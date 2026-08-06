Tether, Suudi Arabistan’da gayrimenkul tokenizasyonuna hazırlanıyor

Tether, Orta Doğu’da kurumsal düzeyde blokzincir kullanımını genişletmeye dönük iki yeni adım attı. Şirket, Suudi Arabistan’da gayrimenkul tokenizasyonu için Hadron platformunu devreye almak üzere First Advanced Data for Artificial Intelligence LLC ve fintek şirketi BKN301 ile iş birliğine gitti. Aynı dönemde Tether’in altın destekli dijital varlığı XAU₮ de Şeriat uygunluk sertifikası aldı.

Suudi Arabistan’da yeni ortaklık

Anlaşmaya göre Hadron by Tether, Suudi Arabistan’da kurumsal nitelikli tokenleştirilmiş gayrimenkul varlıklarının ihraç, yönetim ve idari süreçlerine teknoloji sağlayacak. Tether, kripto piyasasında USDT stabilcoiniyle bilinen en büyük dijital varlık şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu adım, şirketin yalnızca stabilcoin alanında değil, kurumsal blokzincir altyapısında da büyüme arayışını gösteriyor.

First Data ticari lider, ihraççı ve birincil piyasa operatörü olarak görev alacak. BKN301 ise platformun bankacılık sistemleri, ödemeler, uyum süreçleri ve operasyonel hizmetlerle entegrasyonunu üstlenecek. Taraflar, bu yapının mülkiyetin dijitalleştirilmesi yoluyla likiditeyi artırmasını ve daha geniş bir yatırımcı tabanını çekmesini hedefliyor.

Tether, bu çerçevenin ileride enerji ve altyapı varlıkları gibi başka alanlara da genişletilebileceğini aktarıyor.

Girişim, Suudi Arabistan’ın ekonomiyi finansal yenilik ve dijitalleşme üzerinden dönüştürmeyi amaçlayan Vision 2030 programıyla da uyumlu bir çerçeve sunuyor. Ancak finansal düzenlemenin ayrıntıları ile uygulamanın ne zaman başlayacağı henüz netleşmiş değil.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek dünyadaki bir varlığın mülkiyet veya alacak hakkının blokzincir üzerinde dijital tokenlara bölünerek temsil edilmesi anlamına gelir. Bu yöntem, özellikle gayrimenkul gibi düşük likiditeli varlıklarda alım satım ve sahiplik takibini kolaylaştırmak için kullanılır.

XAU₮ için Şeriat uygunluk sertifikası

Tether’in ikinci duyurusu, altın destekli dijital varlığı XAU₮ ile ilgili oldu. Amanah Advisors tarafından verilen Şeriat uygunluk sertifikası, tokenin İslami finans kurallarıyla uyumlu bulunduğunu ortaya koydu. Kurumu, İslami finans alanında çalışan Mufti Faraz Adam yönetiyor.

Bu sertifika, XAU₮’nin İsviçre’de saklanan fiziksel altın üzerindeki sahipliği temsil etmesine dayanıyor. Böylece ürünün İslami bankalar, helal yatırım kuruluşları, tekaful şirketleri ve Körfez bölgesi, Güney Asya ile Afrika’daki kurumsal yatırımcılar nezdinde daha geniş kabul görmesi bekleniyor.

Amanah Advisors’ın verdiği sertifika, XAU₮’nin gerçek altın sahipliğini temsil eden yapısının İslami finans ilkeleriyle uyumlu kabul edildiğine işaret ediyor.

Tether’in yeni odağı

Hadron, 2024’ün sonlarında tanıtıldı ve kurumların gayrimenkul, tahvil, hisse senedi ve emtia gibi varlıkları tokenleştirmesine imkan tanıyor. Platform, ihraç ve düzenleyici süreçleri tek çatı altında toplamayı amaçlıyor.

Son adımlar, Tether’in odağını yalnızca USDT’den çıkararak daha geniş bir tokenizasyon hizmet sağlayıcısına dönüşme isteğini öne çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde Hadron üzerinden hayata geçecek ilk gayrimenkul projeleri, Suudi düzenleyicilerin atacağı adımlar ve XAU₮’nin İslami finans sistemindeki benimsenme hızı yakından izlenecek.