasakladı, AB üstüne düşünüyor. ABD ise bu konuda net bir görüşe sahip değil. Eğer yapay zeka ürünlerinin erken dönemde halka sunulması engellenirse bu tekrar ürünler yayınlanana kadar yapay zeka odaklı altcoinlerin yelkenlerindeki rüzgarı kaybedeceği anlamına gelir. Altcoinlerin çoğu sezonluk ürünler gibidir. Talep fazlayken çok fazla satıcısı olur ancak sezonu bittiğinde satıcılar da bu alandan kaçar. Geriye eskisine nazaran çok daha az talep gören birkaç alternatif kalır. Bunların ekip ve toplulukları da zamanla farklı hype alanlara geçiş yaptığı için çok az niche altcoin yıllarca ayakta kalabilir.

Yapay zeka altcoinlerinde de durum bu olacak. Fetch (FET) ve AGIX son 4-5 ayda yelkenlerini rüzgarla doldurdu ve halen yol almaya devam ediyorlar. Ancak İtalya ve AB’den gelen aykırı fikirler onların geleceğini tehlikeye atıyor. Bir teknoloji etiği kuruluşu olan Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi (CAIDP), kısa bir süre önce ABD Federal Ticaret Komisyonu’nu OpenAI’nin, istemlere yazılı yanıtlar oluşturma konusunda insana benzer kapasitesi nedeniyle kullanıcıları hem etkileyen hem de endişelendiren bir dil modeli olan GPT-4’ün yeni ticari sürümlerini yayınlamasını engellemeye çağırdı.