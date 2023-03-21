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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’su CZ birkaç dakika önce bazı paylaşımlarda bulundu. Bunlardan ilki BUSD hakkındaydı diğer ise bankacılık iflasının en büyük tetikleyicilerinden olan Credit Suisse yöneticisini konu alıyordu. Peki CZ neler söyledi? Verdiği mesaj Coinbase borsasına mıydı?

Binance CEO’su Açıklama

2017 yılından bu yana kripto para yatırımcıları Binance borsasına yoğun ilgi gösteriyor ve global versiyonun tüm dünyadan erişilebiliyor oluşu bugüne kadar borsanın devasa kullanıcı sayılarına ulaşmasına neden oldu. Binance bu başarısını agresif genişleme politikasına borçlu ve yerini sağlamlaştırmak için önemli adımlar attı. BUSD bunlardan biriydi. ABD’li Paxos ile anlaşan Binance bu stablecoinin isim hakkını alarak Ethereum dışındaki ağlardaki sirkülasyonunu da üstlendi. Sonrasında Binance borsasına örtülü bir savaş açan ABD’li yetkililer nedeniyle BUSD tarihe gömülmek istendi. Önümüzdeki yıl Şubat ayında da istediklerine ulaşacaklar.

Binance CEO’su CZ bu konuda şunları yazdı;

“NYDFS tarafından düzenlenen, büyük denetim firmaları tarafından denetlenen, en iyi stabilcoin olan BUSD, kapanmaya zorlandı. Yeni token ihracı yok. USDC de banka kapanışları nedeniyle piyasa değerinde kayıplar görüyor. USDT büyüyor.”

Bir kullanıcı CZ’ye “Bu Binance’e yönelik bir saldırıydı ama bumerang gibi onlara dönecek” dedi. CZ ise bu yanıta gülücük ile omuz silken adam emojisi gönderdi. Binance daha önce USDC paritelerini kaldırdığı için Coinbase’in tepkisini çekmişti. Ardından BUSD operasyonu başladı ve ABD’li düzenleyiciler popüler stablecoinin fişini çekti.

Bitcoin’e Saldıranlar

Credit Suisse CEO’sunun Bitcoin‘in bir balon olduğunu söylediği günler pek uzakta değil. Bitcoin o zaman 7,000 dolardı şimdi ise 28,000 dolar. Bu arada Credit Suisse bir rakibi tarafından satın alınıyor ve merkez bankaları tarafından kurtarılıyor. Binance CEO’su CZ bu paylaşımı da ıskalamadı. Konuyla alakalı olarak şunları yazdı;

“Bitcoin asla karşılık vermez, ancak ona saldıranlar başarısız olur/düşer.”

Geçmişte birçok Bitcoin karşıtı onun yükseldiği günlerde bir balon olduğunu söyledi. Ayı sezonlarında ise artık öldüğünü herkesin kabul etmesini tavsiye ettiler. Fakat enteresandır Bitcoin fiyatı öldü seslerini duydukça hızla toparlandı ve yeni zirveler yaptı. Örneğin 15.500 dolara düştüğü günlerde artık kimsenin kripto paralara güvenmeyeceğini iddia eden finans yöneticileri vardı. Şimdi nerdeyse %100 oranında değer kazandı ve Credit Suisse günlükte çift haneli kayıplar yaşarken yükselmeye devam ediyor.