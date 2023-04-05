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Kripto paraların bir kısmı ABD bankalarıyla yakın ilişkilere sahip veya sahipti de diyebiliriz çünkü son hamleler köprüleri yıktı. ABD’li siyasiler ise banka iflaslarının kripto şirketleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Peki gerçekten böyle bir durum söz konusu mu? Son rapor iddiaların araştırıldığını ve sonucun iddia edildiği gibi olmadığını söylüyor.

Tether Haberleri

Signature Bank’ın çöküşü ve stablecoin ihraççısı Tether ile potansiyel bağlantıları hakkında raporlar ortaya çıktı. 5 Nisan tarihli bir rapora göre Tether bankacılık sistemine erişim sağlamak için Signature Bank’ı kullandı. Tether’in kripto müşterilerine Bahamalar merkezli bankacılık ortağı Capital Union Bank’a dolar göndererek stablecoin’leri (USDT) için ödeme yapmaları talimatını verdiği bildirildi. Bloomberg’e göre, Tether bu işlemleri yapmak için Signature’ın Signet ödeme platformunu kullandı.

ABD Federal düzenleyicileri Signature Bank iflasından kripto paraları sorumlu tutuyordu. Banka kripto şirketleriyle yakın ilişkilere sahipti. Üstelik çoğu banka müşterilerine transferleri bu banka üzerinden yapıyordu. Banka Mart ayı sonunda şubelerini yeniden açmaya başladı. Ancak Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) bankada kripto para bulunduran müşterilere hesaplarını 5 Nisan’a kadar kapatmalarını emretti. ABD’li düzenleyiciler kripto şirketleri ile geleneksel finans kurumları arasında bir Çin seddi örmeye çalışıyor.

Tether Suçlu Mu?

Yazar Max Abelson son iflastan Tether veya diğer kripto şirketlerinin sorumlu olmadığını vurguladı. Dahası, Adalet Bakanlığı, el konulmadan önce bankayı kapsamlı bir incelemeye tabi tuttu ve kripto kaynaklı bir zafiyet tespit edemedi.

Tether’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino kurum hakkındaki iddialar ortaya çıktığında Signature Bank‘a herhangi bir maruziyeti olmadığını belirtmişti. Aktif olarak çalıştıkları bu banka ile ilgili güncel riskleriyle alakalı bir detay bulunmuyor.

Signature ve diğer kripto bankası Silvergate’in kapatılması, Amerika’nın kriptoya karşı açtığı savaşın bir parçası oldu. Yatırımcılar, fiat para birimlerine ve fiat para birimlerinden transfer yapmalarını engellediği için zarar gördü. Birçok borsa USD transferleri yapamıyor ve bu durum dolar kazanan müşteriler için ciddi bir sorun. Şimdilik Google Pay gibi alternatif yöntemler denense de kalıcı bir çözüme ihtiyaç var.