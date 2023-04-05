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Kripto paralarda marjin işlemi, karınızı potansiyel olarak artırmak için kaldıraç kullanarak bakiyenizden daha fazla bir miktarla işlem yapmak anlamına gelir. Aşağıda kripto paralarda marjin işlemlerinin nasıl yapılacağına dair uzun ve ayrıntılı bir açıklama bulabilirsiniz.

İlk adım, kripto para birimini destekleyen bir marjin alım satım platformu seçmektir. Kripto para için bazı popüler ve güvenilir marjin ticaret platformları arasında Bitmex, Bybit ve Binance bulunmaktadır. Her platformun kendine has özellikleri, ücretleri ve işlem çiftleri vardır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmek önemlidir.

Bir marjin alım satım platformu seçtikten sonra, hesabınızı oluşturmanız gerekir. Bu genellikle adınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi vermeyi ve kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterinizi tanıma (KYC) düzenlemelerine uymak için bir doğrulama sürecini tamamlamayı içerir. İşlem yapmaya başlamak için hesabınıza kripto para veya itibari para yatırmanız gerekecektir.

Marjin ticareti, alım satım pozisyonunuzu artırmak için borç para almayı içerir, bu da marjin gereksinimlerini anlamanız gerektiği anlamına gelir. Teminat, kaldıraçlı bir pozisyon açmak ve sürdürmek için yatırmanız gereken fon miktarıdır. Teminat gereksinimleri platforma, işlem çiftine ve kullanmak istediğiniz kaldıraç seviyesine bağlı olarak değişir. Örneğin, marjin kaldıraç oranınız 10x ise ve 1.000$’lık bir pozisyon açmak istiyorsanız, bakiyeniz 100$ olmalıdır.

Hesabınızı kurduktan ve marj gereksinimlerini anladıktan sonra, bir işlem çifti ve kaldıraç seviyesi seçmeniz gerekir. İşlem çifti, BTC/USD veya ETH/BTC gibi işlem yapmak istediğiniz kripto para çiftidir. Kaldıraç seviyesi, alım satım pozisyonunuzu artırmak için ödünç alabileceğiniz fon miktarını belirler. Örneğin, 10x kaldıraç seviyesi seçerseniz, marj olarak yatırdığınız fon miktarının on katı ile işlem yapabilirsiniz.

Bir işlem çifti ve kaldıraç seviyesi seçtikten sonra, bir emir verebilirsiniz. Marjin ticaretinde iki tür emir vardır: long pozisyon (alış) ve short pozisyon (satış). Long pozisyon, fiyatının artacağı beklentisiyle bir kripto para satın aldığınızda, short pozisyon ise fiyatının düşeceği beklentisiyle bir kripto para sattığınızda oluşur. Ayrıca riskinizi yönetmek ve piyasa aleyhinize hareket ederse pozisyonunuzdan otomatik olarak çıkmak için zararı durdur (stop loss) ve kar al (take profit) emirleri de belirleyebilirsiniz.

Marjin ticaretinde riskinizi etkili bir şekilde yönetmeniz önemlidir. Bu, kayıplarınızı sınırlamak için zararı durdur emirleri belirlemeyi, portföyünüzü farklı varlıklar arasında çeşitlendirmeyi ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmamayı içerir. Piyasa aleyhinize hareket ederse ve pozisyonunuzu korumak için yeterli marjınız yoksa pozisyonunuzun otomatik olarak kapatılacağı fiyat olan likidasyon fiyatının farkında olmak da önemlidir. Başarılı bir marjin yatırımcısı olmak için öğrenmeye ve becerilerinizi geliştirmeye devam etmeniz gerekir. Bu, kripto para piyasasındaki en son trendler ve gelişmelerden haberdar olmayı, farklı alım satım stratejilerini denemeyi ve diğer yatırımcılardan tavsiye ve geri bildirim almayı içerir.

Sonuç olarak, kripto paralarda marj ticareti potansiyel olarak kazançlı bir faaliyet olabilir, ancak aynı zamanda risk de içerir. Yukarıda özetlenen adımları izleyerek ve riskinizi etkili bir şekilde yöneterek, sorumlu ve etkili bir şekilde kripto para üzerinden marjin yatırımları yapabilirsiniz. Her zaman araştırmanızı yapmayı, marjin gerekliliklerini anlamaya ve becerilerinizi geliştirmeye devam etmeyi unutmayın.